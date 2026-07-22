Phát hiện dòng dầu Nga ồ ạt chảy vào nền kinh tế 4.000 tỷ đô la - một ông lớn Trung Đông bất ngờ bị gạt khỏi cuộc chơi

Nhập khẩu dầu thô của Ấn Độ từ Nga vẫn duy trì ở mức gần kỷ lục trong tháng 7, bất chấp cơ chế miễn trừ của Mỹ đối với dầu Nga được vận chuyển trên các tàu chở dầu đã hết hiệu lực từ ngày 17/6. Trong khi đó, các nhà máy lọc dầu quốc doanh của Ấn Độ đã tạm dừng nhập dầu từ Iraq do những rủi ro an ninh ngày càng gia tăng tại eo biển Hormuz.

Theo dữ liệu của Kpler được truyền thông Ấn Độ dẫn lại, lượng dầu Nga mà Ấn Độ nhập khẩu tính đến thời điểm hiện tại trong tháng 7 đạt trung bình khoảng 2,45 triệu thùng/ngày.

Mức này chỉ thấp hơn không đáng kể so với kỷ lục 2,64 triệu thùng/ngày ghi nhận trong tháng 6, khi Ấn Độ đẩy mạnh mua dầu Nga nhờ cơ chế miễn trừ của Mỹ đối với các lô dầu đã được chất lên tàu chở dầu.

Dù cơ chế này đã hết hiệu lực từ ngày 17/6, nhiều lô dầu Nga được giao trong tháng 7 có thể đã được thu xếp trước thời điểm miễn trừ kết thúc.

Nga đang đóng vai trò là nhà cung cấp dầu thô lớn cho Ấn Độ khi tuyến đường qua eo biển Hormuz tiếp tục đình trệ.

Bên cạnh đó, cuộc xung đột giữa Iran và Mỹ cùng những bất ổn kéo dài tại eo biển Hormuz cũng tiếp tục củng cố vị thế của Nga với tư cách là nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho Ấn Độ.

Xếp ngay phía sau Nga là Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) với khoảng 617.000 thùng/ngày, trong khi Ả Rập Xê Út đứng thứ ba với khoảng 586.000 thùng/ngày.

Lợi thế của UAE và Ả Rập Xê Út là cả hai đều có các tuyến vận chuyển thay thế, giúp giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz. Ả Rập Xê Út đã chuyển phần lớn hoạt động xuất khẩu sang cảng Yanbu trên Biển Đỏ, còn UAE sử dụng đường ống dẫn dầu tới cảng Fujairah và thực hiện trung chuyển dầu giữa các tàu ngoài khơi Oman và UAE, ở phía đông eo biển Hormuz.

Trong khi đó, Iraq - một trong những nhà cung ứng dầu lớn cho Ấn Độ ở Trung Đông lại gặp nhiều bất lợi, do gần như phụ thuộc hoàn toàn vào tuyến hàng hải đi qua eo biển Hormuz.

Theo giới phân tích, Tập đoàn Dầu khí Ấn Độ (Indian Oil Corp.) đã hủy kế hoạch sử dụng tàu chở dầu cỡ lớn VLCC Lila Jamnagar để vận chuyển khoảng 2 triệu thùng dầu từ Iraq, do đánh giá rủi ro an ninh trên tuyến vận chuyển này không còn ở mức chấp nhận được.

Nhà máy Lọc dầu và Hóa dầu Mangalore cũng đã tạm dừng vận chuyển dầu từ Iraq vì tình hình an ninh trong khu vực tiếp tục xấu đi.

Động thái này phản ánh những thay đổi trong chiến lược nhập khẩu dầu của Ấn Độ, khi các cuộc tấn công nhằm vào tàu chở dầu thương mại khiến tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz trở nên nguy hiểm hơn và chi phí vận chuyển tăng cao.

Ấn Độ hiện phụ thuộc vào nhập khẩu để đáp ứng hơn 85% nhu cầu dầu thô trong nước. Trước khi xung đột bùng phát, khoảng một nửa lượng dầu nhập khẩu của nước này đến từ Trung Đông, trong đó Iraq là một trong những nhà cung cấp lớn nhất theo các hợp đồng dài hạn.

Bộ Hàng hải Ấn Độ cũng đã yêu cầu các chủ tàu và công ty tuyển dụng không bố trí thuyền viên người Ấn Độ làm việc trên các tàu đi qua eo biển Hormuz cho đến khi có thông báo mới.

Việc nguồn cung từ Iraq bị gián đoạn càng thúc đẩy Ấn Độ tìm kiếm các nguồn thay thế. Các nhà phân tích nhận định dầu Nga nhiều khả năng vẫn sẽ giữ vai trò là nguồn cung quan trọng đối với Ấn Độ trong thời gian tới, ngay cả khi Mỹ không khôi phục cơ chế miễn trừ.

Trong khi đó, nếu các nhà nhập khẩu tiếp tục hạn chế mua dầu Iraq vì rủi ro vận chuyển, một phần nguồn cung dầu từ Trung Đông có thể bị đình trệ dù hoạt động khai thác không bị gián đoạn.