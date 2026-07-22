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Chủ xe Geely EX5 tiên phong: “Chấm 5 sao cho chất lượng xe đến dịch vụ hậu mãi”

| | Thị trường

Chủ xe Geely EX5 tiên phong: “Chấm 5 sao cho chất lượng xe đến dịch vụ hậu mãi”

Khách hàng tiên phong sở hữu Geely EX5 đã chia sẻ chân thực trong Tập 4 thuộc chuỗi Podcast “Trò chuyện cùng Tasco Auto” với chủ đề “Trọn An Tâm – Trọn Gắn Kết”.

Dịch vụ hậu mãi: Điểm tựa tạo nên sự an tâm

Là người sở hữu nhiều dòng xe, anh Bùi Anh Ngọc (sinh sống tại Hà Nội) đã dành thời gian tìm hiểu kỹ về Geely EX5. Tháng 8/2025, anh quyết định xuống tiền đặt mua chỉ sau đúng một đêm suy nghĩ, chính thức trở thành một trong những người tiên phong sở hữu mẫu C-SUV điện này tại Việt Nam.

Anh Ngọc cho biết, chất lượng dịch vụ hậu mãi từ nhà phân phối Tasco Auto là yếu tố quan trọng giúp anh củng cố niềm tin tuyệt đối vào lựa chọn, không ngần ngại đánh giá 5 sao trọn vẹn cho khâu chăm sóc khách hàng.

Vị khách hàng chia sẻ, anh đặc biệt ấn tượng đối với thái độ phục vụ chu đáo, chuyên nghiệp của đội ngũ kỹ thuật. Khi xe xảy ra sự cố va quẹt, dù vào khoảng thời điểm cận kề nghỉ lễ 26 Tết, nhưng nhân viên chăm sóc khách hàng và kỹ thuật viên tập trung thay thế linh kiện, hoàn thiện sửa chữa nhanh gọn để giao lại cho khách.

Đặc biệt, mức chi phí linh kiện chính hãng của Geely EX5 khiến anh bất ngờ. Cụm gương chiếu hậu tích hợp trọn bộ camera 360 độ và cảm biến có giá niêm yết 5,2 triệu đồng. Anh Ngọc đánh giá, đây là mức hợp lý và cạnh tranh, bởi chi phí thay thế linh kiện tương tự ở nhiều dòng xe khác trên thị trường từ chục triệu, thậm chí lên đến cả trăm triệu đồng.

Chủ xe Geely EX5 tiên phong: “Chấm 5 sao cho chất lượng xe đến dịch vụ hậu mãi” - Ảnh 1.

Thuyết phục về công nghệ và tiện nghi nội thất

Bên cạnh chất lượng dịch vụ, điều thuyết phục anh quyết định sở hữu chiếc EX5 chính là nền tảng công nghệ pin của Trung Quốc, vốn nằm trong nhóm dẫn đầu thế giới hiện nay. Bên cạnh đó, Geely EX5 là chiếc xe điện gây ấn tượng mạnh mẽ nhất về kiểu dáng bên ngoài lẫn ngôn ngữ thiết kế hiện đại. Các option và trang bị trên xe đầy đủ, chất lượng, khiến anh hoàn toàn hài lòng và cảm thấy lựa chọn của mình là đúng đắn.

Theo thông số từ nhà sản xuất, Geely EX5 được phát triển trên kiến trúc điện hóa toàn cầu GEA (Global Energy Architecture), sử dụng hệ thống pin LFP công nghệ Short Blade Cell dung lượng 60,22 kWh, quãng đường di chuyển lên tới 495 km cho mỗi lần sạc đầy và hỗ trợ sạc nhanh DC từ 30% lên 80% trong khoảng 20 phút. Khối động cơ điện công suất tối đa 218 mã lực (160 kW) và mô-men xoắn cực đại 320 Nm, tích hợp hệ thống truyền động "11 trong 1" tiên tiến với trọng lượng nhẹ dưới 80 kg.

Thiết kế không gian khoang lái và tiện nghi cao cấp cũng là điểm cộng lớn khiến anh Ngọc hoàn toàn bị thuyết phục: Cabin với màn hình trung tâm cảm ứng kích thước lớn 15,4 inch độ phân giải 2.5K, bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch và màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD.

Đặc biệt, hệ thống giải trí là yếu tố tạo dấu ấn mạnh mẽ nhất với chủ xe. Geely EX5 được trang bị dàn âm thanh cao cấp Flyme Sound với 16 loa công suất 1.000W, tích hợp loa tựa đầu ghế lái và các thuật toán xử lý âm thanh vòm thông minh. Khi kết hợp cùng hệ thống ghế bọc da cao cấp tích hợp tính năng chỉnh điện, thông gió, sưởi ấm, massage và độ chống tiếng ồn được tối ưu vượt trội, khoang nội thất của EX5 mang đến trải nghiệm không thua kém các dòng xe hạng sang.

Trên thực tế vận hành sau gần 1 năm sử dụng, anh Ngọc đặc biệt ấn tượng với phản hồi chân ga của xe: độ trễ gần như bằng 0 nhờ đặc tính của động cơ điện. Cùng với đó, hệ thống giảm xóc đa điểm, khả năng cách âm cabin tốt giúp mọi hành trình trở nên thoải mái.

Chủ xe Geely EX5 tiên phong: “Chấm 5 sao cho chất lượng xe đến dịch vụ hậu mãi” - Ảnh 2.

Chuỗi 26 đặc quyền

Là đơn vị phân phối ô tô hàng đầu tại Việt Nam với mạng lưới hơn 150 showroom toàn quốc cùng hệ sinh thái hạ tầng giao thông thông minh VETC, Tasco Auto hướng tới việc đồng hành cùng chủ xe trong suốt vòng đời sử dụng sản phẩm.

Cụ thể hóa cam kết này, Tasco Auto đã triển khai chương trình chăm sóc khách hàng toàn diện với 26 đặc quyền dành riêng cho chủ xe Geely và Lynk & C như: Quy trình chăm sóc qua hệ thống "Happy Call" 6 mốc liên lạc quan trọng (từ đặt cọc, giao xe đến nhắc lịch bảo dưỡng); tặng gói VETC Cứu hộ Nâng cao 24/7 trên toàn quốc; ưu đãi giá sạc điện tại hệ thống trạm sạc đối tác, miễn phí sử dụng không gian làm việc, phòng họp tại hệ thống Tasco Co-Club ở các showroom trên toàn quốc hay chính sách thưởng 0,5% giá trị xe khi giới thiệu người mua mới thành công, và ưu đãi 1% giá trị xe dành cho chủ xe hiện hữu tiếp tục mua thêm xe thứ hai.

Có thể khẳng định, chất lượng sản phẩm chuẩn toàn cầu của Geely và hệ thống dịch vụ hậu mãi đồng bộ từ Tasco Auto đang dần khẳng định chuẩn mực mới về trải nghiệm sở hữu xe điện tại thị trường Việt Nam.

Ánh Dương

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
thị trường

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