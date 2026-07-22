Dừng nghiên cứu dự án trung tâm thử nghiệm ô tô hơn 700 tỷ

Bộ Xây dựng vừa có văn bản chấp thuận đề nghị của Cục Đăng kiểm Việt Nam (ĐKVN) về việc dừng nghiên cứu Dự án đầu tư Trung tâm thử nghiệm ô tô Việt Nam, tại xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh.

Theo Bộ Xây dựng, dự án được nghiên cứu từ năm 2008, tuy nhiên đến nay mục tiêu đầu tư, công nghệ và phạm vi thiết kế không còn phù hợp với bối cảnh phát triển của ngành công nghiệp ô tô, nhất là trong bối cảnh xe điện , phương tiện kết nối thông minh và công nghệ tự động hóa đang phát triển mạnh.

Việc dừng nghiên cứu cũng phù hợp với chủ trương của Chính phủ về rà soát, loại bỏ các dự án đầu tư công không còn khả thi hoặc kém hiệu quả.

Bộ Xây dựng yêu cầu Cục ĐKVN chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của số liệu, thông tin và các nội dung liên quan đến dự án. Đồng thời, cơ quan này tiếp tục nghiên cứu, rà soát và đề xuất xây dựng Trung tâm thử nghiệm ô tô Việt Nam theo mô hình mới nếu thực sự cần thiết, bảo đảm đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành công nghiệp ô tô và tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư công.

Bộ Xây dựng chấp thuận dừng nghiên cứu Dự án đầu tư Trung tâm thử nghiệm ô tô Việt Nam tại Bắc Ninh. Ảnh minh họa: BQ.

Bên cạnh đó, cơ quan quản lý ngành đăng kiểm được giao phối hợp với UBND tỉnh Bắc Ninh và các cơ quan liên quan thống nhất phương án xử lý khu đất đã quy hoạch cho dự án, thông báo kết quả tới người dân, tổ chức trong khu vực và giải quyết các khiếu nại, khiếu kiện phát sinh nếu có.

Dự án Trung tâm thử nghiệm ô tô Việt Nam được khởi xướng từ năm 2008 tại tỉnh Bắc Ninh với mục tiêu xây dựng một trung tâm thử nghiệm hiện đại phục vụ công tác kiểm định, thử nghiệm phương tiện theo tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế. Đơn vị tư vấn là Công ty EGIS International (Pháp), tham khảo mô hình các trung tâm thử nghiệm ô tô trên thế giới.

Theo quy hoạch ban đầu, dự án có diện tích hơn 92 ha, với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Trung tâm được thiết kế gồm 5 tòa nhà thử nghiệm, 10 đường thử chuyên dụng như thử dốc, thử tốc độ cao, thử gia tốc cùng hệ thống công trình phụ trợ.

Theo nghiên cứu, khi dự án hoàn thành sẽ được trang bị đồng bộ các thiết bị thử nghiệm hiện đại để thực hiện các phép thử phương tiện, thiết bị ô tô theo tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia và thông lệ quốc tế, phục vụ hoạt động sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và xuất khẩu phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Tuy nhiên, trong quá trình xem xét đầu tư, Bộ Xây dựng đã yêu cầu rà soát lại quy mô dự án. Năm 2013, diện tích được điều chỉnh giảm còn khoảng 45 - 50 ha, tổng mức đầu tư giảm xuống hơn 700 tỷ đồng nhằm phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội.

Đến năm 2017, UBND tỉnh Bắc Ninh tiếp tục đồng ý chủ trương triển khai dự án và dự kiến trình Bộ Xây dựng phê duyệt trước khi thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng . Tuy nhiên, dự án vẫn không thể triển khai.