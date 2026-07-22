Hyundai Kona đời mới xuất hiện với nhiều đường nét thiết kế dị, nội thất cũng sẽ khác biệt hoàn toàn, thêm động cơ hybrid có V2L, AWD

Thiết kế Hyundai Kona khác biệt từ ngoài vào trong

Hình ảnh hé lộ về Hyundai Kona thế hệ tiếp theo (mã hiệu SX3) cho thấy mẫu xe này đang trải qua quá trình thay đổi toàn diện chứ không chỉ là bản nâng cấp giữa vòng đời.

Nhằm bảo vệ nguồn tin nội bộ, hình ảnh đã được xử lý bằng công nghệ AI nhưng vẫn đảm bảo giữ chính xác 100% thiết kế thực tế. Mẫu xe này được định hướng phân phối toàn cầu, bao gồm cả biến thể Creta tại thị trường Ấn Độ.

Nguồn tin từ Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Namyang cho biết dự án SX3 đã được đẩy nhanh tiến độ nhằm đáp ứng nhu cầu của người dùng đối với các dòng xe nhỏ nhưng có mức hoàn thiện tốt hơn và trang bị nhiều công nghệ.

Một phần đầu và đuôi Kona mới lộ diện cho thấy sự lột xác hoàn toàn. Ảnh dựng lại bằng AI: KCB

Ngoại thất của Kona SX3 rũ bỏ thiết kế đèn chia đôi ở các thế hệ trước để chuyển sang phong cách liền mạch hơn. Xe không phát triển dựa trên mẫu Crater Concept như kỳ vọng ban đầu, mà sở hữu ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới.

Tỷ lệ xe thay đổi với nắp capo nâng cao và mặt trước dựng đứng, tạo kiểu dáng SUV rõ rệt hơn thay vì dạng hatchback. Trên các bản bản cao cấp, cụm đèn dự kiến tích hợp các dải điểm ảnh đồ họa tham số, tạo nét tương đồng về mặt thẩm mỹ với dòng xe điện IONIQ.

Kona mới hứa hẹn sẽ lột xác hoàn toàn. Ảnh dựng đồ họa: AP

Khoang nội thất của SX3 được tối ưu không gian sử dụng và giao diện điều khiển. Điểm nhấn là cụm màn hình đôi toàn cảnh 12.3 inch tích hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí, vốn trước đây chỉ xuất hiện trên các dòng xe lớn hơn như Tucson hay Santa Fe.

Khu vực điều khiển trung tâm được giải phóng không gian nhờ chuyển cần số sang dạng cần xoay trên trục vô-lăng. Thiết kế dạng cầu nối này tạo khoảng trống lớn phía dưới để chứa các vật dụng cá nhân. Xe cũng được trang bị đèn viền nội thất và hệ thống cửa gió điều hòa tinh chỉnh.

Nền tảng mới trên Hyundai Kona

Về vận hành, thế hệ mới bổ sung biến thể Hybrid để giải quyết tình trạng thiếu hụt tùy chọn này tại thị trường Mỹ. Xe sử dụng động cơ Hybrid 1.6L bê nguyên bản từ Kia Seltos, giúp tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu và hỗ trợ tính năng cấp nguồn điện ngoài V2L.

Ngoài ra, Kona SX3 có thêm tùy chọn hệ dẫn động bốn bánh điện tử E-AWD với mô-tơ điện đặt ở cầu sau. Cấu hình này nâng công suất của xe từ 154 mã lực ở bản tiêu chuẩn lên 178 mã lực.

Thay đổi quan trọng nhất trên Kona SX3 là chuyển đổi thành dòng xe định nghĩa bằng phần mềm (SDV). Xe dự kiến sẽ ứng dụng Pleos Connect – nền tảng kết nối thế hệ mới của Hyundai.

Xe sẽ được phát triển trên nền tảng mới. Ảnh minh họa: CarExpert

Về vị thế thị trường, Kia Seltos thường nắm lợi thế về kích thước và giá trị sử dụng truyền thống, còn Kona SX3 tập trung vào hàm lượng công nghệ và mức độ hoàn thiện. Việc nâng cấp mạnh tay cả phần cứng lẫn phần mềm trong khi Seltos vẫn ở chu kỳ sản phẩm hiện tại tạo khoảng trống thuận lợi để Kona tiếp cận nhóm khách hàng ưa thích công nghệ mới tại Hàn Quốc và các thị trường quốc tế.