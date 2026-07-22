Thông báo quan trọng cho tất cả tài xế đi xe bán tải

Công an Thành phố Hà Nội tối 21/7/2026 cho biết, từ ngày 01/7/2026, quy định mới về tổ chức giao thông đối với xe ô tô tải Pickup cabin kép (xe bán tải) và xe ô tô tải Van chính thức có hiệu lực theo Nghị định số 241/2026/NĐ-CP. Quy định này góp phần tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình tham gia giao thông.

Trước đó, ngày 26/6/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 241/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2026. Theo đó, tại Điều 11 Nghị định số 241 (sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 24 Nghị định 165) quy định "Xe ô tô tải Pickup cabin kép và xe ô tô tải Van có khối lượng toàn bộ không lớn hơn 3.500 kg được tổ chức giao thông như đối với xe ô tô con."

Điều này đồng nghĩa với việc các phương tiện trên được áp dụng quy định về tổ chức giao thông tương tự xe ô tô con khi lưu thông trên các tuyến đường, khu vực hoặc trong các khung thời gian có quy định dành cho xe ô tô con, trừ trường hợp có quy định hạn chế riêng của cơ quan có thẩm quyền.

Như vậy, kể từ ngày 01/7/2026, xe ô tô tải Pickup cabin kép (xe bán tải) và xe ô tô tải Van có khối lượng toàn bộ không lớn hơn 3.500 kg sẽ được tổ chức giao thông như xe ô tô con.

Công an TP Hà Nội nhấn mạnh người dân cần lưu ý đây là quy định về tổ chức giao thông, không làm thay đổi việc phân loại phương tiện. Xe ô tô tải Pickup cabin kép và xe ô tô tải Van dưới 3,5 tấn vẫn là xe ô tô tải theo quy định về đăng ký, đăng kiểm và các quy định pháp luật khác; chỉ khi tham gia giao thông sẽ được tổ chức lưu thông như xe ô tô con theo quy định mới.

Quy định mới góp phần tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình tham gia giao thông, đồng thời bảo đảm phù hợp với thực tiễn tổ chức giao thông, nâng cao hiệu quả quản lý và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.