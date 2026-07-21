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Công an tìm ra danh tính tài xế ô tô Ford đẩy cảnh sát giao thông để bỏ chạy

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Thay vì chấp hành hiệu lệnh của CSGT, tài xế đã điều khiển xe tiến về phía trước, đẩy một cán bộ CSGT và bỏ chạy khỏi hiện trường.

Công an TP Hà Nội ngày 21/7/2026 cho biết, ngay trong tối 20/7/2026, Phòng CSGT Công an thành phố đã nhanh chóng xác minh, làm rõ và bàn giao người điều khiển ô tô có hành vi không chấp hành hiệu lệnh, đẩy một cán bộ CSGT trên đường Nguyễn Hoàng rồi bỏ chạy cho Công an phường Từ Liêm để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo đó, sáng 20/7/2026, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 6 làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông tại nút giao Phạm Hùng – Nguyễn Hoàng.

Khoảng 8h20, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô nhãn hiệu Ford Territory, màu đen, biển kiểm soát 36B-548.74 vi phạm “Rẽ tại nơi có biển cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển” nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, xử lý.

Clip do người dân ghi lại sự việc

Thay vì chấp hành hiệu lệnh của CSGT, tài xế đã điều khiển xe tiến về phía trước, đẩy một cán bộ CSGT phải di chuyển giật lùi, sau đó lách sang bên phải và bỏ chạy khỏi hiện trường. Toàn bộ diễn biến vụ việc được người dân ghi lại và đăng tải trên mạng xã hội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Phòng CSGT đã chỉ đạo Đội CSGT đường bộ số 6 khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với Công an các đơn vị và sử dụng hệ thống Camera AI để tổ chức xác minh, truy vết phương tiện và người điều khiển để xử lý theo quy định.

Vụ việc được bàn giao cho Công an phường Từ Liêm tiếp tục điều tra, làm rõ - Ảnh: Công an Hà Nội

Đến khoảng 22h40 cùng ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan Công an đã mời người điều khiển phương tiện đã đến trụ sở Đội CSGT đường bộ số 6 làm việc.Danh tính người điều khiển xe biển kiểm soát 36B-548.74 được xác định là T.V.N. (sinh năm 1996, trú tại Vĩnh Lộc, Thanh Hóa).

Tại cơ quan Công an, người này thừa nhận là người điều khiển phương tiện, không chấp hành hiệu lệnh của CSGT khi bị kiểm tra vào sáng cùng ngày.

Hiện Đội CSGT đường bộ số 6 đã bàn giao vụ việc cho Công an phường Từ Liêm tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

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