Việt Nam vừa sở hữu một trung tâm sản xuất và chế biến nông sản quy mô lớn: Công suất 50.000 tấn cà phê & 15.000 hạt tiêu, dự kiến doanh thu nghìn tỷ

Tòa cảnh lễ ra mắt dự án

Công ty Cổ phần Phúc Sinh Đắk Nông vừa chính thức tổ chức Lễ ra mắt dự án Trung tâm sản xuất & chế biến nông sản xuất khẩu Phúc Sinh Đắk Nông tại tỉnh Lâm Đồng. Sự kiện đồng thời là hoạt động trọng điểm nằm trong chuỗi chương trình chào mừng Kỷ niệm 25 năm thành lập tập đoàn Phúc Sinh (24/9/2001 – 24/9/2026), cột mốc đặc biệt đánh dấu hành trình hơn 2 thập kỷ là doanh nghiệp Việt Nam tiên phong kiến tạo giá trị cho nông sản Việt Nam.

Đây là nhà máy thứ 7 trong hệ thống của Tập đoàn Phúc Sinh, đồng thời là mắt xích quan trọng trong chiến lược phát triển vùng nguyên liệu, được định hướng trở thành trung tâm chế biến nông sản hiện đại quy mô lớn của khu vực Tây Nguyên. Trung tâm sẽ tập trung sản xuất, chế biến, xuất khẩu cà phê, hồ tiêu, các mặt hàng nông sản, góp phần chuyển dịch từ mô hình nguyên liệu sang sản phẩm chế biến chất lượng cao từ vùng nguyên liệu bền vững.

Trước lễ ra mắt dự án, Phúc Sinh và Ngân hàng Phát triển Doanh nghiệp Hà Lan (FMO) đã ký kết thành công khoản tài trợ trị giá 15 triệu USD (tương đương khoảng 384 tỷ đồng). Khoản đầu tư này sẽ giúp Phúc Sinh mở rộng năng lực sản xuất, gia tăng giá trị cho nông sản Việt Nam, đồng thời tăng cường khả năng đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của thị trường xuất khẩu, đặc biệt là châu Âu.

Phát biểu tại sự kiện quan trọng, ông Phan Minh Thông, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sinh, chia sẻ: Việt Nam là quốc gia nông nghiệp với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú và vùng nguyên liệu rộng lớn. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, chúng ta vẫn chưa khai thác hết tiềm năng để tạo ra những sản phẩm có giá trị gia tăng cao và xây dựng được những thương hiệu nông sản mạnh trên thị trường quốc tế.

Ông Phan Minh Thông, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sinh

Không chỉ tạo ra giá trị kinh tế, ông Thông nhấn mạnh dự án còn mang theo sứ mệnh phát triển địa phương. Khi dự án đi vào hoạt động sẽ góp phần tạo việc làm và tiêu thụ nông sản trên địa bàn xã Thuận Hạnh và các xã lân cận.

"Trung tâm sản xuất & chế biến nông sản xuất khẩu Phúc Sinh Đắk Nông sẽ tạo ra nhiều việc làm cho người dân, đồng thời mang đến tư duy sản xuất hiện đại, quản trị hiện đại và tiêu chuẩn quốc tế. Chúng tôi mong muốn nơi đây sẽ phát triển không thua kém các trung tâm nông nghiệp tiên tiến của Việt Nam cũng như các thành phố nổi tiếng trên thế giới như Hà Lan hay Hamburg (Đức) về lĩnh vực nông nghiệp và chế biến nông sản", ông Thông cho biết.

Theo ông Thông, việc lựa chọn đầu tư tại Lâm Đồng xuất phát từ lợi thế vượt trội về vùng nguyên liệu, khi địa phương này là một trong những vùng sản xuất cà phê và hồ tiêu lớn nhất cả nước. Tuy nhiên, tiềm năng đó vẫn chưa được khai thác tương xứng do thiếu các trung tâm chế biến quy mô lớn. Vì vậy, Phúc Sinh quyết định đầu tư Trung tâm sản xuất & chế biến nông sản xuất khẩu Phúc Sinh Đắk Nông, góp phần nâng cao giá trị nông sản, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương và đưa thương hiệu nông sản vùng miền vươn ra thị trường quốc tế.

Về chiến lược ESG, ông Thông cho biết thêm: "Phát triển bền vững không còn là lựa chọn mà là con đường tất yếu nếu doanh nghiệp muốn đi xa. Khi áp dụng ESG, Phúc Sinh không chỉ nâng cao nội lực mà còn mở ra cơ hội hợp tác với các quỹ đầu tư quốc tế. FMO là đối tác có quy trình thẩm định rất khắt khe và việc được lựa chọn là sự ghi nhận cho những gì chúng tôi đã kiên trì xây dựng." Ông cũng khẳng định việc đầu tư vào công nghệ chế biến hiện đại sẽ giúp doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế, đặc biệt là Quy định Chống phá rừng của Liên minh châu Âu (EUDR), đồng thời góp phần xây dựng chuỗi cung ứng minh bạch, có trách nhiệm và bền vững.

Trung tâm sản xuất & chế biến nông sản xuất khẩu Phúc Sinh Đắk Nông được kỳ vọng sẽ trở thành nhà máy doanh thu nghìn tỷ đầu tiên tại Lâm Đồng. Theo kế hoạch, trung tâm sẽ hoàn thành xây dựng vào quý I/2027 và đặt mục tiêu đạt doanh thu nghìn tỷ trong giai đoạn 2027–2028.



