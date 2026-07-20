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Mùa xuất khẩu nho của Trung Quốc được dự báo sẽ kết thúc sớm hơn thường lệ trong năm nay do sản lượng sụt giảm ở các giống chủ lực, dù nhu cầu từ các thị trường nhập khẩu chính tại châu Á vẫn duy trì ổn định.

Ông Yongjun Wang, đại diện Công ty xuất khẩu nông sản tươi Xiamen Rainbow Fruit, cho biết sản lượng nho Red Globe trong niên vụ này đã giảm khoảng 30-40% so với năm trước. Trong khi đó, giống Shine Muscat cùng một số giống nho khác cũng ghi nhận sản lượng thấp hơn, dù chưa có số liệu thống kê đầy đủ.

Theo ông Wang, một trong những nguyên nhân chính là việc nhiều nhà vườn chuyển đổi diện tích trồng nho sang việt quất sau khi vụ nho năm ngoái không mang lại hiệu quả kinh tế như kỳ vọng.

"Nhiều người trồng không có lợi nhuận trong mùa trước, vì vậy một số vườn Red Globe và Shine Muscat đã được thay thế bằng vườn việt quất", ông cho biết.

Thông thường, mùa thu hoạch nho Red Globe của Trung Quốc bắt đầu tại tỉnh Vân Nam từ khoảng tháng 4, sau đó dịch chuyển dần lên các vùng sản xuất phía bắc như Tân Cương và Đôn Hoàng (tỉnh Cam Túc), kéo dài đến khoảng tháng 10. Trong khi đó, nho Shine Muscat có thời gian thu hoạch dài hơn, từ tháng 4 đến tháng 12, với nguồn cung chủ yếu đến từ Vân Nam, Tứ Xuyên và một số vùng trồng khác.

Theo đại diện Xiamen Rainbow Fruit, nguồn cung suy giảm khiến hầu hết các giống nho xuất khẩu của Trung Quốc được dự báo sẽ kết thúc mùa vụ sớm hơn so với thông lệ.

Dù sản lượng giảm, Red Globe và Shine Muscat vẫn là hai giống nho xuất khẩu chủ lực của Trung Quốc nhờ được thị trường quốc tế đón nhận rộng rãi và có mức giá cạnh tranh.

Hiện Xiamen Rainbow Fruit xuất khẩu các giống Red Globe, Shine Muscat, Crimson và Autumn Royal sang nhiều thị trường như Indonesia, Philippines, Malaysia và Ấn Độ, phục vụ cả hệ thống bán buôn lẫn bán lẻ. Doanh nghiệp này cũng cung cấp các giống nho đặc biệt như Red Muscat, Long Crimson và các lô hàng container hỗn hợp đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Theo ông Wang, doanh nghiệp đã ghi nhận tăng trưởng xuất khẩu tích cực trong mùa trước và đặt mục tiêu duy trì khối lượng xuất khẩu trong năm nay, đồng thời tiếp tục mở rộng thị phần tại các thị trường hiện có.

Về diễn biến giá, ông cho biết giá xuất khẩu nho gần đây đã giảm nhẹ theo quy luật mùa vụ khi nguồn cung bước vào giai đoạn cao điểm. Tuy nhiên, khi lượng hàng giảm dần vào cuối vụ, giá có thể ổn định hoặc tăng trở lại, tùy thuộc vào diễn biến nhu cầu của từng thị trường.

Đáng chú ý, doanh nghiệp kỳ vọng nhu cầu nhập khẩu từ Ấn Độ sẽ tăng mạnh từ khoảng tháng 8, phù hợp với xu hướng tiêu thụ theo mùa trong những năm gần đây.

Trong bối cảnh cạnh tranh với nhiều quốc gia xuất khẩu nho khác, ông Wang cho rằng lợi thế của nho Trung Quốc không chỉ nằm ở giá bán mà còn ở kích thước quả, hình thức sản phẩm và khả năng linh hoạt trong quy cách đóng gói phục vụ cả khách hàng bán lẻ và bán buôn.

Bên cạnh đó, công ty tiếp tục đầu tư vào hệ thống xử lý sau thu hoạch, bao gồm cải thiện quy trình làm lạnh sơ bộ, đóng gói, vận chuyển bằng chuỗi lạnh và ứng dụng hệ thống giám sát nhiệt độ bằng GPS không dây trong suốt quá trình vận chuyển nhằm duy trì chất lượng trái cây khi đến tay khách hàng.

Mặc dù sản lượng giảm so với năm trước, doanh nghiệp vẫn đánh giá tích cực về triển vọng xuất khẩu trong năm nay, với định hướng tiếp tục cung cấp sản phẩm chất lượng, dịch vụ ổn định và mở rộng hoạt động tại các thị trường xuất khẩu truyền thống.