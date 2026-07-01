Phát hiện giàn bê tông nặng 656.000 tấn được dựng giữa biển, là vật thể di động nặng nhất từng được con người chế tạo

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Tại mỏ Troll trên Biển Bắc, Na Uy đang vận hành một trong những công trình kỹ thuật ngoài khơi đồ sộ nhất từng được xây dựng. Giàn khai thác Troll A được thiết kế theo dạng kết cấu trọng lực bằng bê tông (Condeep), với phần đế nặng khoảng 656.000 tấn, được Sách Kỷ lục Guinness Thế giới ghi nhận là vật thể nhân tạo di động nặng nhất từng được con người chế tạo.

Điểm đặc biệt của Troll A là toàn bộ kết cấu khổng lồ này không được xây dựng tại vị trí khai thác. Công trình được chế tạo trên đất liền, sau đó được làm nổi, kéo bằng đường biển đến mỏ Troll và hạ đặt chính xác xuống đáy đại dương ở độ sâu khoảng 300 m.

Theo Aker Solutions, Troll A có tổng chiều cao khoảng 472 m, trong đó phần lớn kết cấu nằm dưới mặt nước. Công trình được xây dựng bằng khoảng 245.000 m³ bê tông và 100.000 tấn thép gia cường, trở thành một trong những nền móng bê tông lớn nhất từng được sử dụng trong ngành công nghiệp dầu khí ngoài khơi.

Khối lượng bê tông sử dụng tương đương khoảng 215.000 móng nhà dân dụng. Trong khi đó, lượng thép gia cường được ví tương đương khoảng 15 tháp Eiffel. Các vật liệu này tạo nên nền móng chịu tải khổng lồ, đủ khả năng chống lại áp lực nước biển, sóng gió và các điều kiện khắc nghiệt của Biển Bắc trong nhiều thập kỷ vận hành.

Troll A được xây dựng theo công nghệ Condeep (Concrete Deepwater Structure), một dạng kết cấu trọng lực bằng bê tông được phát triển riêng cho các mỏ ngoài khơi nước sâu.

Khác với các giàn khoan nổi hoặc các công trình phải neo giữ bằng cáp và cọc, Troll A đứng vững trên đáy biển nhờ chính trọng lượng của mình. Theo Aker Solutions, các "vách ngăn" bê tông của công trình cắm sâu xuống lớp trầm tích đáy biển, giúp tăng độ ổn định và giảm nhu cầu sử dụng các hệ thống neo phức tạp.

Nhờ thiết kế này, Troll A có thể hoạt động lâu dài trong điều kiện môi trường khắc nghiệt của Biển Bắc, nơi thường xuyên xuất hiện sóng lớn, gió mạnh và nhiệt độ thấp.

Một trong những giai đoạn phức tạp nhất của dự án là quá trình vận chuyển kết cấu từ nơi chế tạo đến vị trí khai thác.

Dù có trọng lượng lên tới hàng trăm nghìn tấn, Troll A vẫn được thiết kế để nổi trên mặt nước trong quá trình lai dắt. Việc điều khiển một kết cấu có quy mô tương đương một "ngọn núi bê tông" đòi hỏi kiểm soát nghiêm ngặt về khả năng nổi, cân bằng tải trọng, điều hướng và định vị.

Theo Equinor, Troll A cũng là công trình cao nhất từng được con người di chuyển trên bề mặt Trái Đất. Sau khi đến đúng vị trí, toàn bộ kết cấu được hạ xuống đáy biển và cố định bằng chính trọng lượng của mình. Công trình được thiết kế với tuổi thọ khai thác khoảng 70 năm.

Bên cạnh quy mô kỹ thuật, Troll A còn có ý nghĩa chiến lược đối với ngành năng lượng Na Uy.

Theo Equinor, mỏ Troll chứa khoảng 40% tổng trữ lượng khí đốt của thềm lục địa Na Uy, là nguồn cung khí đốt quan trọng của nước này cũng như châu Âu.

Mỏ nằm ở phía bắc Biển Bắc, cách khu xử lý khí Kollsnes khoảng 65 km về phía tây, gần thành phố Bergen. Hệ thống khai thác bao gồm ba giàn Troll A, Troll B và Troll C, kết nối với mạng lưới đường ống dẫn khí vào bờ để xử lý tại nhà máy Kollsnes do Gassco vận hành thay mặt cho hệ thống Gassled.

Đến nay, Troll A vẫn được xem là một trong những biểu tượng tiêu biểu của kỹ thuật ngoài khơi hiện đại, kết hợp giữa quy mô xây dựng, công nghệ kết cấu bê tông và năng lực thi công trên biển trong một công trình có kích thước thuộc hàng lớn nhất thế giới.