Việt Nam có 30 triệu hộ dân, chỉ 100.000 hộ dùng điện mặt trời: Một 'tân binh' toàn cầu vừa gia nhập cuộc đua

Việt Nam hiện có khoảng 30 triệu hộ gia đình nhưng mới chỉ khoảng 100.000 hộ sử dụng điện mặt trời mái nhà, tương đương chưa đến 0,4% tổng số hộ dân. Trong bối cảnh Chính phủ thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và hoàn thiện hành lang pháp lý, thị trường lưu trữ năng lượng hộ gia đình đang trở thành "miếng bánh" hấp dẫn đối với nhiều doanh nghiệp.

Mới đây, thương hiệu năng lượng mới Hopetrek, thành viên của Tập đoàn Uniview (UNV), đã chính thức gia nhập thị trường Việt Nam thông qua việc khai trương showroom đầu tiên tại Hà Nội và ký kết hợp tác chiến lược với GPG Solar cùng Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVF).

Theo doanh nghiệp, sự hợp tác ba bên hướng tới mục tiêu cung cấp 10.000 bộ lưu trữ năng lượng mặt trời cho thị trường Việt Nam trong giai đoạn 2026-2028. Mô hình này kết hợp giữa công nghệ, hệ thống phân phối và giải pháp tài chính nhằm giảm rào cản đầu tư ban đầu cho các hộ gia đình có nhu cầu lắp đặt điện mặt trời.

Bộ giải pháp điện năng lượng mặt trời của Hopetrek gồm các bộ biến tần, hệ thống pin lưu trữ và sản phẩm "all-in-one" cho hộ gia đình và doanh nghiệp.

Động thái diễn ra trong bối cảnh thị trường điện mặt trời mái nhà đang đón nhiều tín hiệu tích cực. Nghị định 243/2026/NĐ-CP vừa được ban hành cho phép các hệ thống điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ được bán tối đa 50% sản lượng điện dư lên lưới, đồng thời mở rộng cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA). Đây được đánh giá là bước đi tạo thêm động lực cho thị trường điện mặt trời hộ gia đình sau giai đoạn trầm lắng.

Bên cạnh đó, nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng, tình trạng quá tải cục bộ trong mùa nắng nóng cùng biểu giá điện theo khung giờ mới cũng khiến nhiều hộ dân quan tâm hơn tới các giải pháp tự chủ nguồn điện và lưu trữ năng lượng.

Theo kế hoạch hợp tác, Hopetrek sẽ cung cấp các thiết bị cốt lõi gồm biến tần hybrid cho hộ gia đình và doanh nghiệp, hệ thống pin lưu trữ nhiều mức dung lượng cùng giải pháp All-in-One tích hợp biến tần và pin trong một thiết bị duy nhất.

Các sản phẩm được doanh nghiệp giới thiệu đều đạt tiêu chuẩn châu Âu, đạt chuẩn chống bụi và nước IP65, IP66, thời gian bảo hành lên tới 10 năm. Hệ thống được trang bị công nghệ quản lý pin thông minh (BMS) nhằm tối ưu hiệu suất vận hành và đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.

Sản phẩm pin lưu trữ dạng khối (không thể bổ sung công suất - bên trái) và dạng module (phải).

Theo Hopetrek, các thiết bị được thiết kế theo triết lý "Less is More", hướng tới rút ngắn thời gian lắp đặt, giảm chi phí vận hành và hạn chế sự cố trong quá trình sử dụng. Doanh nghiệp cho biết hệ thống chỉ cần bốn bước cài đặt trên ứng dụng di động để đưa vào vận hành.

Một trong những điểm đáng chú ý là công nghệ chuyển mạch EPS dưới 4 mili giây khi mất điện, giúp các thiết bị điện trong gia đình hoạt động liên tục ngay cả khi lưới điện gặp sự cố. Hệ thống cũng có khả năng hoạt động ổn định tại những khu vực có điện áp dao động, đồng thời hỗ trợ nâng cấp phần mềm từ xa thông qua công nghệ OTA.

Trong mô hình hợp tác, Hopetrek đóng vai trò cung cấp công nghệ và thiết bị; GPG Solar chịu trách nhiệm nhập khẩu, phân phối, lắp đặt và dịch vụ hậu mãi; trong khi EVF triển khai các gói tài chính và tín dụng nhằm hỗ trợ khách hàng tiếp cận giải pháp với chi phí đầu tư ban đầu thấp hơn.

Theo các bên, việc kết hợp giữa công nghệ, mạng lưới phân phối và tài chính được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy thị trường lưu trữ năng lượng hộ gia đình phát triển nhanh hơn, đặc biệt trong bối cảnh xu hướng tự chủ năng lượng và sử dụng điện sạch ngày càng được nhiều hộ dân quan tâm.

Cùng với lễ ký kết hợp tác, Hopetrek cũng khai trương showroom kiêm trung tâm bảo hành đầu tiên tại Hà Nội. Doanh nghiệp dự kiến bắt đầu mở bán thương mại các sản phẩm tại Việt Nam từ tháng 8/2026.