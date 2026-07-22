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Phát hiện 2 tàu lớn có logo VinFast xuất hiện ở vùng biển gần cảng Hải Phòng, thực hiện nhiệm vụ đặc biệt

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Trong hai ngày 20-21/7, 2 tàu vận tải quốc tế Sea Patris và Silver Queen đã cập cảng Hải Phòng, đưa hơn 5.000 xe ô tô điện VinFast tới các thị trường châu Âu và khu vực.

Hai tàu biển chuyên chở hàng quốc tế là Sea Patris và Silver Queen cập cảng MPC (Hải Phòng) lần lượt trong hai ngày 20 và 21/7. Đây đều là các tàu RORO (Roll-on/Roll-off), được thiết kế chuyên dụng với cầu dẫn để xe di chuyển lên xuống tàu.

Trong đó, tàu Sea Patris (quốc tịch Luxembourg) cập cảng vào rạng sáng ngày 20/7 để đón khoảng 1.500 ô tô điện VinFast VF 6. Lô xe được sản xuất riêng cho đối tác GSM, phục vụ kế hoạch mở rộng thị trường của Green SM tại các quốc gia châu Âu trong thời gian tới.

Được sơn màu đỏ trắng cùng dòng chữ VinFast phủ kín toàn thân, Sea Patris là con tàu thứ hai chuyên dùng để chở xe VinFast xuất khẩu tới các thị trường châu Âu và quốc tế.

Sau khi hoàn tất nhập hàng tại cảng MPC, tàu Sea Patris đã rời bến vào sáng 21/7, dự kiến sẽ dừng tại cảng Nansha (Trung Quốc), trước khi qua Ma-rốc và dự kiến sẽ cập cảng Koper (Slovenia) vào cuối tháng 8/2026 (tùy điều kiện thời tiết). Từ đây, xe sẽ được vận chuyển tới các thị trường mục tiêu của GSM để phục vụ kế hoạch mở rộng hoạt động của nền tảng gọi xe thuần điện Việt Nam tại châu Âu.

Ngay sau khi xuất bến MPC, tàu Sea Patris đã hội ngộ tàu Silver Queen (quốc tịch Panama) đang tiến vào Vịnh Lan Hạ để đón hơn 3.500 xe VinFast các loại tới Philippines và Indonesia. Silver Queen cũng là tàu RORO chuyên dụng được VinFast thuê dài hạn, có màu sơn và nhận diện thương hiệu VinFast tương tự như tàu Sea Patris.

Kể từ chuyến hàng đầu tiên vào cuối năm 2022 đến nay, Silver Queen đã vận chuyển 20 lô xe VinFast, với hàng chục nghìn xe các loại tới các thị trường quốc tế như Mỹ, Canada, Philippines, Indonesia… Ngoài ra, VinFast cũng đã thuê 16 chuyến tàu RORO khác để xuất khẩu xe ra thế giới.

Chuyến cập cảng Hải Phòng ngày 21/7 là chuyến tàu thứ 21 của Silver Queen vận chuyển xe cho VinFast. Dự kiến sau khi nhập hàng, tàu sẽ đến cảng Batangas (Philippines) và Jakarta (Indonesia) trong tháng 8/2026 để bàn giao xe cho thị trường.

Đến nay, VinFast đã hiện diện tại hơn 10 thị trường quốc tế, trong đó có những thị trường trọng điểm như Mỹ, Canada, châu Âu, Ấn Độ, Indonesia, Philippines, Trung Đông... Trong khi đó, Green SM cũng đã mở rộng hoạt động tại Lào, Philippines, Indonesia, Ấn Độ, Kazakhstan và sắp tới là một số quốc gia châu Âu.

Đức Nam

Nhịp sống thị trường

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