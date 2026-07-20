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VinFast ra mắt 2 mẫu xe máy điện mới: Cốp rộng hơn Honda SH Mode, đi Hà Nội - Thanh Hóa chỉ trong 1 lần sạc

| | Thị trường

VinFast chính thức trình làng hai mẫu xe máy điện Kinet và Kyo, mở rộng danh mục sản phẩm ở phân khúc cao cấp.

VinFast vừa chính thức giới thiệu hai mẫu xe máy điện mới mang tên Kinet Kyo , hướng đến hai nhóm khách hàng với phong cách khác nhau. Cả hai đều được trang bị nhiều công nghệ kết nối, sử dụng pin LFP và hỗ trợ cả sạc trực tiếp lẫn đổi pin thông qua hệ thống của hãng.

Kinet: Phong cách thể thao, tốc độ tối đa 90 km/h

Kinet được VinFast định vị dành cho những khách hàng yêu thích thiết kế năng động, hiện đại. Mẫu xe sở hữu những đường nét góc cạnh, kết hợp cụm đèn pha LED Projector và dải đèn định vị tạo điểm nhấn ở phần đầu xe.

Xe sử dụng động cơ đặt tại bánh sau (In-hub) có công suất tối đa 5.200 W, cho khả năng tăng tốc từ 0-50 km/h trong chưa đầy 6 giây. Tốc độ tối đa đạt 90 km/h.

Nguồn năng lượng của Kinet đến từ hai pin LFP dung lượng 1,5 kWh, giúp xe có thể di chuyển tối đa khoảng 145 km sau mỗi lần sạc đầy theo công bố của nhà sản xuất.

Một trong những điểm đáng chú ý trên Kinet là khoang chứa đồ dung tích 22 lít, lớn hơn cốp của Honda SH Mode, đáp ứng nhu cầu chứa mũ bảo hiểm cùng nhiều vật dụng cá nhân.

Bên cạnh đó, mẫu xe còn được trang bị màn hình màu TFT, chìa khóa thông minh Smart Key, kết nối với ứng dụng VinFast e-Scooter để theo dõi vị trí, định vị GPS và thiết lập vùng an toàn.

Kyo: Hướng đến khách hàng đô thị, phạm vi hoạt động 160 km

Khác với Kinet, Kyo mang phong cách mềm mại hơn với thiết kế đèn pha tròn cổ điển, hướng đến nhóm khách hàng ưu tiên sự thanh lịch và nhu cầu di chuyển hằng ngày trong đô thị.

Xe được trang bị động cơ In-hub công suất tối đa 3.000 W, cho tốc độ tối đa 64 km/h.

Theo VinFast, nhờ sử dụng hai pin LFP, Kyo có thể di chuyển tối đa 160 km sau mỗi lần sạc đầy, cao hơn Kinet dù công suất động cơ thấp hơn. Khoang chứa đồ của xe có dung tích 21 lít.

Ngoài khác biệt về thiết kế và hiệu năng, Kyo vẫn được trang bị đầy đủ các tính năng tương tự Kinet như màn hình TFT, Smart Key, kết nối ứng dụng VinFast e-Scooter, hệ thống định vị GPS, tìm xe, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, phanh đĩa trước, phanh tang trống phía sau và khả năng chống nước đạt chuẩn IP67.

Đáng chú ý, cả Kinet và Kyo đều hỗ trợ hai phương thức tiếp năng lượng gồm sạc trực tiếp và đổi pin tại hệ thống tủ đổi pin của VinFast, bên cạnh khả năng sạc tại nhà hoặc tại các trạm sạc của hãng.

Hiện VinFast chưa công bố giá bán cũng như thời điểm chính thức mở bán bộ đôi xe máy điện mới.

Theo VinFast, doanh số xe máy điện của hãng trong 6 tháng đầu năm tăng 280% so với cùng kỳ năm trước, chiếm khoảng 60% thị phần xe máy điện và tương đương 24% tổng thị trường xe máy tại Việt Nam.

VinFast ra mắt xe máy điện nhỏ gọn không cần bằng lái, giá 12 triệu đồng

Khánh Vy

Nhịp sống thị trường

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