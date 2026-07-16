VinFast ở đâu trên bản đồ thị phần ô tô Việt Nam sau 6 tháng đầu năm?

Theo kết quả tổng hợp từ số liệu của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), VinFast và Hyundai Thành Công (HTC), nửa đầu năm 2026 đang ghi nhận sự khởi sắc khi tổng doanh số xe hơi bán ra đạt 328.818 chiếc, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2025 (254.794 xe).

Trong đó, doanh số do VAMA thống kê là 187.833 xe, VinFast 115.916 xe và cuối cùng là Hyundai Thành Công đạt 25.069 xe.

Với kết quả này, VinFast trở thành hãng xe đầu tiên tại Việt Nam vượt cột mốc 100.000 ô tô bán ra chỉ trong nửa đầu một năm. Đồng thời hãng xe Việt cũng tiếp tục dẫn đầu thị trường tháng thứ 21 liên tiếp.

Xét về thị phần, VinFast tiếp tục nới rộng khoảng cách với các đối thủ khi chiếm khoảng 35,3% tổng lượng xe tiêu thụ trên toàn thị trường. Điều đó đồng nghĩa cứ gần ba chiếc ô tô được bán ra trong 6 tháng đầu năm thì có hơn một chiếc mang thương hiệu VinFast.

Đứng thứ hai là Toyota với 35.410 xe, tương đương khoảng 10,8% thị phần. Hyundai xếp thứ ba với 25.069 xe, chiếm 7,6%. Mitsubishi vượt Ford để vươn lên vị trí thứ tư với 21.617 xe và 6,6% thị phần, trong khi Ford đạt 21.232 xe, tương ứng 6,5%.

Ở các vị trí tiếp theo, KIA bán được 15.732 xe, chiếm 4,8% thị phần; Mazda đạt 15.298 xe, tương ứng 4,7%; Honda đạt 11.305 xe, chiếm khoảng 3,4%. Phần còn lại của thị trường thuộc về các thương hiệu khác với tổng doanh số 67.239 xe, tương đương 20,4%.

Không chỉ dẫn đầu về doanh số hãng xe, VinFast còn sở hữu mẫu xe bán chạy nhất toàn thị trường trong nửa đầu năm. Mẫu MPV thuần điện Limo Green đạt doanh số 27.927 chiếc, chiếm 24,1% tổng doanh số của VinFast. Ra mắt chưa đầy một năm và chủ yếu hướng đến khách hàng kinh doanh dịch vụ vận tải, Limo Green nhanh chóng trở thành động lực tăng trưởng mới của hãng xe Việt.

Ở nhóm các thương hiệu Nhật Bản, Toyota tiếp tục duy trì sức cạnh tranh nhờ Yaris Cross. Mẫu SUV cỡ B này bán được 8.146 xe trong 6 tháng đầu năm, chiếm khoảng 23% doanh số của Toyota. Đồng thời, Yaris Cross cũng là mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất thị trường trong giai đoạn này.

Mazda vẫn phụ thuộc lớn vào CX-5. Với 8.123 xe bán ra, mẫu crossover cỡ C đóng góp tới 53,1% tổng doanh số của Mazda tại Việt Nam. Trong nhiều năm qua, CX-5 luôn là mẫu xe chủ lực giúp thương hiệu này duy trì vị thế trên thị trường.

Mitsubishi tiếp tục ghi nhận doanh số ổn định nhờ Xpander. Mẫu MPV 7 chỗ đạt 7.791 xe, chiếm khoảng 36% tổng doanh số của hãng. Là mẫu xe động cơ đốt trong bán chạy nhất năm 2025, Xpander vẫn giữ được sức hút ở nhóm khách hàng gia đình và kinh doanh dịch vụ.

Đối với Ford, mẫu xe bán tải Ranger tiếp tục là "trụ cột" doanh số. Mẫu bán tải này đạt 6.986 xe trong nửa đầu năm, chiếm gần 32,9% tổng lượng xe Ford bán ra, bao gồm cả xe thương mại. Ranger cũng tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu tuyệt đối trong phân khúc xe bán tải tại Việt Nam.

Hyundai có sự thay đổi đáng chú ý khi Creta vượt qua Accent và Tucson để trở thành mẫu xe bán chạy nhất của hãng. Với 4.671 xe bán ra, Creta đóng góp khoảng 18,6% doanh số của Hyundai Thành Công.

Với KIA, Seltos là mẫu xe có doanh số cao nhất với 4.529 chiếc, chiếm 28,8% tổng lượng xe bán ra của thương hiệu Hàn Quốc.

Trong khi đó, Honda CR-V trở thành mẫu xe chủ lực của Honda Việt Nam với 3.554 xe, tương đương 31,4% doanh số của hãng. Đáng chú ý, hơn một nửa doanh số CR-V đến từ các phiên bản hybrid. Đây là dấu hiệu cho thấy người tiêu dùng đang ngày càng ưu tiên các mẫu xe năng lượng mới, tiết kiệm nhiên liệu.