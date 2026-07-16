Giá bạc sáng ngày 14/7: quay đầu giảm

Theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay 999 1 lượng niêm yết ở mức 2.162.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.229.000 đồng/lượng (bán ra).

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá hơn 57,6 triệu đồng/thỏi (mua vào) và 59,4 triệu đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 08:56 ngày 16/7. Trong phiên hôm qua, giá bạc đã phục hồi về mức 61 triệu đồng/thỏi, song biến động trên thị trường quốc tế đã khiến giá quay đầu giảm.

Trên thị trường thế giới, giá bạc dao động quanh mức 57 USD/ounce, ở gần mức yếu nhất kể từ tháng 12 năm 2025 khi các nhà đầu tư cân nhắc giữa dữ liệu lạm phát của Mỹ thấp hơn dự kiến và căng thẳng leo thang ở Trung Đông.

Giá sản xuất của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 6 lần đầu tiên sau gần một năm, do chi phí năng lượng giảm, trong khi chỉ số giá sản xuất cốt lõi (PPI) chỉ tăng 0,2%, thấp hơn dự báo. Báo cáo này được đưa ra sau dữ liệu lạm phát tiêu dùng thấp hơn dự kiến được công bố hôm thứ Ba, khiến thị trường giảm bớt kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa.

Tuy nhiên, các nhà giao dịch vẫn dự đoán khoảng 49% khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9 khi giá dầu leo lên mức cao nhất trong một tháng sau khi Mỹ tiếp tục các cuộc tấn công vào Iran, tái áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran và Tehran đóng cửa eo biển Hormuz. Chủ tịch Fed Kevin Warsh cũng nhắc lại rằng ngân hàng trung ương "không khoan nhượng" đối với tình trạng lạm phát cao kéo dài.

Đồng thời, sự suy yếu của đồng USD cũng góp phần cải thiện sức hấp dẫn của bạc trên thị trường quốc tế. Khi đồng bạc xanh giảm giá, chi phí nắm giữ bạc đối với các nhà đầu tư sử dụng những đồng tiền khác trở nên thấp hơn, qua đó hỗ trợ lực cầu và giúp kim loại quý này phục hồi sau nhịp giảm trước đó.﻿