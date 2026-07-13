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Giá bạc giảm trong phiên đầu tuần

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Giá bạc gặp áp lực từ tình hình Mỹ-Iran.

Sáng ngày 13/7, giá bạc tham khảo tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý là 58,93 triệu đồng/kg (mua vào) và 60,74 triệu đồng/kg (bán ra). Như vậy, giá bạc lại tiếp tục gặp áp lực giảm. Loại bạc miếng 1 lượng hiện có giá 2,210 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,278 triệu đồng/lượng (bán ra).

﻿Tuần trước, giá bạc thỏi trong nước có nhiều pha biến động mạnh. Đầu tuần giá bán ra vẫn duy trì quanh mốc 64,4 triệu đồng/kg, trong khi giá mua vào ở khoảng 62,4 triệu đồng/kg.

Tuy nhiên, áp lực chốt lời khiến giá liên tục đi xuống trong những ngày tiếp theo và chạm vùng thấp nhất vào khoảng ngày 9/7. Sau đó, thị trường xuất hiện nhịp phục hồi ngắn trong hai phiên 10-11/7, giúp giá bán có thời điểm quay trở lại trên mốc 62 triệu đồng/kg.

Dẫu vậy, đà hồi phục không duy trì được lâu khi giá tiếp tục suy yếu trong những phiên cuối tuần. Diễn biến này cho thấy thị trường bạc trong nước vẫn đang chịu áp lực điều chỉnh, đồng thời phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư sau giai đoạn biến động mạnh.

Trên thị trường thế giới, giá bạc giảm xuống dưới 59 USD/ounce, tiếp tục đà giảm từ tuần trước khi các cuộc tấn công tên lửa mới giữa Mỹ và Iran đẩy giá dầu lên cao, làm dấy lên kỳ vọng về việc tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát.

Mỹ đã thực hiện cuộc tấn công thứ tư trong một tuần nhằm vào Iran hôm Chủ nhật để trả đũa vụ tấn công của Iran vào một tàu container treo cờ Síp. Tehran tuyên bố rằng eo biển Hormuz sẽ bị đóng cửa "cho đến khi có thông báo mới", mặc dù tuyên bố này đã bị Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ bác bỏ.

Các nhà đầu tư cũng đang chờ đợi dữ liệu lạm phát quan trọng của Mỹ dự kiến được công bố trong tuần này để có thêm manh mối về triển vọng chính sách của Cục Dự trữ Liên bang. Thị trường hiện đang kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất thêm một lần nữa trước cuối năm. Trong khi đó, Chủ tịch Fed Kevin Warsh dự kiến sẽ xuất hiện lần đầu tiên trước Quốc hội Mỹ vào thứ Ba.

Giá bạc hôm nay 10/7/2026: Đảo chiều tăng trở lại

Khánh Vy

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