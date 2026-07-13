Giá bạc giảm trong phiên đầu tuần

Sáng ngày 13/7, giá bạc tham khảo tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý là 58,93 triệu đồng/kg (mua vào) và 60,74 triệu đồng/kg (bán ra). Như vậy, giá bạc lại tiếp tục gặp áp lực giảm. Loại bạc miếng 1 lượng hiện có giá 2,210 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,278 triệu đồng/lượng (bán ra).

﻿Tuần trước, giá bạc thỏi trong nước có nhiều pha biến động mạnh. Đầu tuần giá bán ra vẫn duy trì quanh mốc 64,4 triệu đồng/kg, trong khi giá mua vào ở khoảng 62,4 triệu đồng/kg.

Tuy nhiên, áp lực chốt lời khiến giá liên tục đi xuống trong những ngày tiếp theo và chạm vùng thấp nhất vào khoảng ngày 9/7. Sau đó, thị trường xuất hiện nhịp phục hồi ngắn trong hai phiên 10-11/7, giúp giá bán có thời điểm quay trở lại trên mốc 62 triệu đồng/kg.

Dẫu vậy, đà hồi phục không duy trì được lâu khi giá tiếp tục suy yếu trong những phiên cuối tuần. Diễn biến này cho thấy thị trường bạc trong nước vẫn đang chịu áp lực điều chỉnh, đồng thời phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư sau giai đoạn biến động mạnh.