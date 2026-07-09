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Giá bạc lại ‘thủng’ mốc 60 triệu/kg

| | Thị trường

Giá bạc tiếp tục suy yếu sau khi căng thẳng Mỹ và Iran leo thang.

Sáng ngày 9/7, giá bạc tham khảo tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý là 59,97 triệu đồng/kg (bán ra) và 58,18 triệu đồng/kg (mua vào). Như vậy, giá bạc lại thủng mốc 60 triệu đồng/kg sau 2 phiên giảm giá mạnh gần đây. Loại bạc miếng 1L hiện có giá 2,249 triệu đồng/lượng (bán ra) và 2,182 triệu đồng/lượng (mua vào).

Trên thị trường quốc tế, giá bạc thế giới tiếp tục suy, giảm phiên thứ hai liên tiếp và duy trì dưới ngưỡng 5 USD/ounce khi giới đầu tư lo ngại xung đột tại Trung Đông có thể làm gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu và làm gia tăng áp lực lạm phát.

Diễn biến trên thị trường diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang. Quân đội Mỹ xác nhận đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran trong ngày thứ hai liên tiếp, với mục tiêu hạn chế khả năng của Tehran trong việc đe dọa hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz - tuyến vận tải chiến lược mà khoảng 20% lượng dầu giao dịch trên thế giới đi qua.

Về phía Iran, nước này tuyên bố sẽ triển khai một chiến dịch trả đũa quy mô lớn nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng lệnh ngừng bắn hiện đã không còn hiệu lực, đồng thời cảnh báo Washington có thể tiếp tục tiến hành các đợt tấn công mới nhằm vào Iran và áp đặt một cuộc phong tỏa bổ sung.

Những diễn biến địa chính trị mới nhất đã làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu mỏ từ Trung Đông, qua đó có thể đẩy giá năng lượng tăng cao và làm phức tạp thêm cuộc chiến chống lạm phát của các ngân hàng trung ương.

Đối với thị trường kim loại quý, bạc thường được hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp và lạm phát được kiểm soát. Tuy nhiên, triển vọng lạm phát tăng trở lại có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt trong thời gian dài hơn, qua đó gây áp lực lên giá bạc.

Biên bản cuộc họp chính sách tháng 6 của Fed cho thấy chỉ một số ít nhà hoạch định chính sách ủng hộ việc tăng lãi suất ngay lập tức. Dù vậy, các quan chức Fed ngày càng bày tỏ quan ngại về nguy cơ lạm phát quay trở lại, đặc biệt trong bối cảnh giá năng lượng có thể tăng mạnh do bất ổn địa chính trị.

Hiện thị trường vẫn đang đặt cược Fed sẽ thực hiện ít nhất một đợt tăng lãi suất nữa trước khi kết thúc năm 2026. Kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao tiếp tục tạo áp lực lên các tài sản không mang lại lợi suất như vàng và bạc, khiến đà phục hồi của kim loại quý này trở nên khó khăn hơn trong ngắn hạn.

Việc giá bạc giảm liên tiếp cho thấy nhà đầu tư đang thận trọng trước những rủi ro mới từ Trung Đông cũng như triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ. Trong thời gian tới, diễn biến của xung đột Mỹ - Iran và các tín hiệu từ Fed sẽ tiếp tục là hai yếu tố chi phối xu hướng của thị trường bạc toàn cầu.

Đức Nam

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