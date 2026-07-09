Tất cả người dân đang sử dụng xăng E10 trên cả nước chú ý thông tin mới nhất

Báo cáo mới nhất từ Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) về việc rà soát và công khai danh sách các dòng xe phù hợp với nhiên liệu sinh học cho biết sau một thời gian xăng E10 chính thức được phân phối đồng bộ trên toàn quốc (kể từ ngày 1/6/2026), tính đến chiều ngày 25/6/2026, Cục đã tiếp nhận báo cáo chính thức từ 2 Hiệp hội cùng 15 doanh nghiệp lớn, đại diện cho 24 hãng ô tô và 4 thương hiệu xe máy đang lưu hành.

Động cơ hiện tại hoàn toàn thích ứng với xăng E10

Theo tổng hợp từ các hãng, phần lớn các dòng phương tiện sử dụng động cơ xăng được lắp ráp nội địa hoặc nhập khẩu chính ngạch vào Việt Nam đều vận hành hoàn hảo với xăng E5 và E10. Điều kiện tiên quyết là nguồn nhiên liệu phải đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành và người dân sử dụng xe theo đúng chỉ dẫn của nhà sản xuất.

Nhiều nhà sản xuất khẳng định, đối với những mẫu xe tương thích, việc đổ xăng E10 không hề gây ảnh hưởng đến kết cấu máy, hệ thống bơm/dẫn nhiên liệu hay đòi hỏi một quy trình bảo dưỡng đặc biệt nào so với thông thường. Toàn bộ thông tin về lịch trình bảo trì định kỳ, danh sách trung tâm kỹ thuật đủ năng lực đều được các hãng đăng tải công khai trên website hoặc in sẵn trong sổ tay hướng dẫn kèm theo xe.

Tuy nhiên, đối với các dòng xe đời cũ sử dụng bộ chế hòa khí, xe đã dừng sản xuất từ lâu, xe độ/thay đổi kết cấu, hoặc những phương tiện lâu ngày không vận hành dẫn đến hệ thống nhiên liệu bị xuống cấp, các chuyên gia khuyến cáo chủ xe cần mang phương tiện đi kiểm tra, bảo trì hệ thống ống dẫn, bình chứa trước khi đổi sang xăng E10.

Danh sách chi tiết các đời xe tương thích từ các thương hiệu lớn

Để người tiêu dùng an tâm sử dụng, Cục Công nghiệp đã công bố chi tiết dữ liệu kỹ thuật từ các tập đoàn xe máy và ô tô tại Việt Nam:

Trong thời gian tới, Cục Công nghiệp cho biết sẽ tiếp tục kết hợp chặt chẽ với Cục Xuất nhập khẩu để thúc đẩy, đôn đốc các doanh nghiệp tư nhân nhập khẩu ô tô tự do nhanh chóng nộp báo cáo rà soát, hoàn thiện bức tranh tổng thể về độ tương thích nhiên liệu E10 của các phương tiện tại Việt Nam.