Cảnh sát vén màn bí ẩn trong căn nhà luôn đóng kín cửa

Clip bên trong "nông trại" cần sa vừa bị cơ quan Công an triệt phá.

Ngày 8/7, phóng viên Tiền Phong đã có mặt tại hai “nông trại” cần sa vừa bị lực lượng Công an Hà Nội khám xét.

Đầu tiên là căn phòng trọ cấp 4 lụp xụp đối diện dãy LK6B Làng Việt kiều Châu Âu (Đại Mỗ, Hà Nội) - nơi Hoàng Huy Hùng (SN 1997, ở khu Ao Ngòi - Cầu Trại, phường Đại Mỗ) thuê để trồng cần sa.

Người dân sống quanh khu vực vẫn chưa hết bất ngờ khi ngay nơi mình sinh sống lại có một 'nông trại' trồng cần sa 'ẩn mình'. Theo người dân, khu vực này vốn là đất dự án, chủ đất dựng nhiều căn nhà cấp 4 ven ao để cho thuê. Chính sự tách biệt, ít người qua lại đã vô tình trở thành "vỏ bọc" giúp đối tượng che giấu việc trồng cần sa trong thời gian dài.

"Hùng thuê trọ ở đây cũng khá lâu nhưng rất ít khi giao tiếp với mọi người. Thanh niên này thường xuyên đi sớm về khuya, sống khép kín nên không ai để ý. Chỉ đến khi Công an xuất hiện, chúng tôi mới biết cậu ấy liên quan đến ma túy", ông B - một người dân sống tại khu vực này cho biết.

Theo người dân, ngôi nhà cấp 4 được cho là nơi đối tượng Hùng thuê trọ. Ảnh: Thanh Phong.

Cách đó chừng 2km, sâu trong ngõ 40, tổ dân phố số 2 Ngọc Trục (phường Đại Mỗ) là 'nông trại' cần sa thứ hai đã bị cảnh sát khám xét. "Chủ nông trại" là Nguyễn Văn Thắng (SN 2000, trú tại phường Đại Mỗ).

Men theo con ngõ nhỏ ngoằn ngoèo với nhiều khúc rẽ, chỉ đủ cho hai xe máy tránh nhau, PV đã có mặt trước ngôi nhà 3 tầng nổi bật giữa khu dân cư bởi sự kín đáo bất thường. Tuy nhiên, khu vực này cũng khá vắng vẻ, tách biệt với tuyến đường chính, khiến người lạ lần đầu tìm đến dễ bị lạc.

Nơi các đối tượng trồng cần sa.

Theo người dân địa phương, Thắng sinh sống tại đây từ lâu cùng mẹ. Đối tượng này cũng sống khá khép kín, rất ít giao tiếp với hàng xóm.

"Thắng gần như không giao lưu với ai trong khu phố, cũng chưa bao giờ mời hàng xóm sang nhà chơi. Cửa nhà lúc nào cũng đóng kín. Thỉnh thoảng mới thấy một vài thanh niên lạ mặt đến rồi đi rất nhanh", một người dân sống gần đó cho biết.

Ngôi nhà 3 tầng đối tượng Thắng sử dụng trồng cần sa. Ảnh: Thanh Phong.

Ghi nhận của phóng viên cho thấy căn nhà được che chắn cẩn thận. Toàn bộ cửa sổ đều được dán kín, không thể quan sát bên trong. Đặc biệt, khu vực tầng tum được quây tôn kín mít, tạo thành một không gian biệt lập với bên ngoài. Từ bên ngoài rất khó để phát hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào. Chính vì vậy, những người dân sống tại khu vực này cũng không hề hay biết bên trong căn nhà từng là nơi đối tượng sử dụng để trồng và chăm sóc cây cần sa. Chỉ đến khi lực lượng Công an khám xét, triệt phá đường dây, nhiều người dân trong khu vực mới bàng hoàng về sự tồn tại của một "nông trại" ngay giữa khu dân cư.

Về nhân thân, theo cơ quan chức năng các đối tượng chưa có tiền án, tiền sự và là lao động tự do.

Cửa kính và tầng tum quây kín tôn. Ảnh: Thanh Phong.

Tự trồng cần sa để chủ động nguồn hàng

Như tin đã đưa, Hoàng Huy Hùng sử dụng cần sa từ năm 2021. Thấy loại ma túy này có giá bán cao, Hùng lên mạng tìm hiểu kỹ thuật trồng, đặt mua hạt giống cùng các thiết bị như đèn chiếu sáng, máy đo độ ẩm, đo pH, phân bón và thuốc dưỡng để tự trồng bán kiếm lời.

Đầu năm 2026, Hùng trồng cần sa tại một khu tập thể ở phường Thanh Liệt và nhà trọ tại khu Ao Ngòi - Cầu Trại (phường Đại Mỗ). Kiểm tra các địa điểm này, lực lượng Công an thu giữ 97 cây cần sa đang chờ thu hoạch.

Trong khi đó, Tào Đức Thịnh (SN 1994) mua cần sa qua mạng xã hội để sử dụng và bán lại, đồng thời cấu kết với Nguyễn Văn Thắng (SN 2000) cất giấu ma túy tại nhà. Sau đó, cả hai thống nhất tự trồng cần sa để chủ động nguồn hàng.

Thịnh cung cấp hạt giống, thiết bị, còn Thắng trực tiếp chăm sóc cây. Khám xét nơi ở của Thắng, Công an thu giữ 30 cây cần sa đã thu hoạch, phơi khô, nặng khoảng 3,3 kg.

Hiện Công an phường Yên Hòa phối hợp cùng phòng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP Hà Nội) củng cố tài liệu xử lý 13 đối tượng về hành vi mua bán, tổ chức sử dụng ma tuý, đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng. Đồng thời tiếp tục đấu tranh, mở rộng để xử lý các đối tượng theo quy định.