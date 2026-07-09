iPhone 17 Pro Max giảm sâu tới 5 triệu đồng, chạm đáy tại Việt Nam

Mới đây, một diễn biến đầy bất ngờ đã xảy ra khi iPhone 17 Pro Max vừa ghi nhận mức giá thấp nhất kể từ thời điểm mở bán tại Việt Nam. Động thái giảm giá mạnh tay từ các đại lý bán lẻ không chỉ hâm nóng thị trường công nghệ mà còn mang đến thời cơ lý tưởng cho những người dùng đang mong muốn sở hữu chiếc flagship mạnh mẽ nhất của Apple với mức chi phí tối ưu.

Khảo sát thực tế tại các hệ thống bán lẻ cho thấy, mức giá của iPhone 17 Pro Max đang được điều chỉnh vô cùng hấp dẫn. Cụ thể, tại hệ thống Di Động Việt, iPhone 17 Pro Max phiên bản tiêu chuẩn 256GB hiện chỉ còn khoảng 34,99 triệu đồng, giảm khoảng 1 triệu đồng so với thời gian trước.

Đáng chú ý hơn, những phiên bản sở hữu không gian lưu trữ khổng lồ như 1TB và 2TB còn được các đại lý mạnh tay tung ưu đãi giảm sâu từ 3 đến 5 triệu đồng. Mức điều chỉnh này chủ yếu đến từ các chương trình kích cầu riêng biệt của từng hệ thống, tạo ra sự chênh lệch nhẹ về giá giữa các cửa hàng, đồng thời đánh dấu mốc giá trị dễ tiếp cận nhất của dòng máy này từ trước đến nay.

Mức giá iPhone 17 Pro Max đang giảm sâu nhất từ khi ra mắt

Có một sự trái ngược rất thú vị giữa thị trường toàn cầu và thị trường Việt Nam đối với thế hệ iPhone mới nhất. Báo cáo của Counterpoint Research trong quý đầu năm 2026 chỉ ra rằng phiên bản iPhone 17 tiêu chuẩn mới là thiết bị bán chạy nhất thế giới. Tuy nhiên tại Việt Nam, cục diện lại hoàn toàn khác biệt. Theo chia sẻ từ đại diện các hệ thống phân phối lớn, iPhone 17 Pro Max luôn thể hiện sức mạnh áp đảo khi chiếm tới hơn 70% tổng doanh số bán ra của toàn bộ dòng iPhone 17. Số liệu này minh chứng rõ nét thói quen tiêu dùng đặc trưng của khách hàng trong nước, luôn ưu tiên lựa chọn thiết bị cao cấp và toàn diện nhất khi đầu tư vào hệ sinh thái Apple.

Thị trường Việt Nam chuộng iPhone 17 Pro Max hơn so với các phiên bản khác như iPhone 17, iPhone Air...

Ngoài ra, phiên bản bộ nhớ 256GB đang chứng tỏ sức hút tuyệt đối khi nắm giữ khoảng 80% tỷ lệ người mua, bỏ xa mức 15% của bản 512GB và con số khiêm tốn 5% của các bản 1TB hay 2TB. Nguyên nhân chính dẫn đến sự chênh lệch này nằm ở rào cản tài chính. Khoảng cách giá giữa bản tiêu chuẩn và các phiên bản dung lượng cao nhất hiện dao động từ 10 đến 15 triệu đồng, một con số khiến phần đông người dùng phải cân nhắc kỹ lưỡng. Thay vì chi trả khoản tiền lớn cho bộ nhớ thiết bị, người dùng hiện nay lựa chọn kết hợp với các dịch vụ lưu trữ đám mây như iCloud. Giải pháp linh hoạt này vừa giúp tiết kiệm một khoản chi phí đáng kể, vừa đảm bảo đáp ứng trọn vẹn mọi nhu cầu lưu trữ và đồng bộ dữ liệu hàng ngày.