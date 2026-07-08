Starlink công bố giá cước tại Việt Nam: Từ 1,7 triệu đồng, nhưng để dùng được thì phải bỏ thêm hơn 10 triệu

Trang đặt hàng của Starlink tại Việt Nam vừa cập nhật biểu phí chi tiết bằng đơn vị VNĐ, cho phép người dùng trong nước xem trước toàn bộ chi phí trước khi dịch vụ chính thức vận hành. Gói cước gia đình (Residential) được niêm yết ở mức 1.711.100 đồng mỗi tháng, thấp hơn khoảng 22% so với con số 85 USD (tương đương 2,2 triệu đồng) từng xuất hiện trong hồ sơ xin cấp phép trước đó.

Starlink công bố giá cho thị trường Việt Nam - Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, cước thuê bao chỉ là phần nhỏ trong tổng chi phí ban đầu. Để kết nối được với vệ tinh, người dùng bắt buộc phải mua bộ thiết bị đầu cuối Standard 4X với giá 10.269.900 đồng, cộng thêm 578.900 đồng phí vận chuyển và xử lý kỹ thuật. Cộng dồn cả cước tháng đầu, tổng số tiền để bắt đầu sử dụng Starlink tại Việt Nam vượt 12,5 triệu đồng, cao hơn khoảng một triệu đồng so với ước tính ban đầu 350 USD (9,2 triệu đồng) cho riêng phần thiết bị.

Bộ thiết bị Starlink Standard 4X gồm chảo thu phẳng và router Wi-Fi 6, lắp đặt ngoài trời - Ảnh: Starlink

Dịch vụ hiện chưa vận hành thương mại tại Việt Nam nên người dùng chỉ có thể đặt cọc giữ chỗ 2.026.300 đồng để vào danh sách chờ, khoản này sẽ được trừ vào tổng chi phí bộ thiết bị khi Starlink chính thức giao hàng. Bộ Standard 4X có kích thước 594 x 383 x 39,7 mm, nặng gần 3 kg, chịu được gió trên 96 km/h, phù hợp lắp đặt ở khu vực thời tiết khắc nghiệt như ven biển hay miền núi. Tốc độ tải xuống dao động 135-305 Mbps, tải lên 20-40 Mbps, dữ liệu không giới hạn.

Đặt cạnh các gói cáp quang cùng tốc độ của Viettel, FPT hay VNPT hiện dao động 180.000-400.000 đồng mỗi tháng, mức cước Starlink cao hơn 5-10 lần. Nhà mạng trong nước cũng thường tặng kèm modem miễn phí, trong khi người dùng Starlink phải tự bỏ hơn 10 triệu đồng mua thiết bị mà không có lựa chọn thuê hay trả góp. Internet cố định trong nước hiện có tốc độ trung bình 176,68 Mbps, xếp hạng 33/155 toàn cầu, với 85,1% hộ gia đình đã dùng cáp quang.

Việt Nam là thị trường Đông Nam Á thứ năm được Starlink cấp phép, sau Philippines (thị trường đầu tiên trong khu vực), Malaysia (cấp phép tháng 7/2023), Indonesia và Timor-Leste. So với các nước láng giềng, mức 1,71 triệu đồng của Việt Nam không hề rẻ nhất khu vực. Tại Philippines, gói hộ gia đình khoảng 50 USD (1,3 triệu đồng) mỗi tháng; Indonesia khoảng 45 USD (1,1 triệu đồng). Còn ở Malaysia, dữ liệu cập nhật gần đây cho thấy gói Residential có giá khởi điểm chỉ khoảng 129 RM (gần 860.000 đồng) mỗi tháng tại một số khu vực, thấp hơn nhiều so với mức 220 RM (1,46 triệu đồng) niêm yết khi Starlink mới ra mắt nước này năm 2023. Đây cũng là đặc thù định giá của Starlink: cước phí có thể khác nhau giữa các khu vực trong cùng một quốc gia tùy mật độ người dùng và tải mạng tại đó, không cố định như cước viễn thông truyền thống.

Tốc độ thử nghiệm của Starlink được công ty công bố - Ảnh: Starlink

Tại thị trường gốc là Mỹ, Starlink không còn áp dụng một mức giá duy nhất như giai đoạn đầu triển khai. Hãng hiện chia gói hộ gia đình thành ba bậc: 50 USD/tháng (khoảng 1,3 triệu đồng) cho gói cơ bản, 80 USD/tháng (2,1 triệu đồng) cho gói tốc độ tới 200 Mbps, và 120 USD/tháng (3,1 triệu đồng) cho gói Residential Max tốc độ tối đa 300 Mbps, không giới hạn ưu tiên băng thông. Việt Nam hiện chỉ có một gói Residential duy nhất, mức giá gần nhất với bậc giữa của thang giá Mỹ. Về phần cứng, một số thị trường như Malaysia đã có thêm lựa chọn Starlink Mini nhỏ gọn với giá khoảng 930 RM (6,2 triệu đồng), rẻ hơn đáng kể so với bộ Standard 4X 10,27 triệu đồng hiện là lựa chọn duy nhất tại Việt Nam.

Starlink Services Vietnam, pháp nhân trong nước do SpaceX thành lập, được Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng vào ngày 14/2/2026, cùng thời điểm nhận giấy phép tần số từ Cục Tần số vô tuyến điện. Đây là lần đầu tiên một doanh nghiệp nước ngoài được thí điểm dịch vụ Internet vệ tinh quỹ đạo thấp tại Việt Nam. Giai đoạn thí điểm kéo dài 5 năm, kết thúc trước năm 2031, giới hạn tối đa 600.000 thiết bị đầu cuối, tương đương khoảng 2,5% trong số 24,4 triệu thuê bao Internet cố định hiện có của cả nước.

Các loại tàu hoạt động ở vùng biển xa bờ, một trong những ứng dụng thực tế của Starlink - Ảnh: Internet

Theo cam kết trong giấy phép, Starlink phải hoàn thành hệ thống 4 trạm gateway trong vòng một năm, tức trước tháng 2/2027. Các trạm này đặt tại phường Liên Chiểu 2 (Đà Nẵng), xã Bình Nguyên (Phú Thọ) và hai vị trí ở TP HCM là phường Tăng Nhơn Phú, phường Tân Thuận. Ông Nguyễn Anh Cương, Phó cục trưởng Cục Viễn thông, từng cho biết nếu tiến độ thuận lợi, dịch vụ có thể đưa vào sử dụng ngay giữa năm 2026. Tuy nhiên đến đầu tháng 7, các trạm vẫn đang trong giai đoạn xây dựng và Starlink Services Vietnam chưa công bố mốc thương mại hóa chính thức.

Giới chuyên gia trong nước không kỳ vọng Starlink cạnh tranh trực diện với hạ tầng viễn thông mặt đất. Ông Đoàn Quang Hoan, Phó Chủ tịch Hội Vô tuyến - Điện tử Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện, nhận định hạ tầng cáp quang và di động của Việt Nam đã phát triển mạnh cả về độ phủ lẫn chất lượng, khiến dư địa cho Internet vệ tinh ở phân khúc phổ thông gần như không còn. Theo ông, hạn chế lớn nhất của Starlink không chỉ nằm ở giá cước mà còn ở chi phí thiết bị đầu cuối và yêu cầu lắp đặt. Phân khúc phù hợp hơn với dịch vụ này là cứu hộ cứu nạn, quốc phòng, giáo dục vùng sâu vùng xa, kinh tế biển như hàng hải và dầu khí ngoài khơi, cùng nhóm khách hàng cao cấp như resort biệt lập hay du thuyền.

Trong lúc chờ dịch vụ chính thức, thị trường xách tay Starlink vẫn hoạt động ngầm trên mạng xã hội và các sàn thương mại điện tử. Cơ quan chức năng đã xử lý một số trường hợp sử dụng thiết bị đăng ký ở nước ngoài để cung cấp Internet tại Việt Nam, trong đó một chủ tàu tại Cát Bà từng bị phạt 70 triệu đồng vì hành vi này hồi tháng 4. Sử dụng thiết bị chưa được chứng nhận hợp quy hoặc kích hoạt qua tính năng chuyển vùng đều bị coi là vi phạm, mức phạt cho hành vi này dao động 70-100 triệu đồng kèm tịch thu thiết bị.

Khảo sát của báo điện tử VnExpress với 8.500 người tham gia hồi đầu năm cho thấy 74% không có ý định dùng Starlink vì hạ tầng viễn thông hiện tại đã đáp ứng đủ nhu cầu, chỉ 15% khẳng định có nhu cầu và 11% còn đang cân nhắc. Dù vậy, Bộ Khoa học và Công nghệ vẫn xác định thương mại hóa Internet vệ tinh quỹ đạo thấp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của 6 tháng cuối năm 2026, song song với phủ sóng 5G toàn quốc và đưa thêm tuyến cáp quang biển mới vào khai thác. Người dùng muốn giữ chỗ sớm hiện có thể đặt cọc 2.026.300 đồng qua trang đăng ký của Starlink.