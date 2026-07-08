Hyundai Ioniq V lộ thiết kế không giống ai, đi hơn 600km/sạc, có bản không lo phải tấp vào trạm sạc

Hyundai vừa công bố thêm loạt thông tin chi tiết về Ioniq V, mẫu sedan thuần điện được phát triển dành riêng cho thị trường Trung Quốc.

Hyundai Ioniq V là mẫu xe đầu tiên thuộc dải sản phẩm Ioniq được phát triển riêng cho Trung Quốc, bởi liên doanh Beijing-Hyundai. Đây cũng là sản phẩm mở đầu cho chiến lược phát triển các mẫu xe phù hợp với nhu cầu khách hàng Trung Quốc.

Khác với Ioniq 5 hay Ioniq 6 sử dụng phong cách đèn LED dạng pixel quen thuộc, Hyundai Ioniq V là mẫu xe đầu tiên áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới mang tên The Origin. Hyundai cho biết thiết kế này lấy cảm hứng từ sự giao thoa giữa công nghệ hiện đại và vẻ đẹp tự nhiên.

Phần đầu xe có cụm đèn chiếu sáng LED có thiết kế mảnh đặt thấp, trong khi dải đèn định vị kéo dài theo chiều ngang. Mui xe vuốt thấp tạo thành đường cong liền mạch từ nắp ca-pô tới đuôi xe, kết hợp những đường gân dập nổi sắc nét nhằm tạo cảm giác hiện đại, khác biệt hoàn toàn so với các sản phẩm khác của Hyundai. Tay nắm cửa liền vào thân xe, cửa kính không viền và gương chiếu hậu thiết kế nổi tiếp tục nhấn mạnh phong cách khí động học.

Tương tự phía sau, cụm đèn hậu LED kéo dài toàn chiều rộng thân xe thay thế hoàn toàn kiểu đèn pixel đặc trưng của các mẫu Ioniq toàn cầu. Hyundai cũng giới thiệu hai màu sơn ngoại thất nổi bật là vàng ánh kim và tím đậm, hướng đến phong cách "cyberpunk" (tạm dịch là một phong cách nhánh của khoa học viễn tưởng mô tả thế giới tương lai, kết hợp giữa công nghệ cao). Tùy từng phiên bản, Ioniq V sử dụng bộ mâm 18 hoặc 19 inch.

Hyundai Ioniq V có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.900 x 1.890 x 1.470 mm, chiều dài cơ sở 2.900 mm. Với thông số này, mẫu xe nằm trong phân khúc sedan cỡ D, tương đương các mẫu xe quen thuộc như Toyota Camry, Honda Accord, Hyundai Sonata,...

Nội thất được thiết kế theo phong cách tối giản. Hầu hết các nút bấm vật lý đã được loại bỏ, thay vào đó là màn hình 4K kích thước 27 inch kéo dài từ trung tâm sang phía hành khách, đảm nhiệm gần như toàn bộ chức năng điều khiển và giải trí. Đây cũng là một điểm thường thấy trên các mẫu xe dành cho thị trường Trung Quốc.

Xe cũng không sử dụng bảng đồng hồ kỹ thuật số truyền thống mà thay bằng màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD). Hệ thống giải trí vận hành trên nền tảng vi xử lý Qualcomm Snapdragon 8295, tích hợp trợ lý giọng nói AI được phát triển riêng cho khách hàng Trung Quốc. Bên cạnh đó, Hyundai hợp tác với Momenta để trang bị hệ thống hỗ trợ lái thông minh, một trong những công ty công nghệ lái tự động đang phát triển nhanh tại Trung Quốc.

Theo các thông số vừa được công bố, Hyundai Ioniq V sẽ sử dụng pin LFP do CATL cung cấp và có hai cấu hình truyền động. Phiên bản tiêu chuẩn trang bị pin dung lượng 53,5 kWh, mô-tơ điện công suất 140 kW (188 mã lực), cho phạm vi hoạt động 520 hoặc 540 km theo chuẩn CLTC tùy từng cấu hình. Trọng lượng xe dao động từ 1.707 đến 1.737 kg.

Phiên bản tầm xa sử dụng pin 66,8 kWh cùng mô-tơ điện mạnh 168 kW (225 mã lực), phạm vi hoạt động đạt 620 km theo chuẩn CLTC. Trọng lượng không tải tăng lên mức 1.782-1.808 kg.

Cả hai phiên bản đều có tốc độ tối đa 185 km/h. Xe sử dụng hệ thống điện áp 800V, hứa hẹn hỗ trợ sạc nhanh công suất cao, tuy nhiên Hyundai hiện chưa công bố công suất sạc tối đa cũng như thời gian sạc từ 10-80%.

Ngoài phiên bản thuần điện, Hyundai cũng xác nhận sẽ phát triển thêm biến thể EREV (Xe điện mở rộng phạm vi hoạt động) cho Ioniq V. Đây là dòng xe điện nhưng sử dụng động cơ xăng chỉ để phát điện cho bộ pin, giúp tăng tầm vận hành thay vì dẫn động bánh xe. Xu hướng EREV hiện đang tăng trưởng nhanh tại Trung Quốc, song Hyundai vẫn chưa công bố thời điểm ra mắt cũng như thông số kỹ thuật của phiên bản này.