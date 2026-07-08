Không phải gạo hay sầu riêng, Campuchia quyết tâm làm giàu với mặt hàng Việt Nam đang trồng rất nhiều: Đây là mỏ vàng mới của chúng tôi!

Ảnh minh họa

Từng được xem là cây trồng phục vụ nhu cầu tự cung tự cấp, sắn đang dần trở thành một trong những mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Campuchia, đóng góp đáng kể vào tăng trưởng kinh tế nông thôn và mang lại nguồn thu hàng trăm triệu USD mỗi năm.

Theo Bộ Thương mại Campuchia, các hộ nông dân trong nước đã sản xuất gần 16 triệu tấn sắn trong năm 2025. Kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm từ sắn, bao gồm sắn tươi, sắn khô và tinh bột sắn, đạt khoảng 690 triệu USD, đưa sắn trở thành cây trồng xuất khẩu quan trọng thứ hai của quốc gia này, chỉ sau gạo.

Ông Chray Son, Chủ tịch Liên đoàn Sắn Campuchia, cho biết Campuchia có lợi thế về quỹ đất rộng, màu mỡ và điều kiện khí hậu phù hợp để phát triển loại cây trồng này. Theo ông, việc mở rộng sản xuất sắn không chỉ nâng cao thu nhập cho người dân mà còn tạo thêm việc làm tại địa phương, góp phần hạn chế tình trạng lao động di cư ra nước ngoài.

Bản tin iTrade của Bộ Thương mại Campuchia cũng cho biết các giống sắn được nông dân địa phương sử dụng có hàm lượng tinh bột cao, khả năng kháng bệnh tốt, dễ canh tác và cho năng suất lớn. Liên đoàn Sắn Campuchia đang hỗ trợ nông dân về kỹ thuật sản xuất, lựa chọn giống chất lượng cao và áp dụng các biện pháp nâng cao khả năng chống chịu trước điều kiện thời tiết bất lợi nhằm đáp ứng yêu cầu của các nhà máy chế biến và thị trường xuất khẩu.

Diện tích trồng sắn tại Campuchia đã tăng từ khoảng 663.900 ha năm 2020 lên gần 775.000 ha trong năm 2025. Năng suất trung bình đạt khoảng 20 tấn mỗi mẫu Anh, phản ánh xu hướng mở rộng quy mô sản xuất trong những năm gần đây.

Hiện Campuchia là nước xuất khẩu sắn tươi và sắn khô lớn nhất thế giới, đồng thời đứng thứ tư toàn cầu về xuất khẩu tinh bột sắn. Theo dự báo của Bộ Thương mại Campuchia, tổng kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm từ sắn có thể đạt 1,2 tỷ USD vào năm 2030 khi nhu cầu thị trường tiếp tục tăng.

Nhu cầu toàn cầu đối với các sản phẩm chế biến từ sắn đang được thúc đẩy bởi nhiều ngành công nghiệp. Ngoài vai trò là nguyên liệu sản xuất tinh bột, sắn còn được sử dụng trong thức ăn chăn nuôi, phân bón, công nghệ sinh học, sản xuất khí sinh học và có thể được chế biến thành glucose lỏng phục vụ ngành thực phẩm và công nghiệp.

Trung Quốc hiện là thị trường tiêu thụ quan trọng đối với ngành sắn Campuchia, đặc biệt là các sản phẩm viên sắn phục vụ sản xuất thức ăn chăn nuôi và nhiên liệu sinh học. Theo các chuyên gia trong ngành, nhu cầu từ thị trường này vẫn duy trì ở mức cao và ổn định.

Tuy nhiên, ngành sắn Campuchia cũng đối mặt với một số thách thức. Theo Liên đoàn Sắn Campuchia, sản lượng năm 2026 có thể giảm nhẹ xuống khoảng 15 triệu tấn do ảnh hưởng của nắng nóng kéo dài. Nhiệt độ quá cao tại một số khu vực có thể làm cây sắn chết hoặc suy giảm năng suất.

Bên cạnh yếu tố thời tiết, Campuchia còn phải cạnh tranh với các quốc gia sản xuất sắn lớn trong khu vực Đông Nam Á. Thái Lan hiện xuất khẩu khoảng 30 triệu tấn sắn mỗi năm và là nhà sản xuất lớn thứ ba thế giới. Việt Nam có sản lượng khoảng 18 triệu tấn, trong khi Indonesia đạt khoảng 17 triệu tấn.

Dù vậy, với lợi thế về điều kiện tự nhiên, diện tích canh tác ngày càng mở rộng cùng nhu cầu ổn định từ các thị trường lớn, Campuchia đang đặt mục tiêu phát triển ngành sắn thành một trong những trụ cột của nông nghiệp xuất khẩu trong những năm tới.