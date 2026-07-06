Không phải đất hiếm, Hàn Quốc bất ngờ nối lại khai thác một loại khoáng sản sau 3 thập kỷ: Giá tăng gấp 5 lần chỉ trong 1 năm, Việt Nam đang đứng thứ 2 thế giới

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Theo Nikkei Asia, sau hơn ba thập kỷ gián đoạn, Hàn Quốc đã chính thức nối lại hoạt động khai thác vonfram, đánh dấu bước đi mới trong chiến lược đa dạng hóa nguồn cung khoáng sản chiến lược và giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Dự án cũng được kỳ vọng sẽ góp phần củng cố chuỗi cung ứng cho các đối tác như Mỹ và Nhật Bản.

Hoạt động khai thác được khởi động trở lại từ tháng 3 tại mỏ vonfram Yeongwol, tỉnh Gangwon, do công ty Almonty Korea - đơn vị thuộc Almonty Industries (Mỹ) - vận hành. Mỏ này từng đóng cửa vào năm 1994 sau khi không thể cạnh tranh với nguồn cung giá rẻ từ Trung Quốc.

Sau khi mua lại khu mỏ vào năm 2015, Almonty đã đầu tư hơn 100 triệu USD để khôi phục hoạt động. Khi vận hành ổn định, mỏ dự kiến đạt công suất tối đa khoảng 4.600 tấn vonfram mỗi năm.

Theo kế hoạch, khoảng một nửa sản lượng sẽ được xuất khẩu sang Mỹ theo các hợp đồng dài hạn. Phần còn lại sẽ phục vụ thị trường Hàn Quốc và các quốc gia châu Á, trong đó có Nhật Bản, cùng với một số khách hàng tại châu Âu.

Việc tái khởi động mỏ diễn ra trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu đối với vonfram tiếp tục tăng mạnh. Kim loại này là nguyên liệu quan trọng trong sản xuất dụng cụ cắt bằng cacbua, linh kiện ô tô và nhiều sản phẩm công nghiệp khác. Đặc biệt, sự phát triển nhanh của ngành bán dẫn và trí tuệ nhân tạo đã làm gia tăng nhu cầu sử dụng vonfram trong những năm gần đây.

Trong khi đó, Trung Quốc hiện chiếm khoảng 80% sản lượng vonfram toàn cầu và đã siết chặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu. Cùng với những bất ổn địa chính trị tại Trung Đông, các yếu tố này đã đẩy giá vonfram trên thị trường quốc tế tăng gấp 4-5 lần chỉ trong vòng một năm.

Chính quyền huyện Yeongwol cho biết, khi sản lượng đạt quy mô ổn định, một phần sản phẩm từ mỏ có thể được xuất khẩu sang Nhật Bản. Mục tiêu dài hạn là xây dựng một nguồn cung ổn định cho Hàn Quốc và các quốc gia đối tác, qua đó giảm sự phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu từ Trung Quốc.

Theo ước tính, mỏ Yeongwol sở hữu khoảng 58 triệu tấn quặng, với hàm lượng vonfram trong quặng chất lượng cao đạt khoảng 0,44%, cao hơn đáng kể so với mức trung bình toàn cầu khoảng 0,18%. Giới chức địa phương cho rằng, khi khai thác hết công suất, mỏ có thể chiếm khoảng 10% thị phần vonfram toàn cầu.

Không chỉ dừng ở khai thác, Almonty cũng lên kế hoạch hợp tác với chính quyền địa phương để phát triển năng lực chế biến ngay tại Hàn Quốc. Với sự hỗ trợ từ các chương trình trợ cấp của chính phủ, huyện Yeongwol dự kiến xây dựng khu công nghiệp cùng các trung tâm nghiên cứu và phát triển, hoàn thành vào năm 2029.

Dù triển vọng nhu cầu đối với vonfram được đánh giá tích cực trong trung và dài hạn, ngành này vẫn phải đối mặt với rủi ro từ biến động giá cả trên thị trường quốc tế.

Trong chuỗi giá trị vonfram, Nhật Bản hiện được đánh giá có lợi thế về công nghệ chế biến. Các doanh nghiệp như Mitsubishi Materials và Sumitomo Electric Industries sở hữu nhiều kinh nghiệm trong việc tinh luyện vonfram và sản xuất các sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Theo một quan chức huyện Yeongwol, việc kết hợp nguồn tài nguyên của Hàn Quốc với công nghệ chế biến của Nhật Bản có thể mở ra cơ hội hợp tác mới, góp phần tăng cường năng lực cạnh tranh của chuỗi cung ứng vonfram ngoài Trung Quốc.