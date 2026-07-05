Vừa tuyên bố sẽ tự túc lương thực, khách ruột của gạo Việt lên kế hoạch đẩy mạnh xuất khẩu: 200.000 tấn sẽ xuất đi những đâu?

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Cơ quan hậu cần nhà nước Indonesia (Perum Bulog) cho biết đã chuẩn bị khoảng 200.000 tấn gạo cao cấp để phục vụ kế hoạch xuất khẩu sang một số thị trường, trong đó có Malaysia, Singapore và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), trong bối cảnh nguồn cung trong nước đang ở mức dồi dào.

Phát biểu tại kho của văn phòng khu vực Jakarta và Banten, Giám đốc điều hành Bulog Ahmad Rizal Ramdhani cho biết lượng gạo dự trữ hiện nay đạt tiêu chuẩn 5% tấm và sẵn sàng được vận chuyển ngay khi các đối tác có nhu cầu.

Theo kế hoạch, Indonesia dự kiến xuất khẩu 200.000 tấn gạo sang Malaysia, 10.000 tấn sang Singapore và khoảng 50.000 tấn mỗi tháng sang UAE. Bên cạnh các thị trường này, Bulog cũng đang hướng tới việc mở rộng xuất khẩu sang Timor-Leste và Papua New Guinea.

Ông Rizal cho biết Bulog đã chuẩn bị sẵn 10.000 tấn gạo dành cho Singapore, đồng thời đang hoàn tất các đơn hàng từ Malaysia. Lãnh đạo Bulog bày tỏ kỳ vọng gạo Indonesia sẽ ngày càng hiện diện nhiều hơn trên thị trường quốc tế.

Kế hoạch xuất khẩu sang Singapore cũng nhận được sự thúc đẩy ở cấp chính phủ. Trong cuộc gặp song phương diễn ra tại Jakarta giữa Bộ trưởng Nông nghiệp Indonesia Andi Amran Sulaiman và Bộ trưởng Phát triển bền vững và Môi trường Singapore Grace Fu, hai bên đã thảo luận về việc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh lương thực.

Bộ trưởng Amran xác nhận Indonesia đang đàm phán để xuất khẩu ít nhất 10.000 tấn gạo sang Singapore, đồng thời cho biết việc mở rộng xuất khẩu được hỗ trợ bởi sản lượng lúa gạo cao và lượng dự trữ quốc gia ở mức lớn.

Hiện lượng gạo dự trữ của chính phủ Indonesia đã đạt khoảng 5,1 triệu tấn, trong khi tổng sức chứa kho của Bulog chỉ vào khoảng 3 triệu tấn. Phần gạo dư thừa hiện được lưu trữ tại các kho thuê.

Theo Bộ trưởng Amran, hoạt động xuất khẩu gạo sang Singapore không phải là mới, bởi trước đây các doanh nghiệp tư nhân Indonesia đã tham gia thị trường này. Tuy nhiên, sáng kiến hiện nay hướng tới việc thiết lập một cơ chế hợp tác chính thức giữa các doanh nghiệp nhà nước của Indonesia và các đối tác tư nhân tại Singapore nhằm mở rộng quy mô thương mại lương thực giữa hai nước.

Trước đó vào cuối năm 2025, Chính quyền Indonesia cho biết sẽ duy trì mức nhập khẩu gạo và ngô bằng 0 ít nhất đến năm 2026, đồng thời chuyển hướng nguồn lực sang các mặt hàng nông sản khác mà quốc gia này vẫn còn phụ thuộc lớn vào nhập khẩu, bao gồm đậu nành, lúa mì và đường trắng. Đây là những lĩnh vực mà khả năng tự cung tự cấp hoàn toàn vẫn chưa đạt được và tiếp tục tạo áp lực lên cán cân thương mại.



