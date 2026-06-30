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Đắt hơn sầu riêng, Việt Nam sở hữu một loại hoa nghìn tỷ chỉ xuất hiện tại rất ít quốc gia: Giá gần 4.000 USD/tấn, vừa thu về hơn 22 triệu USD

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Đây chính là một 'sản vật trời ban' cho Việt Nam.

Đắt hơn sầu riêng, Việt Nam sở hữu một loại hoa nghìn tỷ quý hiếm chỉ xuất hiện tại rất ít quốc gia: Giá gần 4.000 USD/tấn, vừa thu về hơn 22 triệu USD - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo số liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPSA), xuất khẩu hồi của Việt Nam trong tháng 5/2026 ghi nhận tín hiệu phục hồi so với tháng trước khi đạt 1.439 tấn hồi, kim ngạch đạt 5,6 triệu USD, tăng 5,0% về lượng và 4,2% về giá trị.

Lũy kế 5 tháng đầu năm, hoa hồi đã mang về hơn 22,8 triệu USD với 5.769 tấn, giảm 25% về lượng và giảm 21% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Giá xuất khẩu bình quân đạt 3.898 USD/tấn, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước.

Đắt hơn sầu riêng, Việt Nam sở hữu một loại hoa nghìn tỷ quý hiếm chỉ xuất hiện tại rất ít quốc gia: Giá gần 4.000 USD/tấn, vừa thu về hơn 22 triệu USD - Ảnh 2.

Việt Nam hiện là một trong những quốc gia sản xuất và xuất khẩu hoa hồi lớn nhất thế giới, tập trung chủ yếu tại các tỉnh miền núi phía Bắc như Lạng Sơn và Cao Bằng. Điều kiện khí hậu đặc thù giúp hoa hồi Việt Nam có hàm lượng tinh dầu cao, hương thơm mạnh và chất lượng ổn định – yếu tố được đánh giá cao trong ngành thực phẩm, dược phẩm và chiết xuất tinh dầu.

Hoa hồi không chỉ là gia vị trong ẩm thực mà còn là nguyên liệu quan trọng để sản xuất axit shikimic – tiền chất trong sản xuất một số loại thuốc kháng virus. Nhu cầu toàn cầu đối với tinh dầu hồi và các dẫn xuất vẫn duy trì ở mức cao, đặc biệt tại các thị trường phát triển.

Tuy vậy, phần lớn hoa hồi xuất khẩu của Việt Nam vẫn ở dạng thô hoặc sơ chế đơn giản, giá trị gia tăng chưa cao. Việc thiếu đa dạng sản phẩm như tinh dầu, bột hồi, sản phẩm chiết xuất sâu, khiến ngành hàng chưa tận dụng hết tiềm năng.

Trong những năm gần đây, ngành xuất khẩu hoa hồi đã có nhiều bước phát triển đáng kể. Các doanh nghiệp xuất khẩu đã chú trọng hơn đến việc nâng cao chất lượng sản phẩm, áp dụng các quy trình sản xuất hiện đại và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn thực phẩm.

Ngoài ra, việc thúc đẩy nghiên cứu và phát triển các sản phẩm chế biến từ hoa hồi cũng đã góp phần làm gia tăng giá trị xuất khẩu. Các sản phẩm như tinh dầu hoa hồi, chiết xuất hoa hồi và các sản phẩm mỹ phẩm từ hoa hồi đang ngày càng được ưa chuộng và có nhu cầu cao trên thị trường quốc tế.

Sản xuất hồi theo tiêu chuẩn hữu cơ không những giúp nâng cao giá trị sản phẩm, mà còn đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, đáp ứng yêu cầu chế biến và xuất khẩu. Hồi tươi sau khi thu hoạch được đem phơi khô hoặc sấy và chiết xuất tinh dầu, tạo thành các sản phẩm chế biến sâu, đem lại giá trị kinh tế cao, sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như: dược liệu, hương liệu, ẩm thực, thủ công mỹ nghệ thị trường tiêu thụ rộng.

Để bứt phá trong năm 2026, ngành hoa hồi không thể chỉ dựa vào mở rộng sản lượng, mà cần tái cấu trúc theo hướng nâng cao chất lượng và mở rộng thị trường mục tiêu. Đa dạng hóa không chỉ là mở thêm quốc gia nhập khẩu, mà còn là tiếp cận những phân khúc cao hơn trong chuỗi giá trị.

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Như Quỳnh

antt.nguoiduatin.vn

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