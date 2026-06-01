Giá vàng lao dốc khiến nhiều người lo ngại - chuyên gia bất ngờ hé lộ điều mà thị trường đang bỏ qua

Thị trường vàng thế giới tiếp tục biến động khi giá kim loại quý giảm xuống dưới 4.500 USD/ounce và kiểm định vùng hỗ trợ dài hạn tại đường trung bình động 200 ngày. Dù vậy, giới quản lý quỹ vẫn giữ quan điểm tích cực về triển vọng dài hạn của vàng. Theo họ, chu kỳ tăng giá vẫn chưa kết thúc và mặt bằng giá cao hiện nay tiếp tục tạo nền tảng thuận lợi cho ngành khai thác mỏ.

Trong ngắn hạn, áp lực bán chủ yếu xuất phát từ lo ngại lạm phát gia tăng, khiến nhà đầu tư phải tính đến khả năng các ngân hàng trung ương tăng lãi suất vào cuối năm. Lãi suất duy trì ở mức cao sẽ làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lời như vàng, qua đó thúc đẩy dòng vốn dịch chuyển sang các kênh đầu tư khác.

Tuy nhiên, trao đổi với Kitco News, ông Tom Winmill, nhà quản lý danh mục tại Quỹ Midas Discovery Fund, cho rằng nhà đầu tư không nên quá tập trung vào những nhịp điều chỉnh ngắn hạn.

Theo ông, các yếu tố nền tảng hỗ trợ giá vàng vẫn rất vững chắc, đặc biệt trong bối cảnh các ngân hàng trung ương tiếp tục tích lũy vàng và kinh tế toàn cầu đối mặt với nhiều rủi ro mang tính cấu trúc.

Ông Winmill cho biết hiện chưa thấy nhiều yếu tố đủ sức tạo áp lực giảm giá lâu dài đối với vàng ở vùng giá hiện nay. Trái lại, ông cho rằng thị trường có thể đang chuẩn bị bước vào một nhịp tăng mới. Động lực quan trọng nhất vẫn là sự suy giảm niềm tin đối với đồng USD trong vai trò đồng tiền dự trữ chủ đạo của thế giới.

Theo chuyên gia này, việc đồng USD ngày càng được sử dụng như một công cụ địa chính trị cùng xu hướng giảm phụ thuộc vào đồng tiền này trong nền kinh tế toàn cầu sẽ thúc đẩy quá trình phi USD hóa tiếp diễn. Nếu vai trò dự trữ của USD tiếp tục suy yếu, nhu cầu tích trữ vàng từ các ngân hàng trung ương sẽ càng tăng, qua đó tạo nền hỗ trợ vững chắc cho giá kim loại quý.

Bên cạnh đó, ông Winmill nhận định lạm phát kéo dài trong khi tăng trưởng kinh tế chậm lại sẽ tạo môi trường thuận lợi cho vàng. Dù các ngân hàng trung ương vẫn duy trì quan điểm cứng rắn với lạm phát, ông nghi ngờ khả năng họ sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ đủ mạnh để đẩy nền kinh tế vào suy thoái sâu. Theo dự báo của ông, lãi suất thực sẽ tiếp tục ở mức thấp, tạo điều kiện tích cực cho các tài sản hữu hình như vàng.

Chuyên gia cho rằng, vàng chỉ đang chuẩn bị cho một đợt tăng mới.

Đối với ngành khai khoáng, ông cho rằng diễn biến giá vàng gần đây khiến nhà đầu tư lo ngại về biên lợi nhuận, nhưng những quan ngại này đang bị phóng đại. Dù chi phí năng lượng và lạm phát gia tăng ảnh hưởng đến tâm lý thị trường, nhiều nhà đầu tư vẫn đánh giá thấp nền tảng tài chính của các doanh nghiệp khai thác mỏ so với các chu kỳ trước.

Ông cho biết các mỏ khai thác ngầm vốn ít chịu tác động từ chi phí nhiên liệu hơn, trong khi nhiều doanh nghiệp đã chuyển sang sử dụng các nguồn năng lượng thay thế từ nhiều năm trước. Nhờ đó, ngành khai khoáng đang ghi nhận kết quả kinh doanh tốt nhất trong nhiều năm, tạo ra dòng tiền tự do ở mức kỷ lục và sở hữu bảng cân đối kế toán lành mạnh.

Ngay cả khi biên lợi nhuận bị thu hẹp bởi chi phí bản quyền khai thác, lao động và chất lượng quặng suy giảm, ngành này vẫn có nền tảng tài chính vững hơn trước. Trong bối cảnh lạm phát và chi phí vốn tăng, lợi nhuận có thể không còn tăng mạnh, song doanh thu vẫn có khả năng mở rộng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vận hành kỷ luật phát triển thay vì các hoạt động thăm dò mang tính đầu cơ.

Dù vậy, ông Winmill cũng cảnh báo giá vàng tăng cao sẽ thu hút nhiều doanh nghiệp chất lượng thấp tham gia thị trường nhằm tận dụng tâm lý hưng phấn của nhà đầu tư. Vì vậy, ông khuyến nghị nên ưu tiên các nhà sản xuất có bảng cân đối kế toán vững mạnh, dòng tiền tự do ổn định và ban lãnh đạo có kỷ luật. Agnico Eagle là ví dụ tiêu biểu nhờ chính sách phân bổ vốn hiệu quả, lịch sử chi trả cổ tức đều đặn và chiến lược đầu tư dài hạn.

Đề cập đến hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A), ông Winmill cho rằng việc thiếu vắng các thương vụ quy mô lớn phản ánh sự thay đổi trong ngành. Khi giá vàng duy trì ở mức cao, giá trị trữ lượng của các doanh nghiệp cũng tăng lên, làm giảm nhu cầu phải mở rộng thông qua các thương vụ thâu tóm. Nhiều tập đoàn lớn hiện đã sở hữu lượng tài nguyên đủ để khai thác trong nhiều thập kỷ tới.

Về cơ hội đầu tư vào cổ phiếu khai khoáng, ông nhận định dư địa sinh lời vẫn còn, nhưng việc lựa chọn doanh nghiệp sẽ ngày càng quan trọng. Dù giai đoạn định giá hấp dẫn nhất đã qua, thị trường vẫn xuất hiện những cơ hội đáng chú ý. Theo ông, đây là giai đoạn mà các doanh nghiệp có năng lực tạo lợi nhuận bền vững sẽ tạo ra khác biệt so với những công ty chỉ hưởng lợi nhờ xu hướng thị trường.

Bất chấp những nhịp điều chỉnh gần đây, ông Winmill cho rằng xu hướng tăng dài hạn của vàng vẫn chưa suy yếu. Các yếu tố như thâm hụt mang tính cơ cấu, lạm phát kéo dài, bất ổn địa chính trị và nhu cầu mua vàng bền bỉ từ các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục là những động lực quan trọng hỗ trợ giá vàng trong nhiều năm tới. Theo ông, thị trường hiện chỉ đang trải qua một giai đoạn điều chỉnh trước khi bước vào chu kỳ tăng trưởng tiếp theo.