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Vàng giảm 28% từ đỉnh, chuyên gia nói gì về triển vọng dài hạn?

| | Thị trường

Kịch bản nào chờ đợi các nhà đầu tư vàng?

Vàng giảm 28% từ đỉnh, chuyên gia nói gì về triển vọng dài hạn? - Ảnh 1.

Thị trường vàng đang chật vật giữ vững mức hỗ trợ 4.000 đô la một ounce. Mặc dù đây là mức quan trọng cần tập trung trong những tuần gần đây, các nhà phân tích cho rằng sự điều chỉnh thị trường hiện tại không phản ánh bức tranh thị trường dài hạn.

Kim loại quý này đang gặp khó khi chỉ số đô la Mỹ tăng lên mức cao nhất trong hơn một năm. Giá vàng giao ngay được giao dịch ở mức 3.980,20 đô la một ounce, giảm hơn 3% trong ngày.

Đồng đô la Mỹ đang chứng kiến đà tăng mạnh khi thị trường bắt đầu mạnh mẽ dự đoán về việc tăng lãi suất trong khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) phát tín hiệu tập trung vào việc kiểm soát áp lực lạm phát. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường đang dự đoán việc tăng lãi suất sớm nhất là vào tháng 9, với khả năng thắt chặt hơn nữa vào tháng 12.

Tuy nhiên, trong một ghi chú gửi cho Kitco News, Paul Williams, Giám đốc điều hành tại Solomon Global, cho biết các nhà đầu tư cần nhìn nhận diễn biến giá vàng hiện tại một cách khách quan. Ông giải thích rằng việc giá vàng giảm gần 30% so với mức cao kỷ lục hồi tháng Giêng không phải là điều bất thường so với các chu kỳ tăng giá trước đây.

"Trong những năm 1970, giá vàng đã giảm khoảng 45% từ mức cao giữa thập kỷ đến mức thấp năm 1976 trước khi tăng vọt lên mức kỷ lục vào năm 1980. Trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, giá vàng đã giảm khoảng 30% trước khi phục hồi mạnh mẽ và đạt mức cao kỷ lục vào năm 2011," ông nói.

Vàng giảm 28% từ đỉnh, chuyên gia nói gì về triển vọng dài hạn? - Ảnh 2.

Giá vàng giảm gần 30% từ đỉnh 2026.

"Những giai đoạn này cho thấy những đợt điều chỉnh mạnh thường là một phần trong hành trình của các nhà đầu tư vàng dài hạn. Câu hỏi họ cần đặt ra là liệu những lý do cơ bản để sở hữu vàng có thay đổi đáng kể hay không. Theo tôi, chúng không thay đổi".

Mặc dù vàng đã chứng kiến đợt bán tháo mạnh khi thị trường tập trung vào chi phí cơ hội ngày càng tăng và Cục Dự trữ Liên bang báo hiệu sẵn sàng tăng lãi suất, ông Williams cũng chỉ ra rằng giá vàng vẫn cao hơn so với năm ngoái.

"Ngay cả ở mức này, giá vàng cũng đã tăng gần 20% trong 12 tháng qua," ông nói. "Những yếu tố hỗ trợ giá vàng trong những năm gần đây, như việc mua vào của ngân hàng trung ương, sự bất ổn địa chính trị và mức nợ công cao, không biến mất chỉ sau một đêm. Biến động giá ngắn hạn thường bị chi phối bởi các yếu tố như chốt lời, sự thay đổi kỳ vọng về lãi suất và sức mạnh của đồng tiền, chứ không phải do sự thay đổi cơ bản trong triển vọng đầu tư dài hạn của vàng".

Mặc dù vẫn lạc quan về giá vàng trong dài hạn, các nhà phân tích cũng cảnh báo các nhà đầu tư nên chuẩn bị cho khả năng giá tiếp tục giảm. Một số nhà phân tích cho rằng giá vàng có thể giảm xuống còn 3.700 đô la một ounce.


Đức Nam

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
giá vàng, vàng

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