Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khoan liên tục nhiều mũi xuống tầng địa chất, phát hiện những thân quặng đồng dài 67-73m, dự án 420 triệu tấn đứng trước cơ hội tăng gấp đôi sản lượng

| | Thị trường

Faraday Copper vừa phát hiện các vùng khoáng hóa đồng lớn gần bề mặt tại dự án Copper Creek, tạo cơ sở gia tăng trữ lượng khai thác lộ thiên trong tương lai.

Mở rộng tiềm năng khai thác lộ thiên tại dự án đồng Copper Creek - Ảnh 1.

Faraday Copper - một công ty thăm dò khoáng sản và phát triển dự án có trụ sở tại Canada vừa công bố kết quả từ chiến dịch khoan thăm dò quy mô 40.000 mét tại dự án Copper Creek, bang Arizona, Mỹ. Các kết quả mới từ 18 lỗ khoan dọc theo Quốc lộ 77 cho thấy sự xuất hiện của các dải khoáng hóa đồng có độ dày lớn và nằm rất gần mặt đất.

Tại khu vực American Eagle, 4 trên 5 lỗ khoan đã ghi nhận khoáng hóa đồng đáng kể trong phạm vi 40 mét tính từ mặt đất. Cụ thể, lỗ khoan FCD-26-169 cắt qua đoạn khoáng hóa dài 67 mét với hàm lượng đồng 0,3% từ độ sâu 30 mét. Trong khi đó, lỗ khoan FCD-26-171 ghi nhận 71 mét quặng có hàm lượng 0,41% từ độ sâu 80 mét, bao gồm đoạn giàu quặng dài 35 mét với hàm lượng đồng đạt 0,58%.

Ở phía đông khu vực Copper Giant, hoạt động thăm dò cũng mang lại kết quả tích cực. Lỗ khoan FCD-26-173 cắt qua thân quặng dài 73 mét với hàm lượng đồng 0,31% ngay từ bề mặt, trong đó có 37 mét đạt hàm lượng 0,45% ở độ sâu từ 20 mét. Kết quả này giúp Faraday xác định thêm một vùng khoáng hóa oxit đồng mới chưa từng được phát hiện trước đây.

Theo các chuyên gia phân tích của National Bank Financial, dữ liệu mới tiếp tục củng cố triển vọng mở rộng tài nguyên lộ thiên tại Copper Creek. Chương trình khoan năm nay được kỳ vọng sẽ góp phần nâng đáng kể quy mô tài nguyên hiện có.

Mở rộng tiềm năng khai thác lộ thiên tại dự án đồng Copper Creek - Ảnh 2.

Theo báo cáo công bố tháng 2/2023, dự án hiện sở hữu nguồn tài nguyên đo lường và ước tính khoảng 421,9 triệu tấn quặng, tương đương 4,2 tỷ pound đồng, 74,6 triệu pound molypden và 15,5 triệu ounce bạc. Các kết quả mới thậm chí mở ra khả năng quy mô tài nguyên lộ thiên tại khu vực này có thể tăng gấp đôi trong tương lai.

Mặc dù các kết quả thăm dò cho thấy tín hiệu tích cực, cổ phiếu Faraday Copper trên Sở Giao dịch Chứng khoán Toronto vẫn giảm 3,6% xuống còn 5,38 đô la Canada trong phiên sáng thứ Tư, tương ứng mức vốn hóa khoảng 1,6 tỷ đô la Canada. Diễn biến này xảy ra sau khi công ty thông báo tạm dừng hoạt động khoan để chờ hoàn tất thương vụ mua lại khu đất San Manuel liền kề từ tập đoàn BHP của Australia. Trước đó, vào tháng 2 năm nay, Faraday đã đạt thỏa thuận trao đổi 30% cổ phần để đổi lấy quyền sở hữu khu đất này.

Doanh nghiệp cho biết chương trình khoan hiện đã hoàn thành các mục tiêu liên quan đến việc mở rộng tài nguyên lộ thiên, do đó việc tạm dừng hoạt động là phù hợp với kế hoạch phát triển dự án. Công tác thực địa dự kiến sẽ được nối lại vào mùa thu năm nay sau khi thương vụ hoàn tất.

Faraday kỳ vọng việc tích hợp San Manuel với Copper Creek sẽ tạo ra một dự án quy mô lớn hơn, đồng thời nâng cao tính linh hoạt trong kế hoạch phát triển chuỗi sản xuất đồng nội địa.

Khoan sâu xuống tầng địa chất, phát hiện thân quặng dài 90m chứa đồng, vàng và bạc: Mỏ dự kiến khai thác 24 năm, giá trị gần 2 tỷ USD

Đức Minh

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin vui mới nhất về giá xăng dầu - hàng triệu người dân, doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi

Tin vui mới nhất về giá xăng dầu - hàng triệu người dân, doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi Nổi bật

Hình ảnh hé lộ thiết kế của iPhone 18 Pro Max

Hình ảnh hé lộ thiết kế của iPhone 18 Pro Max Nổi bật

Miền Bắc ngốn điện kỷ lục, 4 mạch đường dây 500kV Bắc - Nam cung ứng thế nào?

Miền Bắc ngốn điện kỷ lục, 4 mạch đường dây 500kV Bắc - Nam cung ứng thế nào?

13:49 , 25/06/2026
Bài học về hạ tầng điện xanh tại Việt Nam từ kinh nghiệm quốc tế

Bài học về hạ tầng điện xanh tại Việt Nam từ kinh nghiệm quốc tế

13:30 , 25/06/2026
Kia Carnival thêm bản hybrid ‘giá rẻ’ tại Việt Nam: Thực tế còn 1,379 tỷ đồng, 8 chỗ ngồi, hợp dịch vụ với mức tiêu thụ xăng chỉ 4,8L/100km

Kia Carnival thêm bản hybrid ‘giá rẻ’ tại Việt Nam: Thực tế còn 1,379 tỷ đồng, 8 chỗ ngồi, hợp dịch vụ với mức tiêu thụ xăng chỉ 4,8L/100km

13:23 , 25/06/2026
Giá bạc tại Việt Nam chia đôi từ đỉnh 2026

Giá bạc tại Việt Nam chia đôi từ đỉnh 2026

12:14 , 25/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên