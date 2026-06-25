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Kia Carnival thêm bản hybrid ‘giá rẻ’ tại Việt Nam: Thực tế còn 1,379 tỷ đồng, 8 chỗ ngồi, hợp dịch vụ với mức tiêu thụ xăng chỉ 4,8L/100km

| | Thị trường

Sự bổ sung của phiên bản Kia Carnival hybrid mới với giá niêm yết thấp hơn hẳn mang tới một lựa chọn dễ tiếp cận hơn cùng mức tiêu hao nhiên liệu thấp hơn hẳn so với động cơ thuần đốt trong.

Kia Việt Nam bổ sung phiên bản Carnival 1.6 Turbo Hybrid Luxury 8S với giá niêm yết 1,399 tỷ đồng. Nhà phân phối đang khuyến mại 20 triệu đồng, đưa giá bán thực tế về mức 1,379 tỷ đồng.

Kia Carnival thêm bản hybrid ‘giá rẻ’ tại Việt Nam: Thực tế còn 1,379 tỷ đồng, 8 chỗ ngồi, hợp dịch vụ với mức tiêu thụ xăng chỉ 4,8L/100km - Ảnh 1.

Kia Carnival có thêm bản hybrid tiêu chuẩn mới. Ảnh: Kia

Như vậy, dòng xe Carnival hiện có 3 phiên bản hybrid tại thị trường Việt Nam. Phiên bản Luxury 8S mới công bố là bản có giá thấp nhất trong số các lựa chọn động cơ lai điện này.

Kia Carnival thêm bản hybrid ‘giá rẻ’ tại Việt Nam: Thực tế còn 1,379 tỷ đồng, 8 chỗ ngồi, hợp dịch vụ với mức tiêu thụ xăng chỉ 4,8L/100km - Ảnh 2.

Danh mục 3 phiên bản Carnival hybrid đang được hãng phân phối.

Hệ truyền động hybrid trên 3 phiên bản giống nhau, gồm động cơ xăng 1.6L tăng áp kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất 242 mã lực. Xe tích hợp công nghệ kiểm soát chuyển động E-VMC để ổn định thân xe khi đánh lái và giảm rung lắc cho hàng ghế sau. Mức tiêu thụ nhiên liệu theo công bố là 4,8 lít/100 km.

Hiện Kia chưa công bố thêm chi tiết trang bị của Carnival bản hybrid mới trên trang chủ. Tuy nhiên, dựa vào phiên bản cùng tên là Carnival 1.6 2.2D Luxury 8S (máy diesel), có thể dự đoán tiện nghi của hai phiên bản này tương đồng.

Kia Carnival thêm bản hybrid ‘giá rẻ’ tại Việt Nam: Thực tế còn 1,379 tỷ đồng, 8 chỗ ngồi, hợp dịch vụ với mức tiêu thụ xăng chỉ 4,8L/100km - Ảnh 3.

Phiên bản cao cấp của Kia Carnival hybrid sẽ có một vài điểm khác biệt ở ngoại hình so với bản mới, ví dụ như đèn gầm. Ảnh: Kia

Nếu giống bản máy diesel tương đương, về ngoại thất, xe được trang bị đèn chiếu sáng LED tự động, đèn định vị LED, đèn hậu halogen, gương chiếu hậu chỉnh và gập điện, gạt mưa tự động, baga mui, cốp điện, bệ bước chân và cửa hông trượt điện. Xe không có cửa sổ trời và đèn sương mù.

Tương tự, nội thất bản hybrid giống bản diesel thì xe sẽ có 8 ghế bọc da, ghế lái chỉnh điện, nhưng không có nhớ vị trí, không có chức năng sưởi hay làm mát cho hai hàng ghế đầu như bản cao hơn. Hàng ghế thứ hai là ghế tiêu chuẩn chỉnh cơ, không phải dạng ghế VIP chỉnh điện.

Hệ thống thông tin giải trí có thể gồm màn hình kép 12,3 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, đi cùng dàn âm thanh 6 loa. Xe có điều hòa tự động 3 vùng có cửa gió cho cả ba hàng ghế, chìa khóa thông minh, khởi động từ xa và phanh đỗ điện tử.

Kia Carnival thêm bản hybrid ‘giá rẻ’ tại Việt Nam: Thực tế còn 1,379 tỷ đồng, 8 chỗ ngồi, hợp dịch vụ với mức tiêu thụ xăng chỉ 4,8L/100km - Ảnh 4.
Kia Carnival thêm bản hybrid ‘giá rẻ’ tại Việt Nam: Thực tế còn 1,379 tỷ đồng, 8 chỗ ngồi, hợp dịch vụ với mức tiêu thụ xăng chỉ 4,8L/100km - Ảnh 5.

Cấu hình 8 chỗ ngồi sẽ mang đến không gian linh hoạt hơn, đặc biệt khi sử dụng làm dịch vụ. Ảnh tham khảo phiên bản máy diesel: Kia

Trang bị an toàn bản Luxury dễ gồm gồm 8 túi khí, phanh ABS, cân bằng điện tử ESC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, cảm biến đỗ xe trước sau, camera lùi, áp suất lốp TPMS và ga tự động.

Bản này có thể không có hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS, bao gồm tính năng hiển thị điểm mù BVM và hỗ trợ giữ làn LKA. Do giảm bớt các trang bị này, giá xe thấp hơn các bản Premium và Signature tới cả trăm triệu đồng.

Giá Kia Carnival chạm 'đáy' ở đại lý: Giảm tới 150 triệu đồng, bản 'full option' rẻ ngang bản thấp

Theo Khôi Nguyên

Đời sống & Pháp luật

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