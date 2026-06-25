Một đối thủ gạo Việt Nam chuẩn bị đón tin vui lớn: Xuất khẩu gạo sang Philippines tăng gấp 50 lần, giá rẻ hấp dẫn

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Lượng gạo Campuchia xuất khẩu sang Philippines được dự báo sẽ tăng mạnh trong năm 2026, phản ánh xu hướng đa dạng hóa nguồn cung của Manila trong bối cảnh sản lượng lúa gạo nội địa đối mặt với nhiều thách thức.

Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), dẫn số liệu từ Liên đoàn Lúa gạo Campuchia (CRF), xuất khẩu gạo của Campuchia sang Philippines có thể đạt khoảng 200.000 tấn trong năm nay, tăng hơn 50 lần so với mức 3.510 tấn của năm 2025.

Nếu dự báo này trở thành hiện thực, Philippines sẽ chiếm khoảng 20% tổng lượng gạo xuất khẩu của Campuchia trong năm 2026, trong khi tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của nước này được kỳ vọng vượt mốc 1 triệu tấn.

CRF cho rằng mức tăng trưởng đột biến này xuất phát từ việc Philippines mở rộng hạn ngạch nhập khẩu, cùng với lợi thế cạnh tranh về giá của gạo xay xát Campuchia. USDA cũng nhận định nhu cầu đối với gạo trắng hạt dài phổ thông tại Philippines đang ở mức cao, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà xuất khẩu Campuchia gia tăng thị phần.

Bên cạnh yếu tố giá cả, quan hệ hợp tác nông nghiệp giữa hai nước cũng góp phần thúc đẩy thương mại gạo. Cục Nghiên cứu Chính sách và Ngân sách Quốc hội Philippines (CPBRD) cho biết Manila đã đạt được các điều kiện thương mại thuận lợi hơn với Campuchia sau khi hai bên ký kết thỏa thuận hợp tác nông nghiệp vào tháng 9/2025.

Trước đó, Bộ trưởng Nông nghiệp Philippines Francisco Tiu Laurel từng khẳng định nước này sẵn sàng tăng cường nhập khẩu các mặt hàng nông sản từ Campuchia nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước. Về phía Campuchia, Bộ trưởng Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Dith Tina bày tỏ lạc quan về triển vọng của phân khúc gạo thơm cao cấp, vốn đang được người tiêu dùng tại Manila và các đô thị lớn khác đón nhận tích cực.

Tuy nhiên, tiến độ nhập khẩu thực tế vẫn còn khoảng cách đáng kể so với mục tiêu cả năm. Theo số liệu của Cục Công nghiệp Thực vật Philippines (BPI), tính đến ngày 11/6, lượng gạo nhập khẩu từ Campuchia mới đạt 60.860 tấn, tương đương khoảng 30% kế hoạch năm. Gạo Campuchia hiện chỉ chiếm 2,51% tổng lượng gạo nhập khẩu của Philippines.

Trong khi đó, Việt Nam vẫn giữ vững vị thế nhà cung cấp lớn nhất cho thị trường Philippines. Dữ liệu của BPI cho thấy lượng gạo nhập khẩu từ Việt Nam đã đạt khoảng 2,06 triệu tấn tính đến giữa tháng 6, chiếm gần 85% tổng lượng nhập khẩu của nước này. Dù vậy, con số này vẫn thấp hơn đáng kể so với mức 2,76 triệu tấn ghi nhận trong cả năm trước.

Nhìn chung, nhu cầu nhập khẩu gạo của Philippines tiếp tục gia tăng. Trong 5 tháng đầu năm, tổng lượng gạo nhập khẩu của nước này đạt 2,31 triệu tấn, tăng 20% so với mức 1,93 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái.

Theo CPBRD, nguyên nhân chính khiến Philippines đẩy mạnh nhập khẩu là triển vọng sản xuất trong nước kém khả quan. Chi phí đầu vào nông nghiệp, bao gồm phân bón và nhiên liệu, vẫn ở mức cao, trong khi nguy cơ xuất hiện hiện tượng El Niño cực đoan có thể ảnh hưởng tiêu cực đến năng suất cây trồng.

Cơ quan này dự báo sản lượng lúa gạo của Philippines trong năm nay có thể chỉ đạt khoảng 18,6 triệu tấn, thấp hơn đáng kể so với mục tiêu kỷ lục 20,28 triệu tấn được đặt ra trước đó. Trong bối cảnh đó, việc tăng cường nhập khẩu từ các nhà cung cấp trong khu vực, bao gồm Campuchia và Việt Nam, được xem là giải pháp quan trọng nhằm đảm bảo nguồn cung và ổn định thị trường lương thực trong nước.