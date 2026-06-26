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Theo Hiệp hội Chế biến xà Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, xuất khẩu cá rô phi tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong tháng 5/2026 với kim ngạch đạt 14 triệu USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 5 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu cá rô phi đạt 62 triệu USD, tăng trưởng 101% so với cùng kỳ năm 2025, cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của ngành hàng này trên thị trường quốc tế.

Brazil tiếp tục là thị trường nhập khẩu cá rô phi lớn nhất của Việt Nam. Trong tháng 5/2026, xuất khẩu sang thị trường này đạt 8 triệu USD. Lũy kế 5 tháng đầu năm, kim ngạch đạt 34 triệu USD, chiếm hơn một nửa tổng giá trị xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam. Kết quả này khẳng định vai trò then chốt của Brazil trong tăng trưởng chung của ngành.

Trong khi đó, Mỹ, thị trường lớn thứ hai, tiếp tục ghi nhận xu hướng suy giảm. Tháng 5/2026, xuất khẩu cá rô phi sang Mỹ đạt 4 triệu USD, giảm 53% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 5 tháng đầu năm, kim ngạch đạt 14 triệu USD, giảm 23%. Sự sụt giảm này phản ánh những khó khăn của thị trường tiêu thụ thủy sản tại Mỹ cũng như áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ các nguồn cung khác.

Tại khu vực Trung Đông, Saudi Arabia ghi nhận diễn biến trái chiều. Kim ngạch xuất khẩu trong tháng 5 đạt 332 nghìn USD, giảm 74% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lũy kế 5 tháng đầu năm vẫn đạt 3 triệu USD, tăng 87%, cho thấy nhu cầu nhập khẩu của thị trường này vẫn đang duy trì xu hướng mở rộng trong trung hạn.

Cộng hòa Dominica vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Kim ngạch xuất khẩu trong tháng 5 ở đạt 393 nghìn USD, tăng 37% so với cùng kỳ. Lũy kế 5 tháng đầu năm đạt 2 triệu USD, tăng mạnh 147%, thuộc nhóm thị trường tăng trưởng nhanh nhất của cá rô phi Việt Nam.

Thị trường Canada và Australia là hai thị trường có tốc độ tăng trưởng nổi bật nhất trong 5 tháng đầu năm 2026. Xuất khẩu cá rô phi sang Canada tăng 236%, trong khi Australia tăng 123% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù quy mô còn khiêm tốn, kết quả này cho thấy tiềm năng mở rộng thị phần của cá rô phi Việt Nam tại các thị trường phát triển ngoài những thị trường truyền thống.

Mặc dù tăng trưởng xuất khẩu đang ở mức cao, triển vọng của ngành cá rô phi vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Brazil – thị trường tiêu thụ lớn nhất – đang gia tăng các biện pháp bảo hộ đối với sản phẩm nhập khẩu. Một số bang đã áp dụng hoặc đề xuất nâng thuế ICMS đối với cá rô phi nhập khẩu, trong khi bang Pernambuco ban hành quy định tạm thời cấm kinh doanh cá rô phi nhập khẩu dưới nhiều hình thức. Đồng thời, Hạ viện Brazil cũng đang xem xét dự luật cấm nhập khẩu cá rô phi nhằm bảo vệ ngành nuôi trong nước.

Trong bối cảnh thị trường Mỹ tiếp tục suy giảm và rủi ro chính sách tại Brazil gia tăng, các doanh nghiệp xuất khẩu cá rô phi Việt Nam cần chủ động đa dạng hóa thị trường, mở rộng khai thác các khu vực tiềm năng như Canada, Australia, Trung Đông và EU. Bên cạnh đó, việc đầu tư phát triển các sản phẩm giá trị gia tăng và nâng cao năng lực cạnh tranh sẽ là yếu tố quan trọng giúp ngành cá rô phi duy trì đà tăng trưởng trong thời gian tới.