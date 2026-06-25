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Hé lộ SUV 7 chỗ mới của Honda sắp ra mắt Đông Nam Á

| | Thị trường

Hãng xe Nhật Honda được cho là đang có kế hoạch ra mắt một mẫu SUV 7 chỗ hoàn toàn mới dành cho thị trường Đông Nam Á, với định vị nằm trên mẫu CR-V.

Theo Autoindustriya , Honda đang lên kế hoạch đưa mẫu SUV Avancier tới khu vực Đông Nam Á. Điểm khởi đầu được cho sẽ là Thái Lan, cũng là nơi dự kiến mẫu xe này được sản xuất.

Avancier hiện là mẫu xe chỉ được phân phối tại Trung Quốc, nơi xe mang tên Dongfeng Honda Avancier hoặc Guangqi Honda UR-V. Đây là mẫu SUV cỡ trung 5 chỗ, phát triển theo xu hướng đặc trưng của thị trường Trung Quốc khi tập trung tối đa không gian hàng ghế thứ hai thay vì bố trí cấu hình 7 chỗ .

Hé lộ SUV 7 chỗ mới của Honda sắp ra mắt Đông Nam Á- Ảnh 1.

Mẫu Honda Avancier tại thị trường Trung Quốc. Ảnh: AutoWorld

Tuy nhiên theo Autoindustriya , mẫu Avancier/UR-V dành cho thị trường Đông Nam Á có thể là một phiên bản hoàn toàn mới được thiết kế riêng, dự kiến có cấu hình 7 chỗ và định vị cao hơn CR-V .

Xe nhiều khả năng sẽ sử dụng hệ truyền động hybrid e:HEV. Công nghệ này từng xuất hiện trên Civic, HR-V và CR-V, nhưng các thông số chi tiết hiện vẫn chưa được tiết lộ.

Nguồn tin cũng cho biết Avancier/UR-V mới dành cho Đông Nam Á sẽ bắt đầu được sản xuất tại Thái Lan từ đầu năm 2027 để phục vụ thị trường nội địa.

Một số hình ảnh chạy thử được chia sẻ cho thấy mẫu SUV 7 chỗ này sở hữu ngôn ngữ thiết kế góc cạnh, phần đuôi nổi bật với cụm đèn hậu LED đặt dọc kết hợp dải đèn nối liền tương tự mẫu e:N2.

Hé lộ SUV 7 chỗ mới của Honda sắp ra mắt Đông Nam Á- Ảnh 2.

Hình ảnh Honda Avancier mới chạy thử tại Nhật Bản. Ảnh: Creative Trend

Theo chuyên trang Creative Trend từ Nhật Bản , Avancier mới được định vị cạnh tranh với Mazda CX-80. Xe dự kiến có kích thước dài 4.960 mm, rộng 1.950 mm và cao 1.690 mm – ngắn hơn nhưng rộng hơn đối thủ.

Mẫu xe được cho là sẽ sử dụng nền tảng mô-đun cỡ trung hoàn toàn mới của Honda với trọng lượng tối ưu hơn trước. Đi kèm là hệ truyền động hybrid mạnh mẽ cùng công nghệ giả lập chuyển số S+ Shift từng xuất hiện trên Prelude mới.

Theo các nguồn tin, Avancier mới sẽ chỉ có tùy chọn hybrid, không còn phiên bản động cơ xăng thuần. Tại Nhật Bản, mẫu SUV này cũng được kỳ vọng đóng vai trò thay thế gián tiếp cho Odyssey - dòng MPV dự kiến kết thúc vòng đời trong năm nay.

Với việc được sản xuất tại Thái Lan, có thể kỳ vọng mẫu Honda Avancier cũng sẽ được xuất khẩu sang Việt Nam trong tương lai. Một số dòng ô tô Honda đang bán tại nước ta như Civic hay HR-V cũng được nhập khẩu từ ‘xứ chùa vàng’.

Nếu được đưa về nước ta, mẫu Avancier mới cũng sẽ lấp đầy khoảng trống ở phân khúc SUV 7 chỗ cỡ lớn mà Honda còn thiếu. Hiện tại, dòng ô tô lớn nhất mà Honda Việt Nam đang phân phối là CR-V, định vị ở phân khúc C và có cấu hình tối đa 5+2 chỗ.

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Theo Lê Tuấn

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