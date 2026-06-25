Giá xăng dầu tiếp tục giảm, có loại giảm gần 1.700 đồng/lít

Chiều nay (25/6), Liên Bộ Tài chính - Công Thương tiến hành điều hành giá xăng dầu. Trong phiên điều hành hôm nay, giá xăng dầu trong nước tiếp tục cùng giảm. Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 767 đồng/lít; xăng E10RON95-III giảm 837 đồng/lít. Trong khi đó, dầu diesel 0.05S giảm 1.668 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S giảm 1.650 đồng/kg.

Giá xăng dầu trong nước từ 15h00 ngày 25/6:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 19.359 đồng/lít - Xăng E10RON95-III: không cao hơn 19.916 đồng/lít - Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 21.866 đồng/lít - Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 15.030 đồng/kg

Trong kỳ điều hành hôm nay, nhà điều hành thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu ở mức 300 đồng/lít với xăng sinh học; dầu diesel và dầu mazut cùng trích ở mức 800 đồng/lít/kg. Trong khi đó, nhà điều hành không thực hiện chỉ sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.