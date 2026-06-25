‘Xe ga quốc dân’ mới chính thức ra mắt: Thiết kế đẹp như Vespa, có phanh ABS, giá 37 triệu đồng rẻ như Honda Vision

Thị trường xe tay ga 125cc tại Trung Quốc đang trở nên sôi động khi nhiều hãng xe liên tục tung ra sản phẩm mới nhằm cạnh tranh trong phân khúc phổ thông. Mới đây, CFMoto - đối tác chiến lược của Yamaha tại Trung Quốc - đã chính thức giới thiệu mẫu xe tay ga AURA 125 phiên bản 2026 với giá bán từ 9.680 nhân dân tệ (khoảng 37 triệu đồng).

Mẫu xe được phân phối với hai phiên bản gồm Cơ sở và Cao cấp, có giá lần lượt 9.680 nhân dân tệ và 10.680 nhân dân tệ, tương đương khoảng 37-41 triệu đồng.

Điểm đáng chú ý nhất trên CFMoto AURA 125 là việc sử dụng động cơ Yamaha Blue Core 2.0. Đây là loại động cơ đang được trang bị trên Yamaha Xingying 125 tại thị trường Trung Quốc.

Khối động cơ xi-lanh đơn dung tích 125cc sản sinh công suất tối đa 8,1 mã lực và mô-men xoắn cực đại 9,7 Nm, cho tốc độ tối đa khoảng 92 km/h. Dù thông số công suất không nổi bật so với nhiều mẫu xe tay ga cùng phân khúc, CFMoto cho biết thế mạnh của động cơ Blue Core nằm ở khả năng vận hành êm ái, độ bền cao và tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu.

AURA 125 còn được trang bị hệ thống hybrid nhẹ với bộ khởi động kiêm trợ lực điện SMG cùng công nghệ hỗ trợ tăng tốc ASST. Khi xe di chuyển ở tốc độ dưới 40 km/h, mô-tơ điện có thể hỗ trợ động cơ trong khoảng 3 giây nhằm cải thiện khả năng tăng tốc và giảm mức tiêu hao nhiên liệu.

Bên cạnh đó, mẫu xe mới cũng được trang bị tiêu chuẩn hệ thống dừng/khởi động tự động (Start-Stop) giúp động cơ tự tắt khi dừng chờ đèn đỏ và khởi động lại bằng thao tác vặn ga mà gần như không gây rung động hay tiếng ồn.

Nhờ các công nghệ hỗ trợ này, mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố chỉ khoảng 1,8 lít/100 km. Với bình xăng dung tích 6,5 lít đặt phía trước, xe có thể di chuyển quãng đường khoảng 360 km sau mỗi lần đổ đầy nhiên liệu.

Không chỉ chú trọng khả năng vận hành, CFMoto cũng trang bị cho AURA 125 nhiều tính năng vốn thường xuất hiện trên các dòng xe có giá cao hơn.

Phiên bản Cao cấp sở hữu màn hình TFT kích thước 6,2 inch cùng bốn phương thức mở khóa gồm Bluetooth, ứng dụng điện thoại, NFC và chìa khóa cơ. Xe còn được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS cho bánh trước, kết nối thông minh thế hệ mới, cập nhật phần mềm từ xa (OTA), hệ thống giám sát áp suất lốp và khả năng kết nối camera hành trình.

Trong khi đó, phiên bản Cơ sở sử dụng màn hình LCD truyền thống và chìa khóa cơ, phù hợp với nhóm khách hàng ưu tiên các tính năng vận hành cơ bản.

Một trong những ưu điểm thực dụng của AURA 125 là thiết kế bình xăng đặt phía trước, giúp giải phóng hoàn toàn không gian dưới yên xe. Nhờ đó, dung tích cốp chứa đồ lên tới 36 lít, đủ để chứa đồng thời một mũ bảo hiểm 3/4, một mũ nửa đầu cùng nhiều vật dụng cá nhân khác.

Về thiết kế, AURA 125 theo đuổi phong cách retro hiện đại tương tự mẫu AURA 150 từng được giới thiệu trước đó. Xe sở hữu cụm đèn pha LED tròn kết hợp dải đèn định vị ban ngày liền mạch, trong khi thân xe được tạo hình tối giản với ít chi tiết trang trí.

CFMoto cũng trang bị cho xe bộ vành 12 inch ở cả bánh trước và sau. So với nhiều mẫu xe ga 125cc vẫn sử dụng bánh 10 inch, kích thước bánh lớn hơn giúp xe vận hành ổn định hơn khi đi qua các khe nứt mặt đường hoặc ổ gà nhỏ.

Xe có trọng lượng khoảng 108 kg cùng chiều dài cơ sở 1.285 mm, mang lại khả năng xoay trở linh hoạt trong môi trường đô thị đông đúc.

Từ góc nhìn thị trường Việt Nam, ZY125T-20 có thể trở thành cái tên đáng chú ý nếu được phân phối chính hãng với mức giá hợp lý. Hiện nay, phân khúc tay ga 125cc tại Việt Nam đang chứng kiến sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa những mẫu xe như Yamaha Janus, Honda Vision, Honda LEAD hay các dòng xe mang phong cách cổ điển đến từ thương hiệu khác.



