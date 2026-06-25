Phát hiện loại quả giống nhãn nhưng thoang thoảng vị sầu riêng: Điều bất ngờ nằm ở mức giá 2,5 triệu đồng/kg

Một giống nhãn đặc biệt đang thu hút sự quan tâm của nhiều người yêu thích trái cây độc lạ khi được chào bán với giá từ 2,2-2,5 triệu đồng/kg. Mức giá đắt đỏ khiến không ít người bất ngờ, bởi đây là con số cao gấp hàng chục lần so với các giống nhãn phổ biến trên thị trường.

Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất của loại nhãn này là lớp vỏ màu tím, dày và cứng hơn nhiều so với nhãn thông thường. Khi tách vỏ, phần thịt quả có màu vàng trong, dẻo và mọng nước. Tuy nhiên, yếu tố khiến loại quả này trở nên nổi tiếng lại nằm ở hương vị.

Theo những người đã thưởng thức, loại nhãn này vẫn giữ được vị ngọt đặc trưng nhưng sau khi ăn sẽ để lại mùi thơm thoang thoảng gợi nhớ đến sầu riêng. Hương sầu riêng không quá đậm mà chỉ xuất hiện nhẹ ở hậu vị, tạo nên trải nghiệm khác biệt so với các giống nhãn đang được trồng phổ biến tại Việt Nam.

Giống nhãn đặc biệt này được cho là có nguồn gốc từ Thái Lan và mới được đưa về Việt Nam để trồng thử nghiệm trong thời gian gần đây. Do cây chưa được nhân rộng, sản lượng thu hoạch còn rất hạn chế nên nguồn hàng trên thị trường gần như không đáng kể.

Chính sự khan hiếm đã góp phần đẩy giá bán lên mức rất cao. Theo một số đơn vị kinh doanh, lượng nhãn thu hoạch được hiện nay chỉ đủ cung cấp với số lượng nhỏ, chủ yếu phục vụ khách hàng muốn trải nghiệm những loại trái cây mới lạ.

Không ít người tìm mua loại quả này vì tò mò trước cái tên "nhãn sầu riêng". Trên mạng xã hội, hình ảnh những chùm nhãn vỏ tím cùng mức giá hơn 2 triệu đồng/kg đã thu hút nhiều lượt bình luận và chia sẻ. Nhiều người cho biết họ muốn thử xem hương vị thực tế có giống như những lời giới thiệu hay không.

Theo giới kinh doanh trái cây, vài năm gần đây thị trường thường xuyên xuất hiện các giống cây ăn trái mới được nhập từ nước ngoài. Những sản phẩm sở hữu ngoại hình khác biệt, hương vị lạ hoặc nguồn cung hạn chế thường nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, đặc biệt trong nhóm khách hàng thích trải nghiệm.

Tuy nhiên, mức giá hiện tại của nhãn sầu riêng được đánh giá chủ yếu phản ánh yếu tố khan hiếm hơn là mặt bằng giá trị lâu dài của sản phẩm. Nếu giống cây này được nhân rộng thành công và sản lượng tăng trong những năm tới, giá bán có thể giảm đáng kể giống như nhiều loại trái cây nhập khẩu từng gây sốt trước đây.