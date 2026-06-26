Giá bạc hôm nay nhích nhẹ

Trên thị trường thế giới, giá bạc đã giảm xuống mức 57 USD/ounce và đang trên đà giảm khoảng 14% trong tuần khi các tín hiệu cứng rắn từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) lấn át sự hỗ trợ từ tác động của các nỗ lực hòa bình Mỹ-Iran.

Vào thứ Năm 25/6, giá bạc đã nhận được một số hỗ trợ sau khi dữ liệu lạm phát PCE mới nhất của Mỹ nhìn chung phù hợp với kỳ vọng, làm giảm bớt lo ngại về việc Fed sắp tăng lãi suất và đẩy đồng đô la cùng lợi suất trái phiếu kho bạc xuống thấp hơn.

Mặc dù vậy, thị trường đang dự báo 80% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 12 sau khi tạm dừng chính sách cứng rắn vào tuần trước, trong khi xác suất tăng lãi suất vào tháng 9 là khoảng 63%. Trong khi đó, giá dầu tiếp tục giảm và đã trở lại mức trước xung đột khi tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình Mỹ-Iran làm giảm bớt lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung ở Trung Đông và tiếp tục giảm bớt lo lắng về lạm phát.

Nhiều chuyên gia cho rằng diễn biến giảm sâu của bạc không đồng nghĩa triển vọng dài hạn đã suy yếu hoàn toàn. Các yếu tố nền tảng như nhu cầu từ chuyển đổi năng lượng, phát triển công nghệ và công nghiệp bán dẫn vẫn được đánh giá là động lực hỗ trợ trong trung và dài hạn.

Theo chuyên gia của Ancarat, có 2 kịch bản có thể xảy ra với giá bạc thời điểm này.

Ở kịch bản thứ nhất, sẽ có phục hồi kỹ thuật: Nếu cú giảm vừa qua mang tính overshoot, giá có thể phục hồi về vùng 65–75 USD/oz, thu hẹp khoảng cách với mức median trước đó.



Trong khi đó với kịch bản thứ 2, giá bạc có thể thiết lập mặt bằng giá mới: Nếu yếu tố vĩ mô tiếp tục bất lợi, vùng 50–60 USD/oz có thể trở thành vùng cân bằng mới trong trung hạn.

"Trong ngắn hạn, khả năng cao giá sẽ biến động mạnh trong biên độ rộng, chưa hình thành xu hướng rõ ràng. Do đó, chiến lược phù hợp nhất hiện nay là linh hoạt, phòng thủ và kiểm soát rủi ro thay vì kỳ vọng một xu hướng tăng mạnh ngay lập tức.



Ví dụ, với cùng một mức giá 57 USD/oz, nhà đầu tư dài hạn có thể coi đây là điểm tích lũy, nhưng với nhà đầu tư ngắn hạn hoặc doanh nghiệp kinh doanh, đây lại là vùng cần quản trị rủi ro chặt chẽ do biên độ biến động vẫn rất lớn", vị chuyên gia này khẳng định.﻿

Diễn biến của bạc trong thời gian tới được nhận định sẽ tiếp tục phụ thuộc vào các dữ liệu kinh tế vĩ mô của Mỹ, đặc biệt là lạm phát, thị trường lao động và định hướng điều hành chính sách tiền tệ của Fed.

Đợt điều chỉnh hiện nay cũng cho thấy một thực tế rằng tài sản trú ẩn không đồng nghĩa với tài sản không có rủi ro. Trong bối cảnh dòng tiền toàn cầu thay đổi nhanh theo kỳ vọng lãi suất, khả năng quản trị rủi ro và phân bổ danh mục tiếp tục là yếu tố quan trọng đối với nhà đầu tư.