Sao Mai Việt (HNX: UNI) tổ chức đại hội đồng cổ đông 2026, sẵn sàng cho giai đoạn phát triển mới

Đại hội diễn ra trong bối cảnh Sao Mai Việt (MCK: UNI) bước vào giai đoạn phát triển mới với chiến lược mở rộng quỹ dự án tại các thị trường trọng điểm trên cả nước, đồng thời đẩy mạnh triển khai các dự án đã được chuẩn bị trong nhiều năm qua. Ông Nguyễn Lương Hoàng, Phó Tổng Giám đốc UNI cho biết: "Năm 2026 là năm bản lề trong chiến lược phát triển của Sao Mai Việt. Chúng tôi đang đồng thời triển khai các kế hoạch tại Phú Quốc, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh và Huế, hướng tới việc xây dựng danh mục dự án đa dạng, đón đầu các cơ hội phát triển từ hạ tầng, du lịch và dòng vốn đầu tư trong nước cũng như quốc tế. Sau nhiều năm chuẩn bị về quỹ đất, pháp lý và chiến lược sản phẩm, đây là thời điểm để UNI bước vào giai đoạn tăng tốc với những dự án mang giá trị thực và tầm nhìn dài hạn."

Trong định hướng phát triển giai đoạn tới, Phú Quốc tiếp tục được xác định là một trong những thị trường chiến lược của doanh nghiệp. Sao Mai Việt đang tích cực chuẩn bị cho kế hoạch triển khai và giới thiệu ra thị trường các sản phẩm thuộc dự án Khu đô thị biển cao cấp MAIA Beach Village tại Hàm Ninh với diện tích 11,3ha, sở hữu lâu dài. Với vị trí khu dân cư đông đúc, dự án sở hữu hơn 100m mặt biển, quy hoạch đồng bộ và tiềm năng phát triển mạnh mẽ của thành phố Đảo Ngọc, dự án được kỳ vọng sẽ đón đầu làn sóng tăng trưởng mới của Phú Quốc trong giai đoạn hướng tới các sự kiện kinh tế, du lịch quốc tế quan trọng, đặc biệt là APEC 2027.

Dự án Khu đô thị biển cao cấp MAIA Beach Village tại Hàm Ninh

Tại miền Trung, Sao Mai Việt đang đẩy mạnh hợp tác phát triển dự án M Riverside Danang – tổ hợp bất động sản cao cấp với diện tích 1,853.25m2 sở hữu 3 mặt tiền đường 2/9 – Bình Hiên- Đào Tấn, tầm nhìn trực diện sông Hàn, được cấp phép xây dựng với 3 tầng hầm và 25 tầng nổi, một vị trí trung tâm của trung tâm Đà Nẵng – thành phố đáng sống bậc nhất. Dự án được định hướng trở thành điểm nhấn mới trên thị trường bất động sản thành phố, kết hợp giữa không gian sống hiện đại, giá trị đầu tư bền vững và lợi thế độc đáo từ cảnh quan ven sông Hàn & trực diện công viên Apec. Theo đại diện doanh nghiệp, M Riverside Danang mang concept Work-Live-Resort không chỉ là một dự án trọng điểm mà còn là dấu mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng hiện diện của Sao Mai Việt tại khu vực miền Trung. Với sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng đô thị, du lịch và thương mại, Đà Nẵng được đánh giá là một trong những thị trường giàu tiềm năng nhất trong giai đoạn tới.

Dự án M Riverside Danang bên dòng sông Hàn

Bên cạnh đó, Sao Mai Việt tiếp tục nghiên cứu và mở rộng cơ hội đầu tư tại TP. Hồ Chí Minh, tập trung vào các khu vực có tốc độ phát triển cao như Thảo Điền và Phú Mỹ Hưng. Đây là những khu vực sở hữu hạ tầng hoàn chỉnh, cộng đồng cư dân chất lượng cao và nhu cầu lớn đối với các sản phẩm bất động sản được phát triển theo tiêu chuẩn hiện đại. Song song với các dự án đô thị, doanh nghiệp cũng đang nghiên cứu các cơ hội đầu tư trong lĩnh vực nghỉ dưỡng và sân golf tại Huế, hướng đến việc khai thác tiềm năng phát triển du lịch cao cấp của cố đô, đồng thời mở rộng hệ sinh thái đầu tư dài hạn của Công ty.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026, Ban điều hành Hội đồng quản trị của UNI quyết tâm phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn tiếp theo, khẳng định cam kết của UNI trong việc xây dựng những dự án có giá trị thực, pháp lý vững chắc và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương nơi doanh nghiệp hiện diện.

Về Sao Mai Việt

Trải qua hơn 30 năm hình thành và phát triển, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt (HNX: UNI) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và phát triển bất động sản tại Việt Nam. Với định hướng phát triển bền vững, minh bạch và dài hạn, Công ty tập trung xây dựng các dự án có vị trí chiến lược, pháp lý hoàn chỉnh và tiềm năng gia tăng giá trị trong tương lai.

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Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt (HNX: UNI)

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