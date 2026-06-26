Nếu kịch bản này xảy ra, đây sẽ là một cú sốc lớn đối với Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), đặc biệt sau sự ra đi của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất trong năm nay. Điều đáng chú ý là Iraq là một trong năm quốc gia sáng lập OPEC khi tổ chức này được thành lập tại Baghdad vào năm 1960.

Theo một quan chức cấp cao của Bộ Dầu mỏ Iraq, nước này đang đối mặt với áp lực tài chính ngày càng lớn do những tác động từ xung đột khu vực và tình trạng gián đoạn hoạt động xuất khẩu dầu. Vì vậy, Baghdad cho rằng việc điều chỉnh hạn ngạch sản lượng theo năng lực khai thác thực tế cần được đưa ra thảo luận nghiêm túc trong nội bộ OPEC.

Vị quan chức này cho biết Iraq từng cân nhắc khả năng rời tổ chức. Tuy nhiên, ưu tiên hiện nay vẫn là duy trì tư cách thành viên và tìm kiếm một mức hạn ngạch cao hơn. Ông cũng nhấn mạnh rằng Ả Rập Xê Út cùng các đồng minh chủ chốt trong khối cần xem xét yêu cầu của Iraq một cách nghiêm túc, nếu không Baghdad sẽ phải cân nhắc mọi phương án khả thi. Dù vậy, khi được hỏi liệu việc rời OPEC đã được đưa vào chương trình nghị sự chính thức hay chưa, vị quan chức cho rằng hiện vẫn còn quá sớm để thực hiện bước đi này.

OPEC hiện chưa đưa ra bình luận về các thông tin trên. Trong khi đó, người phát ngôn chính phủ Iraq từ chối đề cập trực tiếp đến khả năng rời tổ chức nhưng khẳng định nước này đang nỗ lực khôi phục hoàn toàn năng lực xuất khẩu dầu và hướng tới mục tiêu nâng sản lượng lên 7 triệu thùng/ngày trong những năm tới.

Mỏ dầu Rumaila ở Basra, Iraq.

Nền kinh tế Iraq hiện phụ thuộc lớn vào nguồn thu từ dầu mỏ. Tuy nhiên, các hoạt động xuất khẩu đang chịu ảnh hưởng đáng kể do tình trạng gián đoạn tại eo biển Hormuz, khiến một phần dòng chảy thương mại năng lượng gặp khó khăn. Ngay sau khi thông tin về khả năng Iraq cân nhắc rời OPEC được Reuters đăng tải, giá dầu thế giới đã giảm nhẹ và giao dịch dưới ngưỡng 73 USD/thùng.

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 5, Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi đã xác định tái thiết kinh tế, thu hút đầu tư nước ngoài và chống tham nhũng là những ưu tiên hàng đầu của chính phủ. Hôm thứ Tư, hãng thông tấn nhà nước INA dẫn lời ông cho biết Iraq mong muốn OPEC điều chỉnh hạn ngạch sản lượng theo năng lực khai thác thực tế cũng như quy mô dân số của quốc gia này.

Trước đó, bảy thành viên chủ chốt của liên minh OPEC+ đã nhất trí nâng hạn ngạch sản lượng thêm gần 600.000 thùng/ngày trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng mức điều chỉnh này vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của Iraq, quốc gia đang muốn gia tăng đáng kể sản lượng để thúc đẩy nguồn thu ngân sách và hỗ trợ các kế hoạch phát triển kinh tế trong nước.