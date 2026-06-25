Giá bạc tại Việt Nam chia đôi từ đỉnh 2026

Trên thị trường thế giới, giá bạc giao dịch quanh mức 57 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm ngoái do đồng đô la mạnh hơn và kỳ vọng ngày càng tăng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất tiếp tục gây áp lực lên giá cả.

Đồng đô la Mỹ đã tăng lên mức cao nhất trong hơn một năm so với rổ các loại tiền tệ chính, khiến các mặt hàng định giá bằng đô la như bạc trở nên đắt hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Tuần trước, Fed giữ nguyên lãi suất nhưng phát tín hiệu ủng hộ ngày càng tăng đối với chính sách tiền tệ thắt chặt, với Chủ tịch Kevin Warsh thể hiện cam kết kiểm soát lạm phát. Thị trường hiện đang dự báo khả năng tăng lãi suất vào tháng 9, với các đợt tăng lãi suất tiếp theo có thể diễn ra trước cuối năm. Những kỳ vọng đó đã làm lu mờ tác động tích cực của tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình Mỹ-Iran, vốn đã đẩy giá dầu trở lại mức trước xung đột và giảm đáng kể áp lực lạm phát.

Theo ông Christopher Lewis, chuyên gia phân tích kim loại quý của FX Empire, thị trường bạc hiện vẫn đang trong giai đoạn biến động mạnh, đòi hỏi nhà đầu tư phải đặc biệt chú trọng đến việc quản trị rủi ro và quy mô giao dịch.

Ông Lewis nhận định mốc 60 USD/ounce đang trở thành vùng giá có ý nghĩa tâm lý quan trọng đối với thị trường. Đây được xem là ngưỡng then chốt, có thể quyết định xu hướng tiếp theo của giá bạc khi lực mua và lực bán đang giằng co mạnh.

"Trong kịch bản giá phục hồi, vùng 67,75 USD/ounce sẽ là ngưỡng cản đáng chú ý cần theo dõi. Ngược lại, nếu giá giảm xuống dưới mốc 60 USD/ounce, áp lực bán có thể gia tăng và kéo giá lùi về khu vực 50 USD/ounce", ông Lewis cho biết.

Chuyên gia của FX Empire cũng lưu ý rằng mối quan hệ vốn được xem là khá chặt chẽ giữa mặt bằng lãi suất thấp và xu hướng tăng của giá bạc đang dần trở nên kém rõ nét. Điều này khiến diễn biến của kim loại quý này ngày càng khó dự báo và phụ thuộc nhiều hơn vào các yếu tố kinh tế vĩ mô cũng như tâm lý thị trường.