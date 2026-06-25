Mazda CX-5 đời mới cháy hàng

CX-5 hiện là mẫu xe Mazda bán chạy nhất thời đại, vượt mốc 5 triệu chiếc vào cuối năm 2025 sau 14 năm có mặt trên thị trường. Tuy nhiên, hãng không ngờ thế hệ mới lại bán chạy đến vậy, với hơn 10.000 đơn đặt hàng tại Nhật Bản chỉ trong tháng đầu tiên ra mắt.

Điều đáng chú ý là con số này vượt xa dự báo của Mazda là 2.000 chiếc mỗi tháng, cao gấp năm lần và cho thấy người mua đã đón nhận thiết kế và cách bố trí nội thất của CX-5 thế hệ thứ ba. Nhà sản xuất ô tô cho biết những đơn đặt hàng này đến từ nhiều đối tượng khách hàng khác nhau, từ những người trẻ tuổi mua xe lần đầu đến người cao tuổi.

Phân tích doanh số cho thấy những người mua xe sớm có xu hướng ưa chuộng các tính năng cao cấp. Phiên bản L cao cấp nhất chiếm tới 65% tổng số đơn đặt hàng, tiếp theo là phiên bản G tầm trung với 32%, và phiên bản S cơ bản chỉ chiếm vỏn vẹn 3%.

Về tùy chọn cá nhân hóa, 25% người mua chọn màu Rhodium White với giá cao hơn màu tiêu chuẩn 340 USD. Bên trong, nội thất bọc da Sports Tan được ưa chuộng, xuất hiện trên gần 40% số xe phiên bản L. Trước đó, có những ý kiến phàn nàn về việc xe thiếu đi nút điều khiển điều hòa vật lý.

Theo nhà sản xuất, chủ sở hữu của CX-5 mới thích không gian rộng rãi hơn cho hành khách phía sau, các khe hở rộng hơn giúp việc lắp đặt ghế trẻ em dễ dàng hơn, và tùy chọn gập hàng ghế sau xuống để biến khoang sau thành một chiếc giường tạm thời. Mazda cũng cho biết người mua rất thích màn hình thông tin giải trí 15,6 inch và giao diện của nó.

Dưới nắp ca-pô, CX-5 dành cho thị trường Nhật Bản hiện chỉ có phiên bản mild-hybrid e-SkyActiv 2.5 lít. Động cơ này kết hợp với hộp số tự động sáu cấp và có thể được trang bị hệ dẫn động cầu trước hoặc dẫn động bốn bánh.

Giá bán của Mazda CX-5 tại Nhật Bản khởi điểm khoảng 20.400 USD, cao nhất là 26.700 USD. cho phiên bản cao cấp nhất.

Theo kế hoạch của Thaco Auto, Mazda CX-5 mới này có thể được bán tại Việt Nam từ tháng 11/2026. Hiện chưa có thông tin chính xác về việc xe sẽ được láp ráp trong nước hay nhập khẩu. Các đại lý dự báo giá phiên bản cao nhất có thể vào khoảng 1,1 tỷ đồng.



