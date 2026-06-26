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Mỹ vừa cấm 1 hãng xe có liên quan đến Trung Quốc

| | Thị trường

Cổ phiếu của hãng xe được xem là "anh em" với Volvo này đã giảm hơn 6% trong phiên giao dịch hôm qua.

Polestar cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang buộc nhà sản xuất xe điện này phải ngừng bán xe tại Hoa Kỳ bắt đầu từ năm 2027.

Cổ phiếu của Polestar giảm 6,3% vào chiều thứ Năm trên sàn Nasdaq.

Bộ Thương mại Hoa Kỳ không cấp phép cho Polestar bán xe theo Quy tắc Xe Kết nối. Quy tắc này hạn chế nhập khẩu và bán xe có công nghệ xe kết nối liên kết với Trung Quốc bắt đầu từ năm 2027.

Bluetooth, Wi-Fi, kết nối di động và một số công nghệ truyền thông vệ tinh nằm trong phạm vi quy tắc dựa trên các mối lo ngại về an ninh quốc gia liên quan đến khả năng thu thập dữ liệu nhạy cảm của chủ sở hữu người Mỹ.

Quy tắc này được thông qua vào tháng 1/2025 dưới thời Tổng thống Joe Biden và vẫn được giữ nguyên dưới thời Tổng thống Donald Trump.

Động thái này đánh dấu bước đi lớn mới nhất của Mỹ hướng tới việc cấm nhập khẩu ô tô sản xuất và xuất khẩu từ Trung Quốc, khi Washington thúc đẩy việc củng cố ngành công nghiệp sản xuất ô tô trong nước.

Các nhà lập pháp đã đề xuất dự luật nhằm thắt chặt hơn nữa các hạn chế. Việc nhập khẩu xe điện Trung Quốc cũng phải đối mặt với mức thuế cao.

Mẫu xe điện Polestar 3 có giá khởi điểm 67.500 USD tại Mỹ.

Công ty có trụ sở tại Thụy Điển, thuộc sở hữu đa số của tập đoàn Geely Holding của Trung Quốc, cho biết họ sẽ tiếp tục bán các mẫu xe Polestar 3 và Polestar 4 hiện có tại Mỹ và cũng sẽ cung cấp quyền truy cập vào mạng lưới dịch vụ của mình. Polestar cho biết họ sẽ không kháng cáo quyết định từ chối.

Bộ Thương mại Mỹ chưa đưa ra bình luận ngay lập tức.

Polestar đã cảnh báo từ năm 2024 rằng các quy định về xe kết nối sẽ "thực sự cấm" nhà sản xuất ô tô này bán xe tại Hoa Kỳ, bao gồm cả ô tô sản xuất tại Mỹ.

Polestar ngày càng chuyển hướng sang châu Âu khi doanh số bán hàng tại Mỹ vẫn trì trệ do áp lực cạnh tranh ngày càng tăng và chi tiêu của người tiêu dùng chậm lại. Chỉ 6% doanh số quý đầu tiên đến từ Hoa Kỳ, so với 78% từ châu Âu.

Polestar đã phải vật lộn để có được lợi nhuận và cần nhiều lần bơm vốn từ chủ sở hữu Geely và Chủ tịch Li Shufu.

Cổ phiếu của công ty đã giảm mạnh, buộc công ty phải thực hiện chia tách cổ phiếu ngược vào năm ngoái để duy trì niêm yết trên Nasdaq.

Trong bối cảnh áp lực thuế quan, Polestar đã chọn cách làm mới các mẫu xe cũ thay vì ra mắt những mẫu xe hoàn toàn mới.

Hãng dự kiến việc giao hàng phiên bản Polestar 4 mới sẽ bắt đầu vào cuối năm nay, tiếp theo là phiên bản nâng cấp của sedan Polestar 2 vào năm 2027.

Mẫu xe hoàn toàn mới tiếp theo của hãng, chiếc SUV cỡ nhỏ Polestar 7, dự kiến được sản xuất tại nhà máy ở Slovakia.

Đức Nam

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