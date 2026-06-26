Honda tăng tốc: Mở bán xe máy điện UC3 giá thực tế từ 56,5 triệu đồng, đồng loạt triển khai thứ mà ai cũng chờ đợi

Honda UC3 được định vị là mẫu xe máy điện cao cấp của hãng, sở hữu thiết kế tối giản với các đường cong mềm mại chạy dọc thân xe, phần đuôi bo tròn và dải đèn LED kéo dài theo phương ngang. Xe được trang bị mô-tơ điện công suất khoảng 6,0 kW, cho tốc độ tối đa 82 km/h và khả năng tăng tốc tương đương xe máy xăng 160 cc.

Khối pin LFP đạt chuẩn chống nước IP67 và tiêu chuẩn an toàn UNR136, cho quãng đường di chuyển khoảng 120 km sau mỗi lần sạc đầy. Xe còn được trang bị phanh tái sinh, hệ thống phanh kết hợp CBS, khóa thông minh SMART Key, cổng sạc USB Type-C, cốp chứa đồ dung tích 26 lít và màn hình TFT 5 inch tích hợp Honda RoadSync hỗ trợ định vị, nghe gọi qua Bluetooth.

Người dùng có thể lựa chọn ba chế độ lái gồm Tiêu chuẩn, Thể thao và Tiết kiệm, bên cạnh chế độ hỗ trợ lùi xe. Honda UC3 sử dụng chuẩn sạc quốc tế CHAdeMO dành cho xe hai bánh, đi kèm bộ sạc công suất 1.200W, cho phép sạc từ 20% lên 80% trong khoảng 2 giờ và sạc đầy trong khoảng 4 giờ.

Từ ngày 26/6/2026, Honda UC3 được phân phối thông qua 83 HEAD kinh doanh xe điện tại 20 tỉnh, thành phố với hai phiên bản và ba lựa chọn màu sắc, gồm: Đen thiên thạch, xanh ngọc trai và trắng ngọc trai.

Giá bán của mẫu xe:

Phiên bản Giá bán (triệu đồng) Đặc biệt 79,9 - 81,4 Tiêu chuẩn 78,5 - 80

Thời điểm mở bán, Honda cho biết sẽ áp dụng chương trình kích cầu bằng voucher trị giá 22 triệu đồng, khấu trừ trực tiếp vào giá bán áp dụng mức VAT 8%. Sau ưu đãi, phiên bản đặc biệt còn từ 57,92 triệu đồng, trong khi phiên bản tiêu chuẩn còn từ 56,5 triệu đồng. Doanh nghiệp cũng triển khai chương trình thu cũ đổi mới, bán trả góp...

Khách hàng mua Honda UC3 được bảo hành thân xe 3 năm không giới hạn quãng đường. Riêng bộ pin được bảo hành 2 năm và có thể gia hạn thêm 1 năm nếu thực hiện đầy đủ lịch kiểm tra định kỳ theo quy định.

Hệ thống đại lý cũng cam kết mua lại Honda UC3 trong vòng 3 năm nếu xe đáp ứng các điều kiện về giấy tờ, lịch sử bảo dưỡng, ngoại quan và tình trạng vận hành.

Song song với việc bán xe máy điện, Honda cũng chính thức triển khai hệ thống trạm sạc tại các đại lý HEAD.

Hệ thống trạm sạc Honda Motor Charger Hub - thứ được nhiều người dùng trong nước quan tâm - sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày 26/6. Các trạm sử dụng chuẩn sạc quốc tế CHAdeMO với công suất 1.200W mỗi đầu sạc.

Trong giai đoạn đầu, hệ thống được triển khai tại các HEAD kinh doanh xe điện ở Hà Nội và TP.HCM trước khi mở rộng sang các địa phương khác. Hạ tầng này phục vụ Honda UC3 cũng như các mẫu xe máy điện trong tương lai của hãng.

Người dùng có thể đăng ký dịch vụ, tìm kiếm trạm sạc và quản lý quá trình sạc thông qua ứng dụng MyHonda+. Mức phí được áp dụng là 7.020 đồng cho mỗi điểm sạc.