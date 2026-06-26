Bảng giá xe máy điện Honda tháng 6.2026: Có chiếc giảm đến 22 triệu đồng

Thị trường xe máy điện tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn bùng nổ và Honda Việt Nam cũng không đứng ngoài cuộc đua này.

Nhằm hiện thực hóa tầm nhìn điện hóa, hãng xe Nhật Bản đang liên tục mở rộng dải sản phẩm với các mẫu xe chủ lực như Honda ICON e:, Honda CUV e: và đặc biệt là mẫu xe rục rịch ra mắt Honda UC3.

Bài viết dưới đây sẽ cập nhật chi tiết bảng giá các dòng xe máy điện Honda trong tháng 6.2026 theo công bố chính thức từ nhà sản xuất, giúp bạn dễ dàng nắm bắt thông tin và đưa ra lựa chọn phù hợp nhất.

Theo ghi nhận từ Honda Việt Nam, mức giá cho các dòng xe điện trong tháng 6.2026 đang dao động từ 20,5 triệu đồng đến 65 triệu đồng. Mức chênh lệch này phụ thuộc vào từng phân khúc xe cũng như các chính sách mua hoặc thuê pin đi kèm mà người dùng lựa chọn.

Honda ICON e:

Được định vị ở phân khúc phổ thông, Honda ICON e: là lựa chọn lý tưởng hướng tới nhóm khách hàng học sinh, sinh viên và những người dùng có nhu cầu di chuyển hằng ngày trong những con phố đông đúc.

Mẫu xe này gây ấn tượng mạnh với ngoại hình nhỏ gọn, thiết kế hiện đại cùng bộ sưu tập màu sắc vô cùng trẻ trung.

Dù là dòng xe phổ thông, Honda vẫn ưu ái trang bị cho ICON e: hệ thống đèn chiếu sáng LED toàn vẹn, màn hình hiển thị kỹ thuật số sắc nét và một không gian cốp chứa đồ rộng rãi.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên Honda ICON e: chính là khối động cơ điện êm ái kết hợp cùng bộ pin lithium-ion đạt tiêu chuẩn chống nước IP67, xóa tan nỗi lo khi di chuyển trong điều kiện thời tiết mưa ngập.

Nhằm tối ưu hóa chi phí ban đầu cho khách hàng, Honda áp dụng chính sách bán hàng linh hoạt cho phép người dùng mua đứt pin hoặc lựa chọn hình thức thuê pin hàng tháng.

Bảng giá chi tiết Honda ICON e: tháng 6.2026

Hạng mục Mức giá (VNĐ - VAT 8%) Giá bán lẻ đề xuất (bao gồm 1 thân xe & 1 bộ sạc, chưa pin) Từ 20.520.000 Giá bán 1 pin kèm theo xe 8.836.363 Giá bán 1 pin dưới dạng phụ tùng (pin lẻ) 12.219.120 Phí dịch vụ cho thuê 1 pin 245.455 / tháng







Honda CUV e:

Nếu bạn đang tìm kiếm một trải nghiệm cao cấp và đậm chất công nghệ, Honda CUV e: chính là cái tên không thể bỏ qua.

Mẫu xe này được phát triển để đáp ứng nhu cầu di chuyển hiện đại, giải quyết triệt để vấn đề thời gian sạc nhờ việc sử dụng hai pin Honda Mobile Power Pack e: có thể tháo rời. Người dùng hoàn toàn có thể hoán đổi pin nhanh chóng tại hệ thống trạm đổi pin Honda e:Swap BATTERY STATION mà không cần phải chờ đợi sạc điện như các dòng xe truyền thống.

Không chỉ dừng lại ở sự tiện dụng của năng lượng, Honda CUV e: còn sở hữu hàng loạt công nghệ tiên tiến như màn hình màu TFT 7 inch hiển thị đa thông tin, hệ thống kết nối thông minh Honda RoadSync Duo®, khóa thông minh SMART Key và cổng sạc USB Type-C.

Xe cung cấp ba chế độ lái linh hoạt bao gồm Tiêu chuẩn, Thể thao và Tiết kiệm, đi kèm chế độ hỗ trợ lùi xe cực kỳ hữu ích khi phải xoay xở trong những không gian chật hẹp.

Bảng giá chi tiết Honda CUV e: tháng 6.2026

Hạng mục Mức giá (VNĐ - VAT 8%) 1. Giá bán xe kèm pin 63.818.182 2. Giá bán xe không kèm pin (Giá bán lẻ đề xuất) Từ 44.181.818 2.1. Gói thuê pin (sạc tại nhà) 245.455 / tháng 2.2. Gói dùng Trạm đổi pin 343.637 / tháng

Honda UC3 rục rịch ra mắt giảm sốc hơn 22 triệu đồng

Dù dự kiến mở bán chính thức vào tháng 7.2026, nhưng mẫu xe máy điện hoàn toàn mới Honda UC3 đã sớm thu hút sự chú ý đặc biệt nhờ chính sách giá bán mang tính chất "kích cầu" cực kỳ mạnh tay từ Honda Việt Nam. Xe được phân phối với hai phiên bản là Tiêu chuẩn và Đặc biệt.

Ngay từ thời điểm chuẩn bị ra mắt, Honda đã tung ra chương trình ưu đãi giảm giá lên tới hơn 22 triệu đồng mỗi xe so với mức giá bán lẻ đề xuất ban đầu.

Cụ thể, phiên bản Tiêu chuẩn có giá niêm yết ban đầu là 78,5 triệu đồng nhưng giá kích cầu chỉ còn khoảng 56,5 triệu đồng. Mức giảm tương tự cũng được áp dụng cho phiên bản Đặc biệt, tạo nên sức cạnh tranh cực lớn cho Honda UC3 trong phân khúc xe điện cao cấp nửa cuối năm nay.

Bảng giá chi tiết Honda UC3 (dự kiến mở bán tháng 7.2026)

STT Phiên bản Màu sắc Giá bán lẻ đề xuất (thuế GTGT 8%) Giá bán lẻ đề xuất (thuế GTGT 10%) Giá kích cầu (thuế GTGT 8%) 1 Đặc biệt - Đen thiên thạch 79.920.000 VNĐ 81.400.000 VNĐ 57.920.000 VNĐ 2 Tiêu chuẩn - Xanh ngọc trai Tahiti

- Trắng ngọc trai 78.545.455 VNĐ 80.000.000 VNĐ 56.545.455 VNĐ

Trong tháng 6.2026, với bộ đôi ICON e: và CUV e: đang phân phối rộng rãi cùng tân binh UC3 chuẩn bị đổ bộ, Honda đang mang đến những sự lựa chọn chất lượng cho người tiêu dùng Việt. Đây đều là những phương tiện di chuyển xanh tiết kiệm, bền bỉ và đặc biệt phù hợp với xu hướng phát triển giao thông bền vững trong tương lai.

Lưu ý: Bảng giá trên là giá niêm yết và mức phí dịch vụ mang tính chất tham khảo được cập nhật mới nhất từ Honda Việt Nam. Giá trị thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào chính sách bán hàng và các chương trình khuyến mại riêng của từng đại lý. Khách hàng nên liên hệ trực tiếp các Cửa hàng Bán xe và Dịch vụ do Honda Ủy nhiệm (HEAD) gần nhất để nhận báo giá chính xác.