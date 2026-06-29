Apple tăng giá iPad, MacBook: Nhà bán lẻ nói gì về khả năng iPhone tăng theo?

Apple vừa điều chỉnh tăng giá hàng loạt sản phẩm Mac, iPad và Apple TV sau khi cảnh báo chi phí chip nhớ DRAM leo thang. Trong khi iPhone và Apple Watch vẫn được giữ nguyên giá, nhiều hệ thống bán lẻ tại Việt Nam cho rằng khả năng các sản phẩm này tăng giá trong thời gian tới không thể loại trừ nếu áp lực chi phí đầu vào tiếp tục kéo dài.

Apple đã chính thức áp dụng bảng giá mới đối với nhiều dòng sản phẩm sau khi thông báo điều chỉnh giá vì ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng chip nhớ DRAM. Đây được xem là đợt tăng giá trên diện rộng đầu tiên của hãng trong nhiều năm, tác động tới hầu hết các dòng Mac, iPad và Apple TV.

Có khả năng sẽ điều chỉnh giá iPhone

Ông Nguyễn Như Thành, Phó Giám đốc Ngành hàng Apple tại FPT Shop, cho biết Apple đã điều chỉnh tăng giá các sản phẩm Mac và iPad từ cuối tuần trước. Theo ông, một trong những nguyên nhân có thể đến từ chi phí đầu vào gia tăng, đặc biệt là tình trạng thiếu hụt chip nhớ khiến giá linh kiện cao hơn trước, kéo theo chi phí sản xuất tăng.

Đại diện FPT Shop cho rằng diễn biến giá trong thời gian tới sẽ còn phụ thuộc vào nguồn cung và chi phí linh kiện. Nếu chi phí đầu vào tiếp tục duy trì ở mức cao, mặt bằng giá mới của các sản phẩm này nhiều khả năng sẽ được giữ nguyên.

Sau khi Apple tăng giá, sức mua tại hệ thống có phần chững lại khi người tiêu dùng cần thêm thời gian cân nhắc trước quyết định mua sắm. Tuy vậy, nhu cầu đối với các dòng Mac và iPad được dự báo vẫn ổn định, đặc biệt ở nhóm khách hàng phục vụ học tập và làm việc.

Tương tự, đại diện CellphoneS cũng cho biết hiện Apple mới điều chỉnh giá Mac và iPad, trong khi iPhone vẫn được giữ nguyên. Tuy nhiên, nếu áp lực chi phí linh kiện, đặc biệt là RAM và bộ nhớ lưu trữ, tiếp tục kéo dài thì khả năng iPhone phải điều chỉnh giá trong các đợt tới là điều không thể loại trừ.

"Nhiều phân tích trong ngành cho thấy nếu chi phí linh kiện trên mỗi thiết bị tăng khoảng 150 USD, giá bán lẻ iPhone có thể tăng thêm khoảng 4-5 triệu đồng để bù đắp chi phí. Dù vậy, đây mới chỉ là kịch bản dự báo và Apple hiện chưa công bố kế hoạch điều chỉnh giá đối với dòng sản phẩm này", vị này tiết lộ.

Xu hướng tương tự cũng được ghi nhận tại Di Động Việt. Bà Văn Thị Ngọc Yến, Phó Giám đốc Ngành hàng của hệ thống, cho rằng sự điều chỉnh mang tính chọn lọc theo từng nhóm sản phẩm thay vì là tín hiệu cho thấy toàn bộ danh mục Apple sẽ cùng bước vào một mặt bằng giá mới. Giá bán các sản phẩm trong thời gian tới vẫn sẽ phụ thuộc vào nguồn cung, tỷ giá, chi phí linh kiện cũng như chiến lược phân phối của Apple.

Đối với iPhone, Apple Watch và các sản phẩm còn lại, đại diện Di Động Việt cho rằng hiện chưa có cơ sở để khẳng định sẽ có đợt điều chỉnh giá đồng loạt. Tuy nhiên, nếu người dùng đang có nhu cầu phục vụ học tập hoặc công việc thì nên cân nhắc mua sớm thay vì chờ đợi quá lâu, bởi giá bán vẫn có thể biến động theo tình hình thị trường.

Tăng giá diễn ra trên nhiều dòng sản phẩm của Apple

Ở thời điểm hiện tại, iPhone và Apple Watch vẫn chưa nằm trong danh sách điều chỉnh. Tuy nhiên, nhiều dòng MacBook, iPad và Apple TV đã được Apple tăng giá từ 100 USD đến hơn 1.000 USD tùy từng sản phẩm.

Trong nhóm máy tính Mac, MacBook Air tăng thêm 200 USD ở cả phiên bản 13 inch và 15 inch. MacBook Pro 14 inch tăng 300 USD, trong khi MacBook Pro 16 inch tăng 400 USD. Các tùy chọn nâng cấp RAM và SSD cũng được điều chỉnh tăng giá.

Đáng chú ý nhất là Mac Studio M3 Ultra khi giá bán tăng từ 3.999 USD lên 5.299 USD, tương đương tăng 1.300 USD - mức tăng tuyệt đối lớn nhất trong toàn bộ danh mục sản phẩm lần này.

Nhóm iPad cũng ghi nhận mức tăng đáng kể. iPad Air 11 inch và 13 inch tăng lần lượt 150 USD và 200 USD, trong khi cả hai phiên bản iPad Pro 11 inch và 13 inch đều tăng thêm 200 USD so với trước.

Nếu xét theo tỷ lệ phần trăm, Apple TV 4K mới là sản phẩm tăng giá mạnh nhất. Phiên bản 128 GB tăng từ 149 USD lên 249 USD, tương đương khoảng 67%, còn bản 64 GB tăng từ 129 USD lên 199 USD, tương đương khoảng 54%.

Đợt điều chỉnh lần này diễn ra trong bối cảnh Apple cho biết giá chip nhớ DRAM và nhiều linh kiện khác tăng cao, khiến chi phí sản xuất các thiết bị điện tử chịu nhiều áp lực.

Việc Apple tăng giá nhiều dòng sản phẩm đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng người dùng công nghệ trong những ngày qua. Trên các hội nhóm về Apple và mạng xã hội, nhiều bài đăng phân tích nguyên nhân tăng giá, chia sẻ về việc đã kịp "chốt đơn" trước khi giá tăng hay sự tiếc nuối vì chưua kịp mua sản phẩm đã nhận được lượng lớn bình luận, chia sẻ.

Sự quan tâm này cũng phản ánh nhu cầu ổn định đối với các dòng Mac và iPad tại Việt Nam. Theo ghi nhận của các hệ thống bán lẻ, đây vẫn là nhóm sản phẩm phục vụ chủ yếu cho học tập, làm việc và sáng tạo nội dung, khiến những biến động về giá trở thành chủ đề được nhiều người dùng theo dõi.



