Apple bất ngờ bán MacBook Neo refurbished giá bằng trước đợt tăng, liệu kèo này có "ngon"?

MacBook Neo, mẫu laptop giá rẻ nhất của Apple ra mắt vào tháng 3 năm nay, vừa trải qua đợt tăng giá đầu tiên cùng nhiều dòng máy Mac khác. Chỉ một ngày sau động thái này, Apple cũng bắt đầu bán phiên bản refurbished (tân trang chính hãng) của mẫu máy này trên Apple Store.

Máy refurbished xuất hiện ngay sau khi Apple tăng giá

Từ ngày 25/6, Apple điều chỉnh giá bán của hầu hết các dòng máy Mac. Với MacBook Neo, phiên bản tiêu chuẩn trang bị 8GB RAM và SSD 256GB hiện có giá 699 USD (tương đương khoảng 18,45 triệu đồng), tăng 100 USD so với trước.

Trong khi đó, phiên bản SSD 512GB đi kèm cảm biến vân tay Touch ID được niêm yết ở mức 799 USD (tương đương khoảng 21,09 triệu đồng).

Ngay ngày hôm sau, Apple bắt đầu bán MacBook Neo refurbished trên cửa hàng trực tuyến. Phiên bản SSD 256GB có giá 599 USD (tương đương khoảng 15,81 triệu đồng), còn bản SSD 512GB được bán với giá 679 USD (tương đương khoảng 17,93 triệu đồng).

Apple cho biết khách hàng có thể tiết kiệm tới 120 USD khi mua hàng refurbished. Tuy nhiên, nếu so với mức giá niêm yết trước khi đợt tăng giá diễn ra, mức chênh lệch thực tế chỉ còn khoảng 20 USD.

Vẫn chưa phải lựa chọn kinh tế nhất

Theo bài viết gốc, ở thời điểm hiện tại, MacBook Neo mới vẫn được bán trên Amazon với giá chỉ 589 USD (tương đương khoảng 15,55 triệu đồng), thấp hơn cả phiên bản refurbished do chính Apple phân phối.

Điều này đồng nghĩa việc mua máy refurbished từ Apple chưa mang lại nhiều lợi thế về giá. Tuy nhiên, nếu giá bán trên thị trường đồng loạt tăng theo mức giá mới của Apple trong thời gian tới, lựa chọn này có thể trở nên hợp lý hơn đối với những người muốn tiết kiệm chi phí.

MacBook refurbished của Apple có gì khác máy mới?

Các sản phẩm refurbished của Apple thường là những thiết bị đã được khách hàng mua rồi trả lại hoặc đổi trả trong thời gian ngắn.

Trước khi bán lại, Apple kiểm tra toàn bộ phần cứng để đảm bảo máy hoạt động bình thường, khôi phục phần mềm về trạng thái xuất xưởng và vệ sinh ngoại hình. Nếu cần thiết, hãng sẽ thay thế linh kiện hoặc pin để đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng.

Máy refurbished cũng được hưởng chế độ bảo hành một năm và đi kèm đầy đủ phụ kiện giống như sản phẩm mới. Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất là sản phẩm được đóng trong hộp màu trắng đơn giản thay vì hộp in hình sản phẩm như máy mới.