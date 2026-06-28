FUTA EV POWER và BYD AUTO Việt Nam hợp tác phát triển hạ tầng sạc xe điện

Trong giai đoạn tới, hai thương hiệu sẽ phối hợp nghiên cứu khả năng tích hợp và mở rộng tiếp cận hạ tầng sạc phù hợp với nhu cầu thực tế của khách hàng.

Sự kiện đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong định hướng hợp tác giữa hai bên nhằm thúc đẩy phát triển hạ tầng sạc và hỗ trợ quá trình chuyển đổi giao thông điện hóa tại Việt Nam.

Đối với FUTA EV POWER, việc hợp tác với BYD, là một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới về công nghệ pin, xe năng lượng mới và hạ tầng sạc điện, tạo điều kiện để FUTA EV POWER học hỏi, tiếp cận các tiêu chuẩn công nghệ tiên tiến quốc tế, từng bước hoàn thiện năng lực đầu tư, vận hành và phát triển hạ tầng sạc tại Việt Nam.

Theo định hướng hợp tác, hai bên sẽ nghiên cứu khả năng kết nối và chia sẻ hạ tầng trạm sạc nhằm từng bước mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ sạc thuận tiện hơn cho khách hàng của mỗi bên. Việc nghiên cứu kết nối hạ tầng sạc với FUTA EV POWER sẽ góp phần hỗ trợ BYD mở rộng khả năng phục vụ khách hàng, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu sử dụng xe năng lượng mới tại Việt Nam ngày càng tăng.

Cam kết hợp tác phát triển và thúc đẩy năng lượng xanh tại Việt Nam

Theo thỏa thuận hợp tác, FUTA EV POWER và BYD AUTO VIỆT NAM sẽ phối hợp nghiên cứu và tìm kiếm cơ hội phát triển các giải pháp công nghệ pin tiên tiến, hệ thống lưu trữ năng lượng và hạ tầng trạm sạc hiện đại nhằm phục vụ nhu cầu phát triển phương tiện điện ngày càng tăng tại Việt Nam. Hai bên cũng hướng đến việc xây dựng hệ sinh thái năng lượng xanh đồng bộ, góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng, tối ưu hiệu quả vận hành và thúc đẩy xu hướng sử dụng phương tiện thân thiện với môi trường.

Một trong những nội dung hợp tác trọng tâm là kết nối và chia sẻ hạ tầng trạm sạc giữa hai bên. Theo đó, khách hàng của mỗi bên có thể được nghiên cứu, từng bước mở rộng khả năng tiếp cận hệ thống trạm sạc theo các điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật và thỏa thuận cụ thể giữa hai bên.

Với vai trò là đơn vị phát triển hệ thống trạm sạc điện thuộc FUTA Group, FUTA EV POWER đang từng bước mở rộng mạng lưới trạm sạc trên toàn quốc, hướng đến xây dựng hệ thống hạ tầng sạc hiện đại, an toàn và thuận tiện cho người dân cũng như doanh nghiệp vận tải. Không chỉ phục vụ nhu cầu sạc cho ô tô điện cá nhân, hệ thống còn được định hướng để đáp ứng quy mô lớn cho xe thương mại, xe khách, xe tải và các dòng phương tiện điện chuyên dụng trong tương lai.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Ban lãnh đạo FUTA EV POWER cho biết việc hợp tác cùng BYD AUTO VIỆT NAM là một bước tiến quan trọng trong quá trình phát triển hạ tầng năng lượng xanh đồng thời cũng thể hiện quyết tâm của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng xu hướng chuyển đổi năng lượng toàn cầu.

Trong giai đoạn tới, hai thương hiệu sẽ phối hợp nghiên cứu khả năng tích hợp và mở rộng tiếp cận hạ tầng sạc phù hợp với nhu cầu thực tế của khách hàng. Trong khi FUTA EV POWER tiếp tục tăng tốc đầu tư, mở rộng hệ thống hạ tầng sạc hiện đại trên toàn quốc, thì BYD AUTO VIỆT NAM cũng mạnh mẽ trong việc nghiên cứu, chuyển giao các công nghệ năng lượng đột phá và dải sản phẩm xe điện tiên tiến.