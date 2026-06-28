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Máy lạnh bước vào cuộc đua giảm giá

| | Thị trường

Sau cao điểm nắng nóng kéo dài từ tháng 3 đến hết tháng 5-2026, thị trường máy lạnh đang bước vào giai đoạn trầm lắng.

Nhiều hệ thống bán lẻ điện máy cho biết sức mua đã giảm mạnh trong tháng 6, khi thời tiết dịu hơn, trong khi lượng hàng nhập về từ đầu mùa vẫn còn khá lớn, tạo áp lực tồn kho. Theo tính toán, số lượng máy lạnh tồn kho đến thời điểm này ước khoảng 1 triệu bộ.

Máy lạnh bước vào cuộc đua giảm giá - Ảnh 1.

Mặt hàng máy lạnh bắt đầu quay lại chu kỳ sức mua yếu do bước vào mùa mưa

Theo ghi nhận tại các hệ thống điện máy lớn, sức mua máy lạnh trong mùa nóng năm nay tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm 2025 nhưng không đạt mức bùng nổ như kỳ vọng. Các đợt nắng nóng xuất hiện sớm tại nhiều tỉnh, thành phía Nam và miền Trung giúp doanh số cải thiện đáng kể trong quý II. Tuy nhiên, người tiêu dùng hiện có xu hướng cân nhắc kỹ hơn trước khi chi tiêu, khiến thị trường tăng trưởng không đồng đều giữa các phân khúc.

Các dòng máy lạnh inverter tiết kiệm điện, tích hợp công nghệ lọc không khí và kết nối thông minh tiếp tục được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn. Trong khi đó, phân khúc giá rẻ dưới 8 triệu đồng vẫn duy trì sức tiêu thụ tốt nhờ nhu cầu của các hộ gia đình có thu nhập trung bình và thị trường nhà trọ, căn hộ cho thuê.

Về nguồn cung, các nhà sản xuất và nhà phân phối đã chủ động chuẩn bị lượng hàng lớn từ cuối năm ngoái nhằm tránh tình trạng khan hiếm trong mùa cao điểm. Nguồn hàng từ Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc và các nhà máy lắp ráp trong nước được cung ứng ổn định, không xảy ra tình trạng thiếu hàng hay tăng giá đột biến như một số giai đoạn trước đây. Năm nay, có thêm gần chục thương hiệu máy lạnh tham gia thị trường, nâng tổng số lên hơn 30 thương hiệu, khiến mức độ cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Tuy nhiên, việc dự báo nhu cầu tăng mạnh khiến nhiều doanh nghiệp nhập hàng với số lượng lớn. Khi thời tiết bước sang mùa mưa và nhu cầu lắp đặt máy lạnh giảm nhanh, lượng hàng tồn kho tại nhiều đại lý và hệ thống bán lẻ bắt đầu gia tăng. Dù chưa ở mức đáng lo ngại, áp lực giải phóng hàng tồn đang khiến các doanh nghiệp triển khai nhiều chương trình giảm giá, hỗ trợ trả góp và miễn phí lắp đặt.

Đại diện một hệ thống bán lẻ điện máy cho biết từ nay đến hết quý III sẽ là giai đoạn cạnh tranh khuyến mại mạnh giữa các thương hiệu nhằm đẩy hàng tồn kho và chuẩn bị kế hoạch nhập các mẫu sản phẩm mới cho năm 2027. Mức giảm giá phổ biến dao động từ 5%-20%, tùy thương hiệu và dòng sản phẩm.

Giới kinh doanh nhận định thị trường máy lạnh năm nay nhìn chung ổn định hơn các năm trước nhờ nguồn cung dồi dào và giá bán ít biến động. Tuy nhiên, áp lực tồn kho sau mùa nóng sẽ là thách thức lớn đối với các nhà phân phối trong bối cảnh sức mua hàng điện máy nói chung vẫn chưa phục hồi hoàn toàn. Dự kiến từ nay đến cuối năm, các chương trình kích cầu sẽ tiếp tục được đẩy mạnh nhằm hỗ trợ tiêu thụ lượng hàng còn lại trên thị trường.

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Theo G.Hưng

Người lao động

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