Tập đoàn ô tô 42 tỷ USD có thể cắt giảm 100.000 việc làm, đóng 4 nhà máy, thay đổi toàn bộ cấu trúc - chuyện gì xảy ra?

Volkswagen đã dành vài năm qua để cắt giảm chi phí, nhưng vòng thắt lưng buộc bụng tiếp theo của hãng có thể khiến những nỗ lực trước đây chỉ như “muối bỏ bể”. Các báo cáo từ Đức cho biết nhà sản xuất ô tô này đang xem xét một cuộc cải tổ sâu rộng, cuối cùng có thể ảnh hưởng đến 100.000 việc làm trên toàn thế giới.

Nhưng các kế hoạch không chỉ dừng ở việc cắt giảm nhân lực. Đó có thể bao gồm việc đóng cửa nhà máy, giảm chi tiêu đầu tư, cắt giảm chi phí hành chính lớn và thậm chí thay đổi cách thức tổ chức toàn bộ Tập đoàn Volkswagen. Nếu được thực hiện, đây sẽ là một trong những cuộc cải tổ quan trọng nhất trong lịch sử công ty.

Câu chuyện này được tạp chí Manager Magazin đưa tin đầu tiên, sau đó được các phương tiện truyền thông khác, bao gồm cả Reuters, đăng tải. Theo các báo cáo đó, Giám đốc điều hành Oliver Blume và Giám đốc tài chính Arno Antlitz đang xem xét các biện pháp quyết liệt để tinh gọn công ty sau khi lợi nhuận giảm 44% vào năm 2025 và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Bốn nhà máy nằm trong tầm ngắm

Một trong những thông tin gây chú ý nhất là khả năng bốn nhà máy tại Đức cuối cùng có thể ngừng sản xuất xe hoàn toàn. Các nhà máy được cho là đang chịu áp lực là các nhà máy của Volkswagen tại Hanover, Emden và Zwickau, cùng với nhà máy của Audi tại Neckarsulm. Thay vì đóng cửa ngay lập tức, việc sản xuất được cho là sẽ kết thúc khi các chương trình sản xuất xe hiện tại đạt đến cuối vòng đời.

Chỉ riêng điều đó thôi cũng có thể đe dọa hàng chục nghìn việc làm. Reuters đưa tin rằng hơn 45.000 vị trí liên quan đến các nhà máy này. Những đợt cắt giảm tiềm năng này sẽ diễn ra cùng với việc cắt giảm nhân lực đã được tiến hành như một phần của các sáng kiến tiết kiệm chi phí trước đó.

Thương hiệu VW có thể hoạt động độc lập

Tuy nhiên, kế hoạch cải tổ được đề xuất không chỉ dừng lại ở khâu sản xuất. Ban quản lý cũng được cho là đang xem xét một kế hoạch tái tổ chức có thể tách riêng thương hiệu cốt lõi VW và mảng kinh doanh linh kiện thành các thực thể độc lập. Động thái đó có thể đơn giản hóa cấu trúc quản lý và tiềm năng mang lại cho công ty sự linh hoạt hơn trong tương lai.

Volkswagen chưa xác nhận thông tin này Một người phát ngôn của công ty nói với các phương tiện truyền thông rằng các cuộc thảo luận đang diễn ra thông qua các kênh quản trị thích hợp và cho biết “toàn bộ tập đoàn…phải trải qua những thay đổi sâu rộng” để duy trì khả năng cạnh tranh.