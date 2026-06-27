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Tineco lần đầu ra mắt máy lọc nước 'all-in-one' tại Việt Nam: Lọc, khoáng hoá, nước nóng, làm đá - Giá 23 triệu đồng

| | Thị trường

Tineco lần đầu tham gia thị trường máy lọc nước tại Việt Nam với mẫu HYDRATE ONE Ice Master. Sản phẩm hướng đến phân khúc cao cấp, tích hợp lọc nước, tạo khoáng, làm nóng, làm lạnh và làm đá trong cùng một thiết bị.

Thương hiệu thiết bị gia dụng thông minh Tineco vừa chính thức mở rộng danh mục sản phẩm tại Việt Nam khi lần đầu giới thiệu dòng máy lọc nước để bàn HYDRATE ONE Ice Master. Đây được xem là bước đi tiếp theo của hãng sau các dòng máy hút bụi và lau sàn thông minh.

HYDRATE ONE Ice Master được định vị là thiết bị chăm sóc nguồn nước dành cho gia đình, đồng thời bổ sung vào hệ sinh thái sản phẩm gia dụng thông minh mà hãng đang phát triển tại thị trường Việt Nam.

Trước khi gia nhập ngành hàng máy lọc nước, Tineco được biết đến với các sản phẩm chăm sóc sàn nhà. Doanh nghiệp cho biết đã bán hơn 19,5 triệu sản phẩm trên toàn cầu và được Euromonitor International xếp hạng là thương hiệu máy hút bụi lau sàn có doanh thu bán lẻ số một thế giới trong giai đoạn 2022-2025.

Khác với các máy lọc nước truyền thống cần lắp đặt cố định, HYDRATE ONE Ice Master sử dụng thiết kế để bàn, không yêu cầu kết nối hệ thống đường ống. Thiết bị có chiều rộng khoảng 36 cm, phù hợp bố trí tại nhiều không gian trong nhà.

Về công nghệ, sản phẩm được trang bị hệ thống lõi lọc Rock-Core với nhiều lớp vật liệu lọc, được hãng công bố có khả năng loại bỏ tới 99,9999% vi khuẩn và tạp chất trong nước.

Bên cạnh chức năng lọc, máy còn tích hợp công nghệ khoáng hóa Strontium nhằm bổ sung khoáng chất vào nước sau lọc. Theo nhà sản xuất, nguồn nước sau xử lý có hàm lượng Strontium khoảng 1,9 mg/L, hướng tới việc cải thiện hương vị nước uống và hỗ trợ pha trà.

Một trong những điểm nhấn của HYDRATE ONE Ice Master là khả năng tích hợp nhiều chức năng trên cùng một thiết bị. Ngoài lọc nước, máy còn có thể cung cấp nước nóng, nước lạnh và làm đá tự động. Theo thông tin từ Tineco, công nghệ làm đá trục xoắn kép cho phép tạo đá trong khoảng 8 phút, đồng thời sử dụng dàn bay hơi bằng thép không gỉ đạt tiêu chuẩn dùng cho thực phẩm.

Máy cũng được tích hợp tính năng nhắc nhở bằng giọng nói cùng hệ thống tự động làm sạch toàn bộ đường nước nhằm giảm thao tác vệ sinh trong quá trình sử dụng.

Ông Chinal Wong, Quản lý khu vực Việt Nam, Thái Lan và Ấn Độ của Tineco, cho biết việc mở rộng sang ngành hàng máy lọc nước là bước tiếp theo trong chiến lược phát triển hệ sinh thái thiết bị gia dụng thông minh của doanh nghiệp tại Việt Nam.

Theo kế hoạch, Tineco HYDRATE ONE Ice Master được phân phối chính hãng tại Việt Nam từ ngày 26/6 thông qua Công ty Cổ phần Công nghệ Hợp Long.

Sản phẩm có giá niêm yết 29,9 triệu đồng. Trong giai đoạn mở bán, máy được áp dụng mức giá ưu đãi 22,99 triệu đồng, đi kèm chính sách bảo hành chính hãng và dịch vụ hậu mãi theo tiêu chuẩn của Tineco.

Đức Nam

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