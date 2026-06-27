1 ĐỒ DÙNG siêu phổ thông ở châu Á đang bán "đắt như tôm" tại Châu Âu

Nếu ở Việt Nam, Hàn Quốc, Trung Quốc hay Nhật Bản, điều hòa từ lâu đã trở thành thiết bị gần như không thể thiếu trong gia đình, văn phòng và cửa hàng, thì tại phần lớn châu Âu, đây từng là sản phẩm ít phổ biến do khí hậu ôn hòa.

Tuy nhiên, biến đổi khí hậu đang dần làm thay đổi thói quen tiêu dùng của người dân "lục địa già".

Những đợt nắng nóng kỷ lục liên tiếp xuất hiện trong thời gian gần đây, với nền nhiệt tại nhiều quốc gia vượt xa mức trung bình nhiều năm, đã khiến nhu cầu mua sắm và lắp đặt điều hòa tăng vọt. Xu hướng này không chỉ phản ánh sự thay đổi trong nhu cầu sinh hoạt của người dân châu Âu mà còn mở ra cơ hội tăng trưởng cho các nhà sản xuất điện lạnh châu Á.

Theo Reuters, các "ông lớn" ngành điện lạnh như: Samsung Electronics (Hàn Quốc), LG Electronics (Hàn Quốc), Midea (Trung Quốc) và Mitsubishi Electric (Nhật Bản) đều ghi nhận doanh số bán điều hòa tại châu Âu tăng mạnh trong năm nay. Sức mua bùng nổ đến từ làn sóng nắng nóng kéo dài, buộc người dân nhiều quốc gia phải tìm đến điều hòa như một giải pháp thiết yếu để đối phó với thời tiết cực đoan.

Samsung cho biết doanh số tại các thị trường trọng điểm như: Pháp, Ý và Tây Ban Nha đều tăng trưởng ở mức hai chữ số ngay trong nửa đầu năm 2026. Công ty kỳ vọng nhu cầu sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao khi mùa hè mới chỉ bắt đầu.

Nắng nóng kỷ lục khiến điều hòa trở thành "thiết bị cứu cánh"

Trong khi đó, LG Electronics tiết lộ các dây chuyền sản xuất điều hòa tại Hàn Quốc đã phải vận hành hết công suất từ tháng 4 để kịp đáp ứng lượng đơn hàng từ cả thị trường nội địa lẫn quốc tế.

Midea cũng chứng kiến nhu cầu tăng mạnh đối với dòng điều hòa di động PortaSplit. Theo hãng, sức mua lớn đến mức tại một số thời điểm, giá bán máy cũ trên thị trường còn vượt cả giá máy mới do người tiêu dùng không muốn chờ giao hàng.

Riêng tại Đức, doanh số bán hàng trực tuyến của Midea trong tháng 5 tăng khoảng 37% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng hàng xuất sang Tây Ban Nha và Pháp thậm chí tăng tới 108%, phản ánh nhu cầu tăng đột biến khi nhiệt độ liên tục lập đỉnh mới.

Sự bùng nổ này không đơn thuần là hiệu ứng theo mùa mà còn cho thấy một sự thay đổi lớn trong lối sống của người châu Âu.

Trong nhiều thập kỷ, khí hậu ôn hòa khiến điều hòa không phải là thiết bị phổ biến tại châu Âu. Thay vào đó, các công trình thường được thiết kế để giữ nhiệt vào mùa đông thay vì chống nóng vào mùa hè.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), chỉ khoảng 20% hộ gia đình tại châu Âu sở hữu máy điều hòa, thấp hơn rất nhiều so với các nước châu Á hay Mỹ.

Tuy nhiên, thực tế đang thay đổi nhanh chóng. Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết châu Âu hiện là khu vực có tốc độ nóng lên nhanh gấp khoảng hai lần mức trung bình toàn cầu. Các đợt nắng nóng kéo dài không chỉ gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân mà còn làm gia tăng áp lực lên hệ thống điện, buộc nhiều trường học phải đóng cửa và khiến hoạt động sản xuất, kinh doanh bị gián đoạn.

Trong bối cảnh đó, điều hòa từ một thiết bị "có thì tốt" đã trở thành nhu cầu thiết yếu đối với nhiều gia đình.

Dù vậy, việc phổ cập điều hòa tại châu Âu vẫn không hề đơn giản. Phần lớn các tòa nhà tại đây được xây dựng từ nhiều thập kỷ trước, khiến việc lắp đặt hệ thống điều hòa cố định trở nên phức tạp và tốn kém.

Theo Midea, riêng chi phí lắp đặt tại nhiều quốc gia châu Âu có thể vượt 1.000 euro, chưa kể giá thiết bị. Đây là khoản chi không nhỏ đối với nhiều hộ gia đình.

Chính vì vậy, các dòng điều hòa di động đang trở thành lựa chọn được săn đón nhất. Người dùng có thể mua về và sử dụng ngay mà không cần cải tạo công trình hay chờ kỹ thuật viên lắp đặt trong nhiều tuần.

Không chỉ người dân, các doanh nghiệp cũng phải nhanh chóng thích nghi với điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Nhiều công ty tại châu Âu đã trang bị khăn làm mát, vòng đeo tay làm mát bằng nước, hộp giữ lạnh và các thiết bị chống nắng cho nhân viên làm việc ngoài trời nhằm giảm nguy cơ sốc nhiệt.

Với các nhà sản xuất châu Á, cuộc khủng hoảng khí hậu tại châu Âu lại mở ra một thị trường đầy tiềm năng.

Mitsubishi Electric cho biết doanh số điều hòa tại Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Đức đều tăng mạnh trong năm nay. Nếu xu hướng nắng nóng tiếp tục kéo dài như dự báo của các tổ chức khí tượng, nhu cầu đối với thiết bị làm mát tại châu Âu nhiều khả năng sẽ còn tăng trong nhiều năm tới.

Điều từng là vật dụng quá đỗi bình thường trong các gia đình châu Á giờ đây đang trở thành "món hàng bán chạy" tại châu Âu. Và trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét, chiếc điều hòa không khí có thể sẽ không còn là thiết bị mang tính tiện nghi, mà dần trở thành một nhu cầu thiết yếu đối với hàng triệu hộ gia đình trên khắp lục địa già.

Nguồn: Cnn, Reuters